ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση τιμών στα οικοδομικά υλικά κατά 2,5% τον Αύγουστο

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Πέμπτη (25/9).

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,0%, έναντι αύξησης 5,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,5%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1% (Πίνακας 2). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: