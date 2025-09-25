ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση τιμών στα οικοδομικά υλικά κατά 2,5% τον Αύγουστο

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,0%, έναντι αύξησης 5,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.
Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,5%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:
Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1% (Πίνακας 2). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: