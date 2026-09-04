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Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα προστασίας στην Κρήτη
Ειδήσεις
10:49 - 04 Σεπ 2026

Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα προστασίας στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου θα παραμείνουν σε ισχύ τα άμεσα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και της ανάγκης να διασφαλιστεί το ζωικό κεφάλαιο του νησιού.  

Η Κρήτη εξακολουθεί να μην έχει καταγράψει κρούσματα της νόσου και παραμένει «ελεύθερη» από την ευλογιά. Ωστόσο, η ιδιαίτερα υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητά του να παραμένει ενεργός στο περιβάλλον για διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τους έξι μήνες, καθιστούν απαραίτητη την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση μεταφοράς αιγοπροβάτων στην Κρήτη από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι ιδιώτες κτηνίατροι, καθώς και οι κτηνίατροι που είναι υπεύθυνοι για εκτροφές, καλούνται να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ώστε τυχόν ύποπτα περιστατικά να εντοπίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα και να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απαρέγκλιτη χρήση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και στην απολύμανση των οχημάτων κατά τις επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων

Για τις μετακινήσεις των ζώων εντός της Κρήτης εξακολουθούν να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι περιορισμοί και υγειονομικές προϋποθέσεις.

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων με προορισμό τη σφαγή επιτρέπονται σε ολόκληρη την Κρήτη. Αντίθετα, οι μετακινήσεις που αφορούν αναπαραγωγή επιτρέπονται μόνο μέσα στα όρια της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Η μεταφορά ζώων προς χειμερινό βοσκότοπο, δηλαδή η αλλαγή βοσκοτόπου, συνεχίζει να επιτρέπεται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας προέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο προορισμός βρίσκεται εντός Κρήτης και τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι.

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές.

Κάθε μετακίνηση πρέπει να πραγματοποιείται με τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά και με κατάλληλα πιστοποιημένα οχήματα. Τα οχήματα θα πρέπει να έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε απολύμανση πριν από τη φόρτωση των ζώων.

Επιπλέον, η εκμετάλλευση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθούν τα ζώα θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν από την άφιξή τους. Μετά την άφιξη, τα ζώα τίθενται υποχρεωτικά σε καραντίνα διάρκειας 21 ημερών.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η απαγόρευση εισόδου στην Κρήτη αιγοπροβάτων που προέρχονται από εκτροφές της υπόλοιπης χώρας.

Τα μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες

Οι ιδιοκτήτες των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οφείλουν να εφαρμόζουν αυστηρά μια σειρά από μέτρα βιοασφάλειας, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου και μετάδοσης της νόσου.

Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα περιφραγμένες, ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος ή έξοδος ζώων.

Στις εισόδους και εξόδους των οχημάτων πρέπει να υπάρχει και να χρησιμοποιείται απολυμαντική τάφρος ή ειδικός τάπητας με κατάλληλο βιοκτόνο.

Η πρόσβαση ανθρώπων και οχημάτων που δεν έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της εκτροφής πρέπει να αποφεύγεται. Όταν η είσοδος είναι αναγκαία, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση ποδοναρίων και ειδικών φορμών.

Κάθε εκμετάλλευση θα πρέπει επίσης να διαθέτει ξεχωριστό χώρο απομόνωσης, στον οποίο θα τοποθετούνται τα νεοεισερχόμενα ή ύποπτα ζώα, χωρίς να έρχονται σε επαφή με το υπόλοιπο κοπάδι.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις ζωοτροφές. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ελέγχουν την προέλευσή τους και να μην προμηθεύονται προϊόντα από περιοχές στις οποίες ισχύουν απαγορευτικά μέτρα.

Για το προσωπικό της εκτροφής προβλέπεται η χρήση διαφορετικού ρουχισμού και υποδημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός της εγκατάστασης.

Παράλληλα, πρέπει να πραγματοποιείται συστηματική μυοκτονία και απεντόμωση, ενώ απαιτείται απομάκρυνση σημείων που μπορούν να ευνοήσουν τη ρύπανση ή τη συγκέντρωση εντόμων, όπως τα στάσιμα νερά.

Ο καθημερινός έλεγχος των ζώων είναι απαραίτητος. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ακόμη και η παραμικρή ένδειξη που μπορεί να παραπέμπει σε ευλογιά, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση κοινών εργαλείων, ζώων ή εργαζομένων μεταξύ διαφορετικών εκτροφών, καθώς τέτοιες πρακτικές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Υποχρεώσεις για σφαγεία και επιχειρήσεις γάλακτος

Στα σφαγεία απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση για τον εντοπισμό πιθανών ύποπτων περιστατικών και άμεση επικοινωνία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία όταν προκύπτουν σχετικές ενδείξεις.

Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα βιοασφάλειας, μεταξύ άλλων με τη λειτουργία απολυμαντικής τάφρου και την πραγματοποίηση σχολαστικών καθαρισμών.

Η παραλαβή ζώων επιτρέπεται μόνο όταν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και διαθέτουν την προβλεπόμενη σήμανση.

Στα τυροκομεία και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος, η παραλαβή γάλακτος επιτρέπεται μόνο από εκτροφές που δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα λόγω ευλογιάς και βρίσκονται σε καθεστώς Μ4 όσον αφορά τον μελιταίο πυρετό.

Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν γάλα πρέπει να απολυμαίνονται σχολαστικά, με ιδιαίτερη προσοχή στους τροχούς, τόσο πριν από την είσοδό τους όσο και πριν από την έξοδό τους από κάθε εκτροφή. Η διαδικασία απολύμανσης πρέπει να καταγράφεται και να τηρείται σχετικό αρχείο.

Ζωοτροφές και μεταφορές

Οι επιχειρήσεις εμπορίας ζωοτροφών και οι μεταφορείς υποχρεούνται να απολυμαίνουν τα οχήματά τους κατά την είσοδο και την έξοδο από τις εγκαταστάσεις. Πριν από την απολύμανση συνιστάται να προηγείται σχολαστικό πλύσιμο των ελαστικών, ώστε να απομακρύνονται χώματα και άλλες ακαθαρσίες.

Οι οδηγοί και οι μεταφορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν φόρμες και ποδονάρια μίας χρήσης. Τα συγκεκριμένα μέσα προστασίας πρέπει να καταστρέφονται επιτόπου μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης.

Τέλος, οι επιχειρήσεις που εισάγουν και διακινούν ζωοτροφές φυτικής προέλευσης από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας δύο ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της μεταφοράς.

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