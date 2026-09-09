Μαντώ Πατσαούρα στο «R»: Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας – Γιατί να επισκεφτείτε τις «Ημέρες Καριέρας»

Λίγες ημέρες πριν από την καθιερωμένη εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» του kariera.gr, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo, η Μαντώ Πατσαούρα, CEO του kariera Group, μιλά στο Reporter.gr για τους λόγους για τους οποίους αξίζει να επισκεφθεί κανείς τη διοργάνωση, τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας αναδιαμορφώνουν τους κανόνες του recruitment, τις δεξιότητες που θα χρειαστούν οι εργαζόμενοι στο εγγύς μέλλον, τον ρόλο του employer brand, αλλά και τη στρατηγική του Ομίλου και τη μετάβαση του kariera.gr σε ένα ολοκληρωμένο Hiring Ecosystem.

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Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλης μετάβασης, με ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες, νέες προσδοκίες από τους εργαζομένους και την AI να αλλάζει τον τρόπο εργασίας. Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο;

Θα έλεγα ότι βιώνουμε έναν συνολικό μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας. Οι αλλαγές είναι πολλές, συνεχείς και συμβαίνουν ταυτόχρονα: οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά έχουν την επίδρασή τους στο recruitment, οι προτεραιότητες και οι προσδοκίες υποψηφίων και εργοδοτών αναδιαμορφώνονται, οι διαδικασίες επανασχεδιάζονται, νέα εργαλεία και τεχνολογίες μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και, τελικά, αλλάζει η ίδια η σχέση μας με την εργασία.

Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν ανθρώπους με τις δεξιότητες που χρειάζονται, ενώ οι εργαζόμενοι είναι πλέον πολύ πιο συνειδητοποιημένοι ως προς το τι περιμένουν από έναν εργοδότη. Αξιολογούν διαρκώς τις επιλογές τους και είναι περισσότερο πρόθυμοι να αναζητήσουν κάτι διαφορετικό όταν αυτό που έχουν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τόσο το περιεχόμενο πολλών επαγγελμάτων όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναζητούν, αξιολογούν και αναπτύσσουν ταλέντα.

Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για την εργασία. Μια εποχή όπου οι δεξιότητες, το potential και η προσαρμοστικότητα αποκτούν μεγαλύτερη αξία από ποτέ.

Περνάμε, λοιπόν, σταδιακά από μια αγορά που βασιζόταν κυρίως στη λογική «έχω μια ανοιχτή θέση και χρειάζομαι βιογραφικά» σε μια αγορά που το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται ουσιαστικές συνδέσεις με τους κατάλληλους ανθρώπους. Οι δεξιότητες, το potential, αλλά και η ποιότητα του matching αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία από μια απλή αντιστοίχιση ενός βιογραφικού με μια περιγραφή θέσης.

Μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές, όμως, υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει: στο επίκεντρο της αγοράς εργασίας παραμένει ο άνθρωπος. Η τεχνολογία μπορεί να κάνει τις διαδικασίες πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις δεξιότητες των υποψηφίων αναδεικνύοντας τα καταλληλότερα προφίλ, καθώς και να εντοπίσουμε ευκαιρίες εργασίας που στο παρελθόν ίσως δεν ήταν τόσο προφανείς. Στο τέλος, όμως, η επιλογή μιας θέσης εργασίας, όπως και η επιλογή ενός ανθρώπου για μια ομάδα, παραμένει μια ανθρώπινη απόφαση.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να προσαρμοστούμε στις αλλαγές, αλλά να αξιοποιήσουμε όσα μας προσφέρουν για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη αγορά εργασίας. Μια αγορά όπου οι άνθρωποι θα έχουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές, θα μπορούν να εξελίσσονται και να βρίσκουν εργασία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, και όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσελκύουν τους ανθρώπους που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Αυτό, για μένα, είναι η πραγματική ευκαιρία πίσω από τον μετασχηματισμό που ζούμε.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και μπορεί ήδη να κάνει όλο και πιο αποτελεσματικό matching μεταξύ υποψηφίων και θέσεων εργασίας. Πώς επηρεάζει αυτό τον κλάδο του recruitment; Ποιος θα είναι ο ρόλος μιας εταιρείας όπως το kariera.gr σε μια αγορά όπου η τεχνολογία μπορεί να αυτοματοποιεί ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας πρόσληψης;

Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αλλάζει σημαντικά το recruitment και είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια η επίδρασή της θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Το matching, το sourcing, το screening, ακόμη και η πρώτη συνέντευξη μπορούν πλέον να γίνουν πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο μπορούν να αυτοματοποιηθούν, επιτρέποντας στις ομάδες recruitment να επικεντρωθούν εκεί που μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος μιας εταιρείας όπως το kariera.gr διευρύνεται. Συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας με την τεχνολογία και τη δύναμη των δεδομένων, εξελισσόμαστε από την κορυφαία πλατφόρμα εργασίας στο κορυφαίο Hiring Ecosystem στην Ελλάδα, με στόχο να δημιουργούμε αξία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης.

Γιατί η δύναμή μας δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό αγγελιών ή στο μέγεθος της βάσης βιογραφικών που διαθέτουμε. Βρίσκεται στη δυνατότητά μας να κατανοούμε όλο και καλύτερα τι πραγματικά χρειάζεται μια επιχείρηση, ποιες είναι οι δεξιότητες και οι δυνατότητες ενός ανθρώπου, και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε την καλύτερη δυνατή σύνδεση μεταξύ των δύο.

kariera.gr: Εξελίσσουμε το hiring. Συνδέουμε ανθρώπους, επιχειρήσεις και ευκαιρίες.

Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αποφορτίσει τη διαδικασία του recruitment από πλήθος επαναλαμβανόμενων εργασιών και να δώσει στους recruiters περισσότερο χρόνο να επικεντρωθούν στα σημεία στα οποία η ανθρώπινη συμβολή παραμένει καθοριστική: στην επικοινωνία, στην τελική αξιολόγηση και επιλογή, και, εν τέλει, στην δημιουργία μιας ουσιαστικής ανθρώπινης σύνδεσης.

Γι’ αυτό επενδύουμε σε AI-powered sourcing, matching, screening και interviewing και συνολικά σε μια καλύτερη ψηφιακή εμπειρία για εργοδότες και υποψηφίους. Για εμάς, επιτυχία δεν είναι να κάνουμε το recruitment απλώς πιο αυτοματοποιημένο. Είναι να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να το κάνουμε πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό, πιο δίκαιο και, τελικά, πιο ανθρώπινο.

Το kariera.gr ξεκίνησε ως ένα ελληνικό job site και σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή όμιλο talent solutions, με δραστηριότητα σε διαφορετικές αγορές και ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα για το Kariera Group; Υπάρχουν νέες αγορές ή νέες δραστηριότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής σας;

Το kariera.gr έχει πράγματι διανύσει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Με σταθερή αποστολή να ενισχύουμε την απασχόληση και να δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα σε ανθρώπους και επιχειρήσεις, παρακολουθούμε διαρκώς τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες εργοδοτών και υποψηφίων και εξελίσσουμε αντίστοιχα τις υπηρεσίες και τις λύσεις που τους προσφέρουμε.

Για εμάς, λοιπόν, το επόμενο μεγάλο βήμα δεν είναι απλώς γεωγραφικό. Είναι κυρίως η διεύρυνση του ρόλου που καλούμαστε να διαδραματίσουμε στην αγορά εργασίας.

Με αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης, όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργήσαμε την κορυφαία πλατφόρμα εργασίας στην Ελλάδα και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι’ αυτό. Πιστεύουμε, όμως, ότι σήμερα η αγορά χρειάζεται κάτι περισσότερο. Οι εργοδότες δεν αναζητούν απλώς μία ακόμα πλατφόρμα για να δημοσιεύσουν μια αγγελία, και οι υποψήφιοι μία ακόμα μηχανή αναζήτησης θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις θέλουν να βρίσκουν πιο εύκολα τους κατάλληλους ανθρώπους και να κάνουν καλύτερες προσλήψεις. Και οι υποψήφιοι θέλουν να ανακαλύπτουν τις ευκαιρίες που πραγματικά τους ταιριάζουν και μπορούν να τους οδηγήσουν στο επόμενο βήμα της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Γι’ αυτό και εξελισσόμαστε από την κορυφαία πλατφόρμα εργασίας στο κορυφαίο Hiring Ecosystem στην Ελλάδα.

Και όταν μιλάμε για ένα Hiring Ecosystem, δεν εννοούμε απλώς περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες. Εννοούμε έναν διαφορετικό τρόπο δημιουργίας αξίας. Θέλουμε να συνδέσουμε όλα όσα μέχρι σήμερα λειτουργούσαν συχνά αποσπασματικά στη διαδικασία της πρόσληψης: το ταλέντο, τους εργοδότες, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες recruitment.

Το μέλλον του hiring δεν βρίσκεται σε περισσότερα εργαλεία. Βρίσκεται στο να λειτουργούν όλα μαζί. Ένα οικοσύστημα που συνδέει ανθρώπους, επιχειρήσεις, δεδομένα και τεχνολογία.

Η πραγματική αξία, άλλωστε, δεν βρίσκεται σε κανένα από αυτά ξεχωριστά. Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους. Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες μιας επιχείρησης και τις δεξιότητες ενός ανθρώπου. Τα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες αποφάσεις. Και η δική μας εμπειρία στο recruitment μπορεί να προσθέσει την ανθρώπινη κρίση εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται. Όσο περισσότερο αυτά λειτουργούν ως ένα ενιαίο οικοσύστημα, τόσο μεγαλύτερη αξία μπορούμε να δημιουργούμε και για τις δύο πλευρές.

Ο στόχος μας είναι το kariera.gr να βρίσκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο από τη στιγμή που αρχίζει να σκέφτεται το πρώτο ή το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, βοηθώντας τον να ανακαλύψει τις δυνατότητές του και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για εκείνον, και ταυτόχρονα δίπλα σε κάθε επιχείρηση που θέλει να προσελκύσει, να επιλέξει και να αναπτύξει τους κατάλληλους ανθρώπους.

Αυτό είναι για εμάς το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία μας: να μη συνδέουμε απλώς θέσεις εργασίας με βιογραφικά, αλλά ανθρώπους με ευκαιρίες και επιχειρήσεις με το ταλέντο που χρειάζονται για να εξελιχθούν.

Τι έχει αλλάξει περισσότερο στις απαιτήσεις των υποψηφίων τα τελευταία χρόνια; Είναι ο μισθός, η ευελιξία και το work-life balance, οι δυνατότητες εξέλιξης ή η εταιρική κουλτούρα; Και πόσο έχουν προσαρμοστεί οι ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή τη νέα πραγματικότητα;

Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι άνθρωποι πλέον αξιολογούν μία θέση εργασίας πολύ πιο συνολικά. Ο μισθός παραμένει προφανώς εξαιρετικά σημαντικός, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής, αλλά δεν είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής.

Οι υποψήφιοι θέλουν πλέον να γνωρίζουν πώς είναι πραγματικά να εργάζεσαι σε μια εταιρεία: ποιο είναι το εργασιακό περιβάλλον, πόση ευελιξία προσφέρει, ποιες δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης δημιουργεί για τους ανθρώπους της, ποια είναι η κουλτούρα της και, κυρίως, αν υπάρχει συνέπεια ανάμεσα σε όσα υπόσχεται ως εργοδότης και σε όσα προσφέρει στην πράξη.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα, αλλά όχι όλες με την ίδια ταχύτητα. Οι εταιρείες που έχουν αντιληφθεί ότι το employer brand δεν είναι μια επικοινωνιακή καμπάνια αλλά η πραγματική εμπειρία του εργαζομένου, έχουν σαφές πλεονέκτημα.

Σε μια αγορά που το ταλέντο είναι περιορισμένο, η σχέση εργοδότη και εργαζομένου γίνεται περισσότερο αμφίδρομη. Δεν επιλέγει μόνο η εταιρεία τον υποψήφιο. Επιλέγει εξίσου και ο υποψήφιος την εταιρεία.

Σε λίγες ημέρες, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούνται οι Ημέρες Καριέρας του kariera.gr στο Athens Metropolitan Expo, με περισσότερες από 130 εταιρείες, θέσεις εργασίας για διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, workshops, networking. Τι θα κερδίσει ένας υποψήφιος που θα επισκεφθεί τη διοργάνωση; Σε ποιους απευθύνεστε και γιατί θα λέγατε σε κάποιον που δεν ψάχνει ενεργά για δουλειά ότι αξίζει να έρθει;

Οι Ημέρες Καριέρας είναι για εμάς η πιο ζωντανή έκφραση της αποστολής μας: να φέρνουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις κοντά, και να δημιουργούμε συνδέσεις που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν μια επαγγελματική διαδρομή.

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 130 εργοδότες θα βρίσκονται στο Metropolitan Expo, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να τους γνωρίσουν από κοντά, να συζητήσουν για εκατοντάδες διαθέσιμες ευκαιρίες εργασίας και να αποκτήσουν μια πολύ πιο άμεση εικόνα για την αγορά και τις επιλογές που υπάρχουν. Παράλληλα, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε workshops, να παρακολουθήσουν ομιλίες και συζητήσεις, και να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική για το βιογραφικό και την επαγγελματική τους πορεία από εξειδικευμένους recruiters του kariera.gr.

Και θα έλεγα ότι οι Ημέρες Καριέρας δεν απευθύνονται μόνο σε κάποιον που αναζητά ενεργά δουλειά. Απευθύνονται εξίσου σε εκείνον που θέλει να δει τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά, να γνωρίσει διαφορετικές εταιρείες, να ακούσει, να συζητήσει και ίσως να αρχίσει να σκέφτεται ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα του.

Οι «Ημέρες Καριέρας» δεν είναι μόνο για όσους ψάχνουν δουλειά. Είναι για όσους θέλουν να δουν τι μπορεί να υπάρχει εκεί έξω.

Γιατί πολλές φορές η επαγγελματική μας πορεία αλλάζει όχι επειδή είχαμε αποφασίσει ότι ήρθε η στιγμή να αναζητήσουμε κάτι διαφορετικό, αλλά επειδή συναντήσαμε έναν άνθρωπο, γνωρίσαμε μια εταιρεία ή ανακαλύψαμε μια ευκαιρία που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε.

Αυτό ακριβώς θέλουμε να δημιουργούν οι Ημέρες Καριέρας. Περισσότερες ευκαιρίες για πραγματικές συναντήσεις και ουσιαστικές συζητήσεις. Γιατί μία συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μία γνωριμία, μία γνωριμία σε μία ευκαιρία και μία ευκαιρία σε ένα νέο επαγγελματικό μονοπάτι. Και κάποιες φορές ένα «ναι» μπορεί να είναι η αρχή μιας εντελώς νέας διαδρομής.

Από το 2008 μέχρι σήμερα, έχετε διανύσει και διανύετε μια σημαντική πορεία στο kariera Group. Τι θα λέγατε σήμερα στον εαυτό σας του 2008 και τι στους νέους που ξεκινούν την επαγγελματική τους διαδρομή;

Καταρχάς, θα έλεγα στον εαυτό μου ότι η εξέλιξη μιας καριέρας δεν είναι, και δεν χρειάζεται να είναι, γραμμική. Στην πορεία θα εμφανιστούν διαφορετικά μονοπάτια, απρόβλεπτες ευκαιρίες και επιλογές που ίσως δεν είχες καν φανταστεί. Και κάθε φορά θα χρειάζεται να επιλέγεις αυτό που σε εκφράζει περισσότερο, με βάση το ποιος είσαι και τι αναζητάς στη συγκεκριμένη φάση της ζωής σου.

Θα του έλεγα επίσης να θεωρήσει τις αλλαγές δεδομένες. Ο κόσμος, η τεχνολογία και η αγορά εργασίας θα συνεχίσουν να αλλάζουν, και εμείς, το μόνο σίγουρο είναι, ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα γύρω μας. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε το πόσο επενδύουμε στον εαυτό μας: στη γνώση, στις δεξιότητές μας, στους ανθρώπους που γνωρίζουμε, στις εμπειρίες που αποκτούμε και στην προθυμία μας να αναζητούμε νέες ευκαιρίες, ακόμη και σε πεδία που αρχικά μας είναι άγνωστα.

Αυτό θα έλεγα και σε έναν νέο άνθρωπο που ξεκινά σήμερα: Mην προσπαθείς να έχεις από τώρα όλες τις απαντήσεις ή να προβλέψεις ολόκληρη την καριέρα σου. Μάθε, δοκίμασε, γνώρισε ανθρώπους, άλλαξε γνώμη όταν χρειάζεται, και μη φοβηθείς να πεις «ναι» σε μια νέα ευκαιρία. Γιατί η καριέρα σπάνια είναι μια ευθεία γραμμή. Και πολλές φορές οι σημαντικότερες ευκαιρίες είναι ακριβώς εκείνες που δεν είχες σχεδιάσει.

Αν κοιτάξετε την ελληνική αγορά εργασίας σε ορίζοντα πέντε ετών, ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θεωρείτε ότι θα έχει συντελεστεί; Και ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαν να κάνουν σήμερα οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, αν δεν προετοιμαστούν εγκαίρως;

Παρακολουθώντας την αγορά εργασίας επί σειρά ετών, αυτό που βλέπω να αλλάζει διαρκώς είναι οι ισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχουν περίοδοι ανάπτυξης και περίοδοι αβεβαιότητας, νέες ειδικότητες αναδύονται και διαφορετικές δεξιότητες αποκτούν κάθε φορά μεγαλύτερη σημασία. Υπάρχει, όμως, μια πρόκληση που παραμένει διαχρονικά σταθερή για τις επιχειρήσεις: να εντοπίσουν τους κατάλληλους ανθρώπους, να καταφέρουν να τους προσελκύσουν και, κυρίως, να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να τους κρατήσουν και να εξελιχθούν μαζί τους.

Εκεί πιστεύω ότι θα δούμε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της επόμενης πενταετίας. Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα και μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εργοδότες και υποψήφιοι βρίσκουν ο ένας τον άλλον. Νέες τεχνολογικές λύσεις, πλατφόρμες και εργαλεία δίνουν ήδη στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να κάνουν τις ομάδες τους πιο αποδοτικές, να επιταχύνουν διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν σημαντικό χρόνο και να προσφέρουν μια πολύ καλύτερη εμπειρία στον υποψήφιο, από την πρώτη επαφή μέχρι την πρόσληψη και την ένταξή του στην εταιρεία.

Αντίστοιχα, για τους υποψηφίους, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας πραγματικός σύμμαχος στην επαγγελματική τους διαδρομή. Να τους βοηθήσει να δουν πέρα από τα στενά όρια ενός παραδοσιακού βιογραφικού, να αναγνωρίσουν και να αναδείξουν καλύτερα τις δεξιότητές τους, να ανακαλύψουν ευκαιρίες που ίσως δεν είχαν σκεφτεί, να ξεκλειδώσουν νέα μονοπάτια καριέρας και να προετοιμαστούν καλύτερα για να τα διεκδικήσουν.

Οι δυνατότητες, λοιπόν, είναι ήδη μπροστά μας. Το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή με σκεπτικισμό και αδράνεια – οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν με τις ίδιες διαδικασίες και οι εργαζόμενοι να θεωρήσουν ότι οι γνώσεις και τα εργαλεία που τους έφεραν μέχρι εδώ θα είναι αρκετά και για το αύριο. Η προσαρμοστικότητα, η διάθεση για συνεχή μάθηση και η ικανότητα να αξιοποιούμε την τεχνολογία θα γίνουν, πιστεύω, καθοριστικές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους υποψηφίους και εργαζομένους.

Στο kariera.gr επιλέγουμε να αγκαλιάσουμε αυτή την εξέλιξη. Επενδύουμε στην τεχνητή νοημοσύνη όχι επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να τον βοηθήσει να κάνει καλύτερες επιλογές. Θέλουμε οι εργοδότες που μας εμπιστεύονται να μπορούν να βρίσκουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τους ανθρώπους που χρειάζονται και οι υποψήφιοι να ανακαλύπτουν περισσότερες ευκαιρίες που πραγματικά τους ταιριάζουν. Γιατί όσο κι αν αλλάζουν τα εργαλεία, ο δικός μας ρόλος παραμένει ο ίδιος: να δημιουργούμε τις καλύτερες δυνατές συνδέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και την εργασία.