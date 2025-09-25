ΣΕΕΝ – Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας: Η θάλασσα μας ενώνει, η ευθύνη μας καθοδηγεί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 (World Maritime Day), η οποία καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ι.Μ.Ο.) και εορτάζεται την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με το εμπνευσμένο φετινό της θέμα «Ο Ωκεανός μας – Η Υποχρέωσή μας – Η Ευκαιρία μας», τιμούμε τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας – και ιδιαίτερα της επιβατηγού ναυτιλίας και της ακτοπλοΐας – στην παγκόσμια οικονομία, στη σύνδεση των λαών και στην προστασία των θαλάσσιων πόρων.

Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει ότι:

Η ναυτιλία και ειδικότερα η επιβατηγός ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας· είναι η ζωογόνος δύναμη που συνδέει τις ηπείρους και τα νησιά, στηρίζει την κινητικότητα ανθρώπων, υπηρεσιών και αγαθών, και ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και της οικονομίας μας.

δεν είναι απλώς ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας· είναι η ζωογόνος δύναμη που συνδέει τις ηπείρους και τα νησιά, στηρίζει την κινητικότητα ανθρώπων, υπηρεσιών και αγαθών, και ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Οι ωκεανοί και οι θάλασσες αποτελούν πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο για τον πλανήτη μας. Η προστασία τους είναι ηθική και στρατηγική μας υποχρέωση. Στόχος μας είναι μια πράσινη, καινοτόμος, ανθεκτική και βιώσιμη ακτοπλοΐα, με καθαρές τεχνολογίες, εναλλακτικά καύσιμα και υπεύθυνη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκονται οι ναυτικοί μας – οι άνθρωποι που, με επαγγελματισμό και αφοσίωση, στηρίζουν τη ροή των επιβατικών μεταφορών, εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες και ενώνουν τις ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας αποτελεί επίσης ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της καινοτομίας. Μόνο μέσα από κοινές δεσμεύσεις μπορούμε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, να μειώσουμε τη ρύπανση και να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των επόμενων γενεών.

Ιδιαίτερη θέση σε αυτή την προσπάθεια έχει ηεπιβατηγός ναυτιλία – ο ζωτικός κρίκος που διασφαλίζει την οικονομική, κοινωνική συνοχή και την γεωγραφική συνέχεια της χώρας μας και της Ε.Ε. Η βιώσιμη ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και η ενίσχυση των «πράσινων» θαλάσσιων μεταφορών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για το μέλλον της επιβατηγού ναυτιλίας και για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών μας.

Σήμερα, δεσμευόμαστε ξανά: να εργαστούμε όλοι μαζί για μια επιβατηγό ναυτιλία και ακτοπλοΐα που σέβεται τον άνθρωπο, προστατεύει τις θάλασσες, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, και αξιοποιεί τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης για ένα καλύτερο αύριο.