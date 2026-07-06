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Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:15 - 06 Ιουλ 2026

Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA στο Αρεταίειο Νοσοκομείο από την COSMOTE TELEKOM

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιωτικό δίκτυο 5G SA (Mobile Private Network) εγκατέστησε η COSMOTE TELEKOM στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αποκλειστικά για τις ανάγκες των χειρουργείων, του Εκπαιδευτικού Κέντρου και των τμημάτων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας του νοσοκομείου, στο πλαίσιο του έργου 5G-SHEAL «Σχεδιασμός Χειρουργικών Επεμβάσεων με Ολογράμματα και Εκπαιδευτική Ροή μέσω 5G για το Αρεταίειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ». Αξιοποιώντας το ιδιωτικό δίκτυο 5G SA οι ιατροί θα μπορούν να σχεδιάζουν χειρουργικές επεμβάσεις με τρισδιάστατες απεικονίσεις, να εκπαιδεύονται εξ αποστάσεως και να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω τηλεϊατρικής.

Στο πλαίσιο του 5G-SHEAL η COSMOTE TELEKOM ανέπτυξε ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό δίκτυο 5G SA (Mobile Private Network), εγκατέστησε δικτυακή υποδομή υπερυψηλών ταχυτήτων απαραίτητη για τη διασύνδεση με cloud εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, ενώ εγκατέστησε και πλατφόρμα επίβλεψης των εφαρμογών. Το ιδιωτικό δίκτυο εξασφαλίζει υψηλές ταχύτητες, υψηλή χωρητικότητα, πολύ χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία, ώστε να υποστηρίζονται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα οι κρίσιμες λειτουργίες του νοσοκομείου. Με το ιδιωτικό αυτό 5G SA δίκτυο συνδέονται εξουσιοδοτημένοι χρήστες (ιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευόμενοι) και προηγμένες συσκευές, όπως τα γυαλιά VR/AR ή σε έξυπνες συσκευές που διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένες κάρτες SIM.

«Στην COSMOTE TELEKOM με τα ιδιωτικά δίκτυα κινητής παρέχουμε με αξιοπιστία ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνολογίες αιχμής σε σημαντικούς κλάδους, όπως αυτός της υγείας. Το πρωτοποριακό αυτό ιδιωτικό δίκτυο και οι τεράστιες δυνατότητές του φέρνουν το Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη νέα ψηφιακή εποχή, αναβαθμίζοντας την υγειονομική περίθαλψη και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής μας», δήλωσε ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ.

Συνεχίζεται δυναμικά το έργο 5G-SHEAL

Πέρα από τη συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας, το έργο 5G-SHEAL αναπτύσσει ένα προηγμένο οικοσύστημα ψηφιακής υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που συνδυάζει αφενός τηλεϊατρική, ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και εργαλεία συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και αφετέρου παρακολούθηση ποιότητας αέρα/νερού και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του έργου, οι ιατροί θα έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και απεικονιστικά δεδομένα, ανεξάρτητα από τη φυσική τους τοποθεσία, υποστηρίζοντας ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ απομακρυσμένων ιατρικών ομάδων. Παράλληλα, προηγμένες δυνατότητες τρισδιάστατης απεικόνισης, καθώς και τεχνολογίες AR (Augmented Reality - επαυξημένη πραγματικότητα) και VR (Virtual Reality – εικονική πραγματικότητα), θα προσφέρουν στους ιατρούς πιο ολοκληρωμένη εικόνα των περιστατικών, συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία, τον σχεδιασμό σύνθετων επεμβάσεων και τη λήψη πιο ακριβών κλινικών αποφάσεων. Τέλος, οι υπεύθυνοι λειτουργίας του Νοσοκομείου θα μπορούν να διαχειρίζονται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και, με την υποστήριξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, να στοχεύσουν στη βελτιστοποίηση του.

Το έργο 5G-SHEAL υλοποιείται από κοινοπραξία εταιρειών που απαρτίζεται από την WINGS ICT Solutions ως συντονιστή του έργου και πάροχο ψηφιακών εφαρμογών υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, την COSMOTE TELEKOM ως τεχνικό υπεύθυνο και πάροχο 5G συνδεσιμότητας, την εταιρεία ιατρικού λογισμικού apoQlar και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο έργο συμμετέχει και το Ταμείο Φαιστός που επενδύει στρατηγικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G στην Ελλάδα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CEF Digital. Η υλοποίησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2027.

«Στη WINGS σχεδιάζουμε λύσεις που βοηθούν τους οργανισμούς υγείας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας στη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων και συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων τους. Πιστεύουμε ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο τις σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία: τη φροντίδα των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους», δήλωσε ο καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ της WINGS.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, η COSMOTE TELEKOM υλοποιεί με αποτελεσματικότητα μεγάλα και σύνθετα έργα ICT, που την έχουν καθιερώσει ως συνεργάτη επιλογής τόσο για τον δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

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