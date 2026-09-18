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Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ για Θεοδωρόπουλο: Πάει να κάνει σπέκουλα – Τελικά τι μου προσάπτει;
Πολιτική
15:59 - 18 Σεπ 2026

Πλεύρης κατά ΠΑΣΟΚ για Θεοδωρόπουλο: Πάει να κάνει σπέκουλα – Τελικά τι μου προσάπτει;

Reporter.gr Newsroom
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Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στις αιχμές που διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη γνωριμία του με τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, αλλά και τη συμμετοχή τους στο ίδιο σωματείο το 2012.

Μιλώντας στο meganews radio, ο κ. Πλεύρης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και έκανε λόγο για «σπέκουλα», θέτοντας το ερώτημα ποια ακριβώς είναι η μομφή που του αποδίδεται.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ πάει να κάνει μια σπέκουλα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Τελικά τι μου προσάπτει;».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι είχε αναφέρει εξαρχής δημόσια τη σχέση που είχε με τον γιατρό, υπογραμμίζοντας ότι τον γνώριζε προσωπικά, ότι είχε υπάρξει ασθενής του και ότι, μετά το περιστατικό που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά προκειμένου να ενημερωθεί για το τι είχε συμβεί.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ δεν είπα το 2016 και είπα το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο», είπε.

Η αναφορά στο σωματείο του 2012

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην παρουσία τόσο του ίδιου όσο και του Ηλία Θεοδωρόπουλου στο ίδιο σωματείο το 2012, την οποία επικαλείται το ΠΑΣΟΚ στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η κοινή συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο σωματείο δεν συνιστούσε συνεργασία μεταξύ τους, καθώς, όπως είπε, σε αυτό συμμετείχαν και «δεκάδες ακόμη πρόσωπα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το σωματείο δεν ανέπτυξε ουσιαστική δραστηριότητα και τελικά κατέστη ανενεργό.

«Το σωματείο τελικά δεν λειτούργησε. Έχει κάποια δράση το σωματείο;», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ κατέστη ανενεργό».

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός επιχείρησε να διαχωρίσει την κοινή συμμετοχή στο σωματείο από τη σχέση που απέκτησε αργότερα με τον κ. Θεοδωρόπουλο ως γιατρό.

«Από το 2016 τον γνωρίζω ως γιατρό»

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι από το 2016 η σχέση του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο αφορούσε την ιδιότητά του ως γιατρού και τη σχέση γιατρού – ασθενούς.

«Από το 2016 τον γνωρίζω ως γιατρό. Έχει υπάρξει γιατρός μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, διερωτώμενος παράλληλα ποια σχέση μπορεί να έχει η κοινή συμμετοχή τους σε ένα σωματείο το 2012 με την υπόθεση που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο.

«Από το 2012 έως το 2016 τι σχέση έχει με το 2026;», ανέφερε.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε λόγο να αποκρύψει τη γνωριμία του με τον γιατρό, από τη στιγμή που, όπως είπε, είχε ο ίδιος αναφερθεί δημόσια τόσο στη σχέση τους όσο και στο τηλεφώνημα που του έκανε μετά το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε σε χρονικό σημείο κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, στον Ηλία Θεοδωρόπουλο «δεν είχαν προσάψει την οποιαδήποτε κατηγορία».

Τι είπε για τις επίμαχες θεραπείες

Ο υπουργός απάντησε και στο ερώτημα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το κατά πόσο γνώριζε τις θεραπευτικές πρακτικές που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν του είχε προτείνει αντίστοιχη θεραπεία, διαχωρίζοντας τη δική του προσωπική εμπειρία από όσα ενδεχομένως μπορεί να έχουν συμβεί με άλλους ασθενείς.

«Εμένα ό,τι συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Ούτε μου πρότεινε ποτέ τέτοια θεραπεία. Σε άλλους μπορεί να πρότεινε», είπε.

Στη συνέχεια, ο υπουργός έθεσε το ζήτημα της παρουσίασης της συγκεκριμένης θεραπευτικής προσέγγισης σε συνέδριο, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έπρεπε να περιορίζει το ερώτημα στο κατά πόσο ο ίδιος γνώριζε σχετικά με τις θεραπείες.

«Το ΠΑΣΟΚ τελειώνει και κάνει μια ερώτηση: ήξερες για τις θεραπείες; Και απαντώ ευθέως», ανέφερε.

Στο σημείο αυτό επικαλέστηκε την παρουσία του ομότιμου καθηγητή Γιάννη Τούντα στο συγκεκριμένο συνέδριο και συνέδεσε την παρουσία του με την προηγούμενη θητεία του στην προεδρία του ΕΟΦ.

«Ποιος ήταν ο καθηγητής του συνεδρίου; Ο κ. Τούντας. Δεν ήταν, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, επί Γεωργίου Παπανδρέου; Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να πει αν ήξερα εγώ;», είπε ο κ. Πλεύρης.

«Το μείζον είναι ότι τον πήρα τηλέφωνο»

Κλείνοντας, ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε στο ζήτημα της επικοινωνίας του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, υποστηρίζοντας ότι το τηλεφώνημα έγινε πριν υπάρξουν, σύμφωνα με τον ίδιο, κατηγορίες σε βάρος του γιατρού.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος τη γνωριμία και την επικοινωνία τους και ότι το γεγονός πως είχαν βρεθεί στο ίδιο σωματείο το 2012 δεν αλλάζει, κατά την εκτίμησή του, τα δεδομένα που ο ίδιος έχει ήδη παρουσιάσει.

Με αυτό το επιχείρημα, ο κ. Πλεύρης απάντησε στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ, επαναφέροντας το ερώτημα που έθεσε από την αρχή της παρέμβασής του: «Τελικά τι μου προσάπτει;».

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