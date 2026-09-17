ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Μικρά κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «φρέναρε» ο Τσίπρας
Πολιτική
21:26 - 17 Σεπ 2026

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Μικρά κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «φρέναρε» ο Τσίπρας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη νέα εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά την άνοδο των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ αποτυπώνουν δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το «φως» της δημοσιότητας την Πέμπτη (17/9)· η πρώτη για λογαριασμό του ΑΝΤ1 και εκ μέρους της εταιρείας Marc και η δεύτερη από την εταιρεία MRB για λογαριασμό της τηλεόρασης του Open.  

Οι έρευνες αποτυπώνουν τόσο την πρόθεση ψήφου όσο και τις απόψεις των πολιτών για τις εξαγγελίες που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, ενώ περιλαμβάνουν και ερωτήματα για την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών, καθώς και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ 29% και 31% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Με αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ εξασφαλίζει 31% στη δημοσκόπηση της Marc και 29% στη μέτρηση της MRB, ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

rfdc_97d0a7b5872125ac.jpeg

rfdc_44c5232b3fbd7d9f_7e1edd10d184127f.jpeg

Παράλληλα, στην πρόθεση ψήφου, οι τρεις πρώτες θέσεις διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ: 23,8% (MRB), 27,5% (Marc)
  • ΕΛΑΣ: 14,3% (MRB), 14% (Μarc)
  • ΠΑΣΟΚ: 10,2% (MRB), 10,1% (Marc)

Στην δημοσκόπηση της MRB, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%.

11a_ceb06bac3715c98d.png

12a_0fc81233fa1e364a.png

Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο στο 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5,7%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhqsb5pdi81?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhqpajazqop?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ψηλά η αδιευκρίνιστη ψήφος

Ιδιαίτερο στοιχείο της μέτρησης της MRB αποτελεί η αδιευκρίνιστη ψήφος, η οποία ανέρχεται συνολικά στο 18%. Ειδικότερα, το 14,7% δηλώνει «δεν αποφάσισα/δεν απαντώ», ενώ το 3,3% τοποθετείται στην κατηγορία «λευκό/άκυρο/αποχή».

Στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου, η MRB κατέγραφε 23,8% για τη ΝΔ, 14,4% για την ΕΛΑΣ και 9,1% για το ΠΑΣΟΚ, στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί και τότε από μέσα ενημέρωσης.

Στη μέτρηση της Marc, τα στοιχεία που αφορούν την αδιευκρίνιστη είναι εξίσου ενδιαφέροντα, αφού ως προς το προφίλ των αναποφάσιστων:

Το 34,6% προέρχεται από τη ΝΔ, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% από τη Νίκη, ενώ το 3,2% από την Ελληνική Λύση. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.

Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Κοινό στοιχείο και των δύο μετρήσεων, η δυσπιστία απέναντι στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τους κκ. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Marc:

Η κοινή γνώμη είδε θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ σε ποσοστό 38,4% (θετικά και μάλλον θετικά), έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

rfv_42c08dcc41cbc13d_66952a13b89d6f6f.jpeg

Αντιστοίχως αρνητικά αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% έναντι 29,7% που τις είδε θετικά και μάλλον θετικά.

Οι εξαγγελίες Τσίπρα αντιμετωπίζονται από το 24,1% θετικά και μάλλον θετικά και από το 62,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

rfd_661e82b9a57046f4_6431cf3f6c97e6df.jpeg

rfdc_8e867f1d5c9d53b8_87f99930fe14bcf9.jpeg

Στη δημοσκόπηση της MRB:

Το 6,7% αξιολογεί τα μέτρα του πρωθυπουργού ως «πολύ θετικά», το 23,5% ως «αρκετά θετικά» και το 58,9% ως «αρνητικά», με το 23,7% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και το 35,2% «πολύ αρνητικά». Το 10,9% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Σε ξεχωριστό ερώτημα για το εάν τα μέτρα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, το 53,7% εκτιμά ότι ανακοινώθηκαν λιγότερα μέτρα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Το 24,7% θεωρεί ότι ανακοινώθηκαν όσα επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας, το 9,6% ότι ανακοινώθηκαν περισσότερα και το 12% δεν τοποθετείται.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση απαντήσεων όταν το ερώτημα αφορά το άμεσο όφελος για τους ίδιους τους πολίτες ή τα νοικοκυριά τους. Συνολικά το 83,4% απαντά ότι ευνοείται «λίγο» ή «καθόλου» από τα μέτρα: 27% «λίγο» και 56,4% «καθόλου».

Από την άλλη πλευρά, 9,6% δηλώνει ότι το ίδιο ή το νοικοκυριό του ευνοείται «πολύ» ή «αρκετά», με τα επιμέρους ποσοστά να διαμορφώνονται σε 1,3% και 8,3% αντίστοιχα. Το 7,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καλύτερα τα ποσοστά Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το 25% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους — 4,3% «πολύ θετικά» και 20,7% «αρκετά θετικά».

Αρνητική αξιολόγηση δίνει συνολικά το 31,5%, με 13,5% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 18% «πολύ αρνητικά». Παράλληλα, 38% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις σχετικές εξαγγελίες, ενώ το 5,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

04_93fbb5de627571cc.png

05_60dc6dc105662ad6.png

Όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να τοποθετηθούν για τις οικονομικές εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, το 39,7% δηλώνει ότι βρίσκεται «σίγουρα» ή «μάλλον» πιο κοντά στην εκτίμησή του, ενώ το 37,2% τοποθετείται «σίγουρα» ή «μάλλον» πιο κοντά στην εκτίμηση της κυβέρνησης. Το 23,1% δεν παίρνει θέση.

«Χλιαρή» η ανταπόκριση για Τσίπρα

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% τα αξιολογεί θετικά, με 5,5% να απαντά «πολύ θετικά» και 16,8% «αρκετά θετικά».

Το 37,3% τα αξιολογεί αρνητικά — 14% «αρκετά αρνητικά» και 23,3% «πολύ αρνητικά» — ενώ 35,1% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις εξαγγελίες. Το 5,3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο ερώτημα για τις οικονομικές εκτιμήσεις που συνόδευσαν τις εξαγγελίες του, το 27,3% τοποθετείται πιο κοντά στην εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα και το 45,4% πιο κοντά στην εκτίμηση της κυβέρνησης. Το 27,4% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Ειδικά για το κατά πόσο θεωρούν οι πολίτες πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, το 22,1% το θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 67,5% απαντά ότι το θεωρεί «μάλλον» ή «σίγουρα απίθανο», ενώ 10,4% δεν παίρνει θέση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παρά τη γενικευμένη δυσαρέσκεια και παρότι στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός δεν εντυπωσίασε, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος ως πρωθυπουργός, οι περισσότεροι ερωτηθέντες επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη δημοσκόπηση της Marc ο πρωθυπουργός «κερδίζει» με 31% έναντι Τσίπρα με 16,1% και Ανδρουλάκη με 8%, ενώ στη μέτρηση της MRB προηγείται με 23,7% και ακολουθεί ο Τσίπρας με 14% και ο Ανδρουλάκης με 6,9%.

Η επιλογή «Κανένας», βέβαια, έχει και πάλι την… τιμητική της με 23,5%.

09a_1b3d878c01e1f84d.png

Κόμμα Σαμαρά: Πόσοι θα στήριζαν τον πρώην πρωθυπουργό

Όπως σε κάθε μέτρηση τον τελευταίο καιρό, δεν θα μπορούσε να λείπει και ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του, με τους περισσότερους πολίτες πάντως να απαντούν ότι δεν θα επέλεγαν να το ψηφίσουν.

Ωστόσο, τα ποσοστά του έχουν ανέβει αισθητά σε σχέση με μετρήσεις του παρελθόντος.

Έτσι, βλέπουμε:

- Στη Marc: Το 12,1% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι σίγουρο ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 85,3% απάντησε πως μάλλον / σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε.

- Στην MRB: Το 16,8% απαντά ότι θα ήταν πιθανό να το ψηφίσει: το 4,9% «σίγουρα» και το 11,9% «μάλλον». Αντίθετα, το 79,2% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, με το 13,8% να απαντά «μάλλον δεν θα το ψήφιζα» και το 65,4% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα». Το 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

10_18552567740175c7.png

rfdc_c2bcf3aca72849ba_17941daab3710ea7.jpeg

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 23:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος  

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ
Πολιτική

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 23:33

Wall Street: Ράλι +1,7% στον Nasdaq – Στήριξη από ομόλογα και πετρέλαιο

Πολιτική
17/09/2026 - 22:55

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 900 επενδυτικά σχέδια €3,1 δισ. μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 22:34

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Πολιτική
17/09/2026 - 22:27

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 22:19

Σουηδία: Επτά τραυματίες από έκρηξη σε πεδίο βολής 

Πολιτική
17/09/2026 - 22:06

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Magazino
17/09/2026 - 22:00

«Looksmaxxing», «Sunday Scaries» και «Cuffing Season»: Οι νέες λέξεις που μπήκαν στο λεξικό!

Πολιτική
17/09/2026 - 21:58

Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία

Πολιτική
17/09/2026 - 21:43

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος  

Πολιτική
17/09/2026 - 21:26

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Μικρά κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «φρέναρε» ο Τσίπρας

Ειδήσεις
17/09/2026 - 21:15

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Magazino
17/09/2026 - 21:00

Σχολικές αγορές 2026: Γιατί έγιναν τόσο δύσκολες για τους γονείς;

Ειδήσεις
17/09/2026 - 20:55

Οι ΗΠΑ αρνούνται βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:49

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:42

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Magazino
17/09/2026 - 20:39

Το «South Park» επέστρεψε ως «South America» σατιρίζοντας τον Τραμπ

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 20:11

AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με «στήριξη» από Fed και πετρέλαιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:38

Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Πολιτική
17/09/2026 - 19:29

Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:20

Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 19:15

Δείπνο Σαμαρά με επιφανείς δικηγόρους στην Κηφισιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 19:03

Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών

Οικονομία
17/09/2026 - 18:59

Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 18:42

Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Πολιτική
17/09/2026 - 18:33

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Εξετάζεται μείωση του ΕΦΚ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 18:31

CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 18:21

«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/09/2026 - 18:20

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Πολιτική
17/09/2026 - 18:15

Τσουκαλάς υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ