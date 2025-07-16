Μια Ελληνίδα αλπινίστρια στον Ισημερινό με μήνυμα για την κλιματική κρίση

Η Βανέσα Αρχοντίδου, αλπινίστρια, EU Climate Pact Ambassador και μέλος της πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας που κατέκτησε το Έβερεστ, αναχωρεί τον Αύγουστο για μια νέα περιβαλλοντική αποστολή με τίτλο Women for Climate – Andes & Equator Expedition.

Η αποστολή θα περιλαμβάνει:

Ανάβαση στο Όρος Chimborazo στον Ισημερινό – το ψηλότερο σημείο της Γης ακόμα και από το Έβερεστ, αν μετρηθεί από το κέντρο της,

στον Ισημερινό – αν μετρηθεί από το κέντρο της, Εξερεύνηση των Νήσων Γκαλαπάγκος , παγκόσμιου συμβόλου βιοποικιλότητας,

, παγκόσμιου συμβόλου βιοποικιλότητας, Πεζοπορικές διαδρομές και καταγραφή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις Άνδεις του Περού, ακολουθώντας την επιρροή της κλιματικής κρίσης από κορυφή σε ακτή.

Η αποστολή τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και οργανώνεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του οργανισμού AWomanCanBe.org, που στηρίζει γυναίκες που σπάνε στερεότυπα και προβάλλουν την κλιματική ατζέντα μέσα από δράσεις σε ακραία φυσικά περιβάλλοντα.

Γιατί ανεβαίνουμε;

Η σημαία της αποστολής γράφει:

CLIMATE CHANGE – ACT NOW

Πίσω από το μήνυμα βρίσκεται η πράξη: κάθε κορυφή είναι και μια φωνή. Η αποστολή λειτουργεί ως φορέας ευαισθητοποίησης μέσα από εικόνες, βίντεο και προσωπική αφήγηση – με στόχο να φέρει το κοινό σε επαφή με τα "ορατά αποτυπώματα" της κλιματικής αλλαγής σε τόπους-σύμβολα.

Ποια είναι η Βανέσα Αρχοντίδου

Η Βανέσα Αρχοντίδου έχει ολοκληρώσει το project 7 Summits, κατακτώντας τις υψηλότερες κορυφές και των επτά ηπείρων του πλανήτη (Έβερεστ – Ασία, Κιλιμάντζαρο – Αφρική, Ακονκάγκουα – Ν. Αμερική, Ντενάλι – Β. Αμερική, Elbrus – Ευρώπη, Carstensz Pyramid – Ωκεανία, και Vinson – Ανταρκτική). Έχει επίσης διασχίσει με σκι την Ανταρκτική φτάνοντας στον Νότιο Πόλο, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής για την κλιματική αλλαγή.

Ως EU Climate Pact Ambassador, υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις και παρουσιάσεις, ενώ συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ντοκιμαντέρ και οπτικού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση γύρω από την κλιματική κρίση και τον αντίκτυπο της στα βουνά, τη βιοποικιλότητα και τις τοπικές κοινωνίες.

Η κρίση των παγετώνων των Άνδεων

Η περιοχή των τροπικών Άνδεων αποτελεί ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του πλανήτη στην υπερθέρμανση. Το 98% των τροπικών παγετώνων βρίσκεται σε μόλις τρεις χώρες: το Περού, τον Ισημερινό και τη Βολιβία. Οι παγετώνες αυτοί λιώνουν με ρυθμό έως και τριπλάσιο σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Από το 1976 έως σήμερα, οι παγετώνες των Άνδεων έχουν χάσει πάνω από 40% της επιφάνειάς τους, και η απώλεια συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

Την απειλή των υδάτινων πόρων για δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους που εξαρτώνται από το λιώσιμο των πάγων για την ύδρευση,

για δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους που εξαρτώνται από το λιώσιμο των πάγων για την ύδρευση, Τη διατάραξη της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων,

και της παραγωγής τροφίμων, Τη μείωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες που βασίζονται στην παγετωνική τροφοδότηση,

σε χώρες που βασίζονται στην παγετωνική τροφοδότηση, Την επιδείνωση φυσικών καταστροφών, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες από την επιτάχυνση του λιωσίματος των πάγων.

Ο παγετώνας του Chimborazo – σύμβολο της αποστολής – που κάποτε ήταν μόνιμα καλυμμένος με χιόνι και πάγο, πλέον παρουσιάζει σαφή σημάδια υποχώρησης, με λιγότερες χιονοπτώσεις και υψηλότερες θερμοκρασίες να απειλούν την ύπαρξή του.

Η αποστολή της Βανέσας επιδιώκει να φέρει αυτές τις εξελίξεις στο προσκήνιο, μέσα από φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό, προσωπική αφήγηση και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν το φθινόπωρο του 2025 σε σχολεία, κοινότητες και εταιρικά περιβάλλοντα.

Υποστήριξη της αποστολής

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ArrenA

Το νερό ΑρρένΑ στηρίζει την αποστολή ως Official Hydration Partner, ενισχύοντας μια δράση που συνδέει την ανθρώπινη αντοχή με την περιβαλλοντική ευαισθησία. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΑρρένΑ πηγάζει από την πηγή Κεφαλόβρυσο, στα 1100μ στον Γράμμο, σε περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 και φέρει πιστοποίηση βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης παραγωγής.

Η συμμετοχή της στην αποστολή δεν είναι μόνο σύμβολο ενυδάτωσης σε ακραίες συνθήκες, αλλά και δήλωση στήριξης σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την ανάγκη προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων και της φυσικής κληρονομιάς του πλανήτη.

KORRES Φυσικά Προϊόντα και Καλλυντικά

Η KORRES, κορυφαία ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών με έντονη περιβαλλοντική ευαισθησία, στηρίζει την αποστολή ως μέρος της διαχρονικής της δέσμευσης στη βιωσιμότητα και τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Με ένα πλήρες μοντέλο κυκλικής παραγωγής – από την καλλιέργεια και την εκχύλιση φυσικών συστατικών έως την ανακύκλωση μέσω του Recycle Lab – η εταιρεία αναγνωρίζει και ενισχύει γυναίκες που δρουν για την προστασία του πλανήτη, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ομορφιά με φυσικό τρόπο, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Powered by Kyvernitis Travel Group

Ο Όμιλος Kyvernitis Travel, ο κορυφαίος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα με διεθνή δραστηριότητα, υποστηρίζει την αποστολή ως επίσημος travel partner, διασφαλίζοντας την άρτια διοργάνωση, την ασφάλεια και την εξειδικευμένη διαχείριση σε απομακρυσμένες περιοχές.

Με έντονη παρουσία σε ταξίδια εξερεύνησης, επιχειρηματικά, αθλητικά και πολιτιστικά projects, η Kyvernitis Travel Group επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στη βιώσιμη κινητικότητα, στη γυναικεία ενδυνάμωση και στις δράσεις διεθνούς αντίκτυπου.

Outdoor Gear Contributor: The North Face

Στηρίζει την αποστολή με την παροχή τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υψομέτρου.