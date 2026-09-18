Πλεύρης – ΠΑΣΟΚ: Στα χαρακώματα για τη γνωριμία με τους γιατρούς – «Πολιτική σπέκουλα» λέει ο υπουργός

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σχέση του με τους γιατρούς που συνδέονται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας την κριτική του κόμματος «πολιτική σπέκουλα». Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε ανακοίνωση του τονίζει ότι τα λεγόμενα του κ. Πλεύρη το επιβεβαιώνουν.

Ο κ. Πλεύρης σε συνέντευξη του στο Mega News 104,6 υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012, όταν και οι δύο συμμετείχαν στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι εκείνη την περίοδο επρόκειτο για γνωριμία στο πλαίσιο ενός σωματείου. Όπως ανέφερε, η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ως ασθενής ξεκίνησε το 2016.

Η τοποθέτηση του υπουργού ήρθε μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποστήριξε ότι ο ίδιος και δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών του «Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου» το 2012. Το κόμμα επικαλέστηκε σχετικά έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία του κ. Πλεύρη με τους γιατρούς ήταν προγενέστερη από αυτή που είχε παρουσιαστεί αρχικά.

«Δεν υπήρξε καμία συνεργασία»

Ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε την ερμηνεία ότι η κοινή συμμετοχή στο συγκεκριμένο σωματείο συνιστούσε επαγγελματική συνεργασία.

«Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον Θεοδωρόπουλο. Άλλωστε, δεν λειτούργησε ποτέ το σωματείο», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας σε άλλο σημείο: «Ποια συνεργασία λέτε; Δεν υπάρχει καμία συνεργασία».

Όπως εξήγησε, το σωματείο αποτελούνταν από γιατρούς και δικηγόρους και είχε ως αντικείμενο ζητήματα ιατρικού δικαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, επρόκειτο για ένα σχήμα με περίπου 22 μέλη, το οποίο τελικά δεν λειτούργησε.

Ο υπουργός συνέδεσε τη συμμετοχή του με το τότε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό του ενδιαφέρον για το ιατρικό δίκαιο, σημειώνοντας ότι έχει ασχοληθεί με τη βιοηθική και την ιατρική ευθύνη και έχει γράψει σχετικά βιβλία.

«Ήταν ιατρονομικό σωματείο. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι έχω μια προσωπική σχέση με τον Θεοδωρόπουλο και τον πήρα για να μάθω τι έγινε», είπε, προσθέτοντας: «Αφού αποκάλυψα ότι έχω πάει στο ιατρείο, γιατί να κρύψω ότι ήμαστε μαζί σε ένα σωματείο;».

Παράλληλα, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, έθεσε το ερώτημα γιατί δεν δημοσιοποιούνται όλα τα ονόματα των μελών του συγκεκριμένου σωματείου.

Η σχέση γιατρού – ασθενούς

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, την οποία περιέγραψε ως σχέση γιατρού και ασθενούς.

Όπως είπε, γνώριζε τον Θεοδωρόπουλο ως παθολόγο με μετεκπαίδευση στην αιματολογία και υποστήριξε ότι δεν τον είχε επισκεφθεί ως υπουργός Υγείας.

«Ό,τι ιατρική συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Του έστελνα τις εξετάσεις μου την εποχή που αντιμετώπιζα το πρόβλημα υγείας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συμβουλές που είχε λάβει αφορούσαν συμπληρωματικά σκευάσματα και δεν αντικατέστησαν την ιατρική θεραπεία που ακολουθούσε.

«Οι γιατροί μού έδωσαν θεραπεία. Λόγω της πίεσης που γινόταν σε κάποια όργανα, ο Θεοδωρόπουλος μου πρότεινε κάποια σκευάσματα, π.χ. γαϊδουράγκαθο, μαγνήσιο. Είναι μαντζούνια αυτά; Δεν μου είπε ποτέ να σταματήσω τη θεραπεία. Δεν μου πήρε λεφτά. Μια επίσκεψη έκανα», υποστήριξε.

Ο υπουργός διευκρίνισε επίσης ότι ο συγκεκριμένος γιατρός δεν του είχε προτείνει θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση, που έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη.

«Δεν μου πρότεινε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και ούτε θα έκανα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζε να πραγματοποιούνταν τέτοιες θεραπείες.

Γιατί επικοινώνησε με τον γιατρό μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που επιχείρησε να έχει με τον Θεοδωρόπουλο μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως εξήγησε, επικοινώνησε μαζί του επειδή τον γνώριζε και είχε προηγηθεί η σχέση γιατρού και ασθενούς.

«Εγώ βγήκα να πω κάτι πάρα πολύ απλό χωρίς να υπάρχει τίποτα σε βάρος μου. Να εξηγήσω και να πω ότι και εγώ μίλησα μαζί του εκείνη τη μέρα και γιατί μίλησα μαζί του. Γιατί τον ξέρω», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη συχνότητα της επικοινωνίας τους, ο υπουργός είπε ότι δεν ήταν τακτική.

«Είχα επικοινωνία, αλλά όχι τακτική. Επικοινωνούσα μαζί του στις γιορτές. Δεν μου ζήτησε ποτέ κάποια διευκόλυνση όταν ήμουν υπουργός Υγείας. Γενικά δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα», υποστήριξε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν περιγράφει τη σχέση τους ως στενή φιλική σχέση, αλλά ως γνωριμία με έναν άνθρωπο που υπήρξε γιατρός του.

Η διαφορετική αναφορά στις χρονολογίες

Σε σχέση με τη διαφορετική αναφορά στις χρονολογίες της γνωριμίας τους, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο 2012 και το 2016.

Όπως εξήγησε, το 2012 η γνωριμία υπήρχε στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο σωματείο, ενώ το 2016 ήταν η χρονιά κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησε η προσωπική σχέση γιατρού και ασθενούς.

«Εγώ βγάζω τη σχέση που δικαιολογεί γιατί τον πήρα το 2026 και προφανώς για να τον πάρω το 2026 μιλούσα μαζί του», ανέφερε.

Ο υπουργός απέρριψε παράλληλα την αιχμή ότι απέκρυψε τη συμμετοχή του στο σωματείο, σημειώνοντας ότι, από τη στιγμή που είχε αναφερθεί δημόσια στην επίσκεψή του στο ιατρείο, δεν είχε λόγο να αποκρύψει και τη συμμετοχή του σε ένα σωματείο στο οποίο συμμετείχαν και άλλοι γιατροί και νομικοί.

«Δεν γνώριζα τις πρακτικές που ερευνώνται»

Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους γιατρούς στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση.

«Το ΠΑΣΟΚ με ρωτάει εάν ήξερα για τις θεραπείες», ανέφερε, παραπέμποντας στη συνέχεια σε άλλα πρόσωπα που, όπως είπε, είχαν θεσμικούς ή επαγγελματικούς ρόλους στον χώρο της υγείας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κατά την περίοδο που επισκεπτόταν τον Θεοδωρόπουλο ως ασθενής δεν είχε την εικόνα ενός γιατρού που απέρριπτε την κλασική ιατρική.

«Εγώ δεν πήγα ως επεμβατικό γιατρό. Δεν έβλεπα έναν αρνητή της κλασικής επιστήμης. Μου έλεγε πάντα να συμβουλεύομαι τον γιατρό μου», ανέφερε.

Παράλληλα, πήρε αποστάσεις από τις θεραπείες που έχουν αναφερθεί στην υπόθεση, δηλώνοντας: «Το ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα και γίνονταν τέτοια θεραπεία αντίκειται στον νόμο. Αυτά που διαβάζω με σοκάρουν».

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ;»

Ο υπουργός επέκρινε εκ νέου την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο» δεν τεκμηριώνει επαγγελματική συνεργασία με τους συγκεκριμένους γιατρούς.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ είπα το 2016 και όχι το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο. Ήταν μια τυπική σχέση», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή του στο σωματείο δεν συνεπάγεται γνώση των πρακτικών που ερευνώνται σήμερα. Επανέλαβε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Υγείας δεν επισκέφθηκε το ιατρείο του Θεοδωρόπουλου και ότι ο γιατρός δεν του ζήτησε κάποια διευκόλυνση.

«Δεν μου ζήτησε ως υπουργό Υγείας καμία διευκόλυνση. Δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ του ζήτησα ως ασθενής», κατέληξε.

Απάντηση ΠΑΣΟΚ: Επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για την γνωριμία με τους κατηγορούμενους γιατρούς

Άμεση ήταν η απάντηση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο τονίζει: «Ο κ. Πλεύρης με τις δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGANEWS επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους ιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους.

Ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς- θεράποντος ιατρού.

Εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας. Οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη.

Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορουμένους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει».