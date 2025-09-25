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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,2% στα αλιευτικά σκάφη και 11,3% στην παραγωγή αλιευμάτων το 2024
Επιχειρήσεις
12:51 - 25 Σεπ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,2% στα αλιευτικά σκάφη και 11,3% στην παραγωγή αλιευμάτων το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Το 2024 καταγράφηκε μείωση 5,2% στον αριθμό των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών μέσης και παράκτιας αλιείας σε σύγκριση με το 2023. Παράλληλα, η συνολική παραγωγή αλιευμάτων υποχώρησε κατά 11,3% σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας με Μηχανοκίνητα Σκάφη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας αλιείας ανήλθε σε 54.708,3 τόνους το 2024, σημειώνοντας μείωση 11,3% σε σύγκριση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 αλιεύτηκαν 35.676,9 τόνοι από σκάφη μέσης αλιείας και 19.031,3 τόνοι από σκάφη παράκτιας αλιείας, σημειώνοντας μείωση κατά 12,9% και 8,1% σε σύγκριση με το 2023, αντίστοιχα.

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Αριθμός μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών

Ο αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών, μέσης και παράκτιας αλιείας, παρουσίασε μείωση 5,2% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 11.416 το 2024, έναντι 12.039 σκαφών το 2023.

Οι μεταβολές του αριθμού των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών (μέσης και παράκτιας αλιείας), κατά τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

  • Ο αριθμός των σκαφών μέσης αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρι) παρουσίασε μείωση 2,4% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 449 (231 μηχανότρατες και 218 γρι-γρι) το 2024 και σε 460 (236 μηχανότρατες και 224 γρι-γρι) το 2023.
  • Ο αριθμός των σκαφών παράκτιας αλιείας (βιντζότρατες και λοιπά εργαλεία) παρουσίασε μείωση 5,3% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των σκαφών ανήλθε σε 10.967 (74 βιντζότρατες και 10.893 λοιπά σκάφη) το 2024 και σε 11.579 (119 βιντζότρατες και 11.460 λοιπά σκάφη) το 2023.

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Ποσότητα και αξία αλιευμάτων

Η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων μέσης και παράκτιας αλιείας μειώθηκε κατά 11,3% και η αξία τους αυξήθηκε κατά 0,1% το 2024 σε σύγκριση με το 2023. Συγκεκριμένα, η συνολική αλιευθείσα ποσότητα ανήλθε σε 54.708,3 τόνους και η αξία σε 249.058,7 χιλιάδες ευρώ το 2024, έναντι 61.679,0 τόνων, αξίας 248.844,0 χιλιάδων ευρώ το 2023.

Οι μεταβολές στην ποσότητα και την αξία των αλιευμάτων, κατά κατηγορία αλιείας, είναι οι εξής:

  • Στη μέση αλιεία, η ποσότητα και η αξία των αλιευμάτων παρουσίασαν μείωση κατά 12,9% και 5,1%, αντίστοιχα, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 35.676,9 τόνους και η αξία σε 107.244,0 χιλ. ευρώ, ενώ το 2023 η ποσότητα ήταν 40.967,8 τόνοι και η αξία 113.023,7 χιλ. ευρώ.
  • Στην παράκτια αλιεία, η ποσότητα των αλιευμάτων παρουσίασε μείωση κατά 8,1% και η αξία τους αύξηση κατά 4,4%, το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 η ποσότητα των αλιευμάτων ανήλθε σε 19.031,3 τόνους και η αξία τους σε 141.814,7 χιλ. ευρώ, ενώ το 2023 η ποσότητα ήταν 20.711,2 τόνοι και η αξία 135.820,3 χιλ. ευρώ.

Ποσότητα αλιευμάτων κατά κυριότερα είδη

Το 2024, από τους 54.708,3 τόνους της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας μέσης και παράκτιας αλιείας, το 83,0% αφορούσε ιχθύες, το 8,5% κεφαλόποδα, το 8,0% μαλακόστρακα και το 0,5% οστρακοειδή. Αντιστοίχως, τo 2023, από τους 61.679,0 τόνους το 82,0% αφορούσε ιχθύες, το 8,8% κεφαλόποδα, το 8,6% μαλακόστρακα και το 0,6% οστρακοειδή.

Οι μεταβολές της ποσότητας των αλιευμάτων από τη μέση και την παράκτια αλιεία, κατά βασική ομάδα ταξινόμησης αλιευμάτων (ιχθύες, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα και οστρακοειδή), είναι οι εξής:

  • Στο σύνολο των ιχθύων παρατηρήθηκε μείωση 10,3% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 αλιεύτηκαν 45.404,7 τόνοι ιχθύων, έναντι 50.603,8 τόνων το 2023.
  • Στο σύνολο των κεφαλόποδων παρατηρήθηκε μείωση 13,9% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 αλιεύτηκαν 4.652,4 τόνοι κεφαλόποδων, έναντι 5.405,0 τόνων το 2023.
  • Στο σύνολο των μαλακόστρακων παρατηρήθηκε μείωση 17,5% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 αλιεύτηκαν 4.351,9 τόνοι μαλακόστρακων, έναντι 5.276,7 τόνων το 2023.
  • Στο σύνολο των οστρακοειδών παρατηρήθηκε μείωση 23,9% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 αλιεύτηκαν 299,4 τόνοι οστρακοειδών, έναντι 393,5 τόνων το 2023.

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Τα είδη με τις μεγαλύτερες αλιευθείσες ποσότητες είναι ο γαύρος και η σαρδέλα, τα οποία με ποσότητες 11.921,2 τόνους και 5.569,1 τόνους, αντίστοιχα, καλύπτουν το 21,8% και το 10,2% του συνόλου των αλιευθεισών ποσοτήτων του έτους 2024. Ομοίως, για το 2023, οι ποσότητες του γαύρου και της σαρδέλας ανήλθαν σε 11.527,1 τόνους (18,7% της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας) και 7.997,4 τόνους (13,0% της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας), αντίστοιχα.

Ποσότητα αλιευμάτων κατά περιοχή αλιείας

Οι μεγαλύτερες ποσότητες αλιευμάτων εντοπίζονται στις περιοχές αλιείας: α. Κόλποι Στρυμωνικός και Καβάλας, ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό Πέλαγος, 13.100,1 τόνοι και ποσοστό 23,9% και β. Κόλποι Θερμαϊκός και Χαλκιδικής, 11.907,9 τόνοι και ποσοστό 21,8%.

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Ετήσια απασχόληση

Η μέση ετήσια απασχόληση στη μέση και στην παράκτια αλιεία παρουσίασε μείωση 7,4% το 2024 σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, το 2024 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 15.590 και το 2023 σε 16.843.

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