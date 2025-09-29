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Start your Business: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
18:41 - 29 Σεπ 2025

Start your Business: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Δωρεάν λύσεις συνδεσιμότητας και επικοινωνίας μαζί με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προσφέρει στις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) η COSMOTE TELEKOM. Μέσα από την πρωτοβουλία “Start your Business” η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τις ΜμΕ εξοπλίζοντάς τες με όλα εκείνα τα εργαλεία τεχνολογίας που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να διαφοροποιηθούν και να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στην αγορά. Το “Start your Business” καλύπτει βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε συνδεσιμότητα και επικοινωνία, ενισχύει την ψηφιακή τους παρουσία και αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

Τι προσφέρει η πρωτοβουλία “Start your Business”

Με το “Start your Business”, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τους τελευταίους 5 μήνες, οι νέες επιχειρήσεις απολαμβάνουν:

  • Επικοινωνία & Συνδεσιμότητα: Δωρεάν για 6 μήνες έως 5 συνδέσεις κινητής στα προγράμματα COSMOTE Business GIGAMAX (απεριόριστη ομιλία, έως και απεριόριστα data, διεθνείς κλήσεις, δωρεάν περιαγωγή εκτός Ε.Ε με την υπηρεσία travel pass), και 1 σύνδεση σταθερής στα προγράμματα COSMOTE Business Double Play Full Pack (Internet έως 3Gbps ανάλογα τη διαθεσιμότητα, απεριόριστη ομιλία σε σταθερά και κινητά, internet back up, static IP, Smart Office- προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, Webex) με απεριόριστη συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας μέσα από το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα.
  • Εργαλεία Παραγωγικότητας: Δωρεάν για 3 μήνες έως 10 άδειες Microsoft 365 για να συνεργάζονται εύκολα και αποτελεσματικά, όπου κι αν βρίσκονται, όλα τα μέλη της επιχείρησής τους. Επιπλέον, διατίθενται δωρεάν για 2 έτη τα νέα Business Productivity Tools, έξυπνες εφαρμογές που βελτιώνουν την οργάνωση, τη συνεργασία και την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης.
  • Ψηφιακή Παρουσία & Ασφάλεια: Δωρεάν για 1 χρόνο η υπηρεσία COSMOTE Your Business Online για να μπορούν να φτιάξουν μόνοι τους το e-shop και το site της επιχείρησής τους, εύκολα και γρήγορα. Ακόμη οι νέες επιχειρήσεις έχουν 50% έκπτωση στην υπηρεσία COSMOTE Digital Marketing4U για 3 μήνες για να διαφημιστούν σε Google & Social Media και να προσελκύσουν νέους πελάτες. Επιπλέον, παρέχονται Antivirus υπηρεσίες δωρεάν για 1 χρόνο για να προστατεύουν τα δεδομένα της επιχείρησής τους.

Ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι κάθε νέα επιχείρηση είναι μια μικρή “επανάσταση”, που φέρνει φρέσκες ιδέες και δημιουργικές λύσεις στην αγορά. Με την πρωτοβουλία “Start your Business”, προσφέρουμε στις νέες επιχειρήσεις τα ψηφιακά εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να ξεκινήσουν δυνατά και να εξελιχθούν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Δήλωση ενδιαφέροντος

Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία μέσα από τη σελίδα https://www.cosmote.gr/startyourbusiness. Μπαίνοντας στο site, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν τον ΑΦΜ της εταιρείας τους και μέσω ΓΕΜΗ ελέγχεται αν είναι δικαιούχοι. Αν είναι όντως δικαιούχοι, επιλέγουν τις υπηρεσίες και τις λύσεις που τους ενδιαφέρουν και στη συνέχεια εκπρόσωπος της COSMOTE TELEKOM επικοινωνεί με την επιχείρηση για να διαμορφώσουν μαζί το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της.

Με το “Start your Business”, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών ΜμΕ, παρέχοντάς τους, με τη δύναμη και την τεχνογνωσία της TELEKOM, ακόμα πιο προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις. Λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή τους και στην μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.

Μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία “Start your Business” εδώ

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