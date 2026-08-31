Άνοιξαν 35.495 νέες επιχειρήσεις, αλλά οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 43,7%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τη Δευτέρα (31/8) στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, για το Β΄ τρίμηνο 2026.

Ειδικότερα, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β΄τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε 35.495, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0% σε σχέση με το Β΄ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 35.150.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το Β΄ τρίμηνο 2026 ανήλθαν σε 171, παρουσιάζοντας αύξηση 43,7% σε σχέση με το Β΄ τρίμηνο 2025 που είχαν ανέλθει σε 119.

1.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη μεταβολή στο πλήθος των Εγγραφών Νέων Επιχειρήσεων

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το Β΄ τρίμηνο 2026 σε σχέση με το Β΄ τρίμηνο 2025 καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (17,0%) και στον τομέα «Κατασκευές» (13,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (50,0%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (20,4%).

1.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, Β΄ τρίμηνο 2026

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού, κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

• Βόρεια Ελλάδα: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.094 εγγραφές σε σύνολο 8.064.

• Κεντρική Ελλάδα: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 918 εγγραφές σε σύνολο 7.868.

• Αττική: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 2.715 εγγραφές σε σύνολο 14.952. • Νησιά Αιγαίου - Κρήτη: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 672 εγγραφές σε σύνολο 4.611.