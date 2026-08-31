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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση της ανεργίας κατά 1% τον Ιούλιο
Οικονομία
12:13 - 31 Αυγ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση της ανεργίας κατά 1% τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τη Δευτέρα (31/8) τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο 2026.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2026 ανήλθε σε 7,9%, έναντι 8,9% τον Ιούλιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,1% τον Ιούνιο του 2026.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.379.823 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.365 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (1,0%) και αύξηση κατά 1.692 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 (μη στατιστικά σημαντική μεταβολή).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 376.508 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 45.192 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-10,7%) και μείωση κατά 7.968 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 (-2,1%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.951.948, σημειώνοντας μείωση κατά 35.528 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-1,2%) και αύξηση κατά 2.732 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026 (0,1%).

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών από τον Ιούλιο του 2012. Βάσει της μεθοδολογίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που εφαρμόζεται και προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της Έρευνας σε ευθυγράμμιση με τον δειγματοληπτικό σχεδιασμό, τα μηνιαία στοιχεία επικαιροποιούνται με ενσωμάτωση νέων μονάδων, αμέσως μόλις οριστικοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το τρίμηνο ώστε να υπάρχει 100% κάλυψη του δείγματος. Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού έχει επαναβαθμονομηθεί με βάση τα τελικά αναλυτικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού 2021.

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