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ΔΥΠΑ: Η 56η «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία
Εργασιακά
11:58 - 07 Μάι 2026

ΔΥΠΑ: Η 56η «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πειραιάς μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τον δυναμικό κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας, καθώς η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 56η «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στον πολυχώρο εκδηλώσεων Castor Place (Κάστορος 48 & Ασκληπιού 5, 18545, Πειραιάς).

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, προσφέροντας περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-galazia-oikonomia-pireas-2026

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων

να καταθέσουν το βιογραφικό τους

να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις

Η «Ημέρα Καριέρας» αποτελεί μια σύγχρονη δράση για την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme

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