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Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας
Πολιτική
14:06 - 11 Μάι 2026

Κεραμέως: Σχεδόν 500.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα – Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μίλησε στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90,1», αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα «Rebrain Greece», στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στις πολιτικές εξελίξεις.  

Με αφορμή την εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας στο Λονδίνο για το «Rebrain Greece», η κ. Κεραμέως δήλωσε: «Είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε στο Λονδίνο γιατί έχει πάρα πολλούς Έλληνες και έχει έντονο ενδιαφέρον. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας, πηγαίνουμε μαζί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας από όλους τους κλάδους. Ήρθαν μαζί μας 35 επιχειρηματικοί όμιλοι και ήρθαν 3.107 Έλληνες πολίτες. Γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις για την επιστροφή, για να αναδείξουν αυτές οι εταιρείες σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει πλέον η χώρα. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο».

Αναφερόμενη στα στοιχεία της Eurostat για τη μετανάστευση και την επιστροφή Ελλήνων πολιτών, σημείωσε: «Τα στοιχεία της Eurostat από το 2010 μέχρι και το 2025 δείχνουν ότι φύγανε 730 χιλιάδες πολίτες και έχουν επιστρέψει 473 χιλιάδες πολίτες ήτοι το 64%. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο σε αυτούς που επιστρέφουν, την τελευταία δε χρονιά κατά 20 χιλιάδες περισσότεροι».

Για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε: «Είμαστε προ των πυλών μιας νέας επέκτασης της ψηφιακής κάρτας για να προστατεύει εργαζομένους σε όλο των κλάδο της ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια, στα καθαριστήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα γραφεία κηδειών άρα σε μια πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων που εντάσσονται και αυτοί στην προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι ένα εργαλείο πολύτιμο για την προστασία των εργαζομένων, για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού».

Τέλος, σχολιάζοντας τη συζήτηση γύρω από τους εξωκοινοβουλευτικούς, η κ. Κεραμέως ανέφερε: «Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας αξιολογεί όλους. Τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους κοινοβουλευτικούς, τους εξω-κοινοβουλευτικούς, στελέχη, όλους και έχει την ικανότητα να έχει πλήρη εικόνα για τον κάθε έναν και την κάθε μια από εμάς. Επειδή πάρα πολλά ειπώθηκαν και εν όψει κοινοβουλευτικής Ομάδας είδατε ότι δεν έγινε ο χαμός που κάποιοι περίμεναν, έγινε μια πάρα πολύ ωραία γόνιμη συζήτηση που πιστεύω ότι θα οδηγήσει και σε κάποιες νέες πολιτικές».

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