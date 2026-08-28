Έως 15/9 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

Έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00 έχουν τη δυνατότητα οι επαγγελματίες αλιείς να καταθέσουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.2 «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα», του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πρόσκληση διαθέτει δημόσια δαπάνη 16 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα ένταξης πράξεων έως το 110% του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Στόχος είναι να ενισχυθούν περίπου 400 επαγγελματίες αλιείς και επιχειρήσεις του κλάδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μικρή παράκτια αλιεία, στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες που στηρίζουν σημαντικό μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην αλιεία.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, είτε δραστηριοποιούνται ως ατομικές επιχειρήσεις είτε μέσω νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συμπλοιοκτησιών. Βασική προϋπόθεση είναι να ασκούν επαγγελματικά την αλιεία με ενεργό σκάφος και να διαθέτουν σε ισχύ επαγγελματική αλιευτική άδεια.

Επιλέξιμη είναι και η αλιεία εσωτερικών υδάτων.

Με βάση τους όρους της πρόσκλησης, το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει πραγματοποιήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες μέσα στα δύο ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Χρηματοδότηση έως 85%

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους και της επένδυσης.

Για τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50%, ενώ μπορεί να αυξηθεί έως το 85% όταν οι πράξεις πραγματοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.

Για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, μήκους κάτω των 12 μέτρων και χωρίς χρήση συρόμενων εργαλείων, η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 80% και φτάνει επίσης έως το 85% στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά.

Στα αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων, μήκους κάτω των 12 μέτρων και χωρίς χρήση συρόμενων εργαλείων, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 80%.

Ποιες επενδύσεις επιδοτούνται

Η Δράση καλύπτει επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων, των συνθηκών υγείας και υγιεινής, αλλά και των εργασιακών συνθηκών πάνω στα σκάφη.

Παράλληλα, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους, καθώς και για την αναβάθμιση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται εξοπλισμός ασφαλείας και μέσα ατομικής προστασίας, εργασίες και παρεμβάσεις στο σκάφος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγιεινής, ψυκτικός εξοπλισμός, καθώς και μέσα που συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας των αλιευμάτων.

Επιπλέον, προβλέπεται η αγορά οχήματος με κλειστό ψυχόμενο χώρο και ψυκτική εγκατάσταση, για την ασφαλή και υγιεινή μεταφορά των αλιευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται από 5.000 έως 500.000 ευρώ.

Οι πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00.

Η Δράση 1.1.2 εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου, τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αλιείας, χωρίς παράλληλα να αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα των σκαφών.