Qualco: Ισχυρή πορεία στο α’ εξάμηνο με 18% αύξηση εσόδων και 31% στα EBITDA

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 και σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο όμιλος σημείωσε αύξηση 18% (YoY) στα έσοδα και 31% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (AdjustedEBITDA). Για την περίοδο των 12 μηνών έως τον Ιούνιο του 2025, ο οργανισμός κατέγραψε περιθώριο προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τάξεως του 21%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του κατά την αρχική δημόσια προσφορά, περίπου 20% για τους επόμενους 18-24 μήνες. Διατήρησε σταθερή μόχλευση 0.8 φορές στον καθαρό δανεισμό (εξαιρουμένων των εσόδων από την ΑΜΚ και μισθώσεων) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων 12 μηνών, ενώ η μετατροπή των ταμειακών ροών του σε κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 50%."
Ο όμιλος Qualco παραμένει αφοσιωμένος στις στρατηγικές του προτεραιότητες για οργανική ανάπτυξη και διεθνοποίηση, στοχευμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&As) και τεχνολογική καινοτομία.
Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας βρίσκεται η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων για τους μετόχους και η τήρηση υψηλών προτύπων διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και αρχών βιωσιμότητας.
Ισχυρή κερδοφορία από την πρώτη μέρα
- Τα έσοδα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά +18% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους και σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς για ανάπτυξη περί τα 15%. Η αύξηση αυτή προκύπτει κυρίως από την ανάπτυξη των πλατφορμών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξής μας.
- Η κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2024, επισφραγίζοντας την πεποίθησή μας για την επίτευξη ανάπτυξης περί τα 15%, ακόμη και εν μέσω ασταθών συνθηκών.
- Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, αυξήθηκαν κατά 31% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος για την ίδια περίοδο.
- Toπεριθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατέγραψε υπεραπόδοση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας το 21% σε επίπεδο δωδεκαμήνου. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι ευθυγραμμισμένη με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς, που όριζε περίπου 20% περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εντός διετίας.
- Το κόστος πωλήσεων παραμένει στο 56%, σύμφωνα με τον ιστορικό μέσο όρο.
Ισχυρή ρευστότητα για έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής αντιξοότητας
- Ισχυρή ρευστότητα για οργανική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές: Βελτιστοποιήσαμε τον δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 0.5 φορές εντός 6 μηνών.
- Η θέση των ταμειακών διαθεσίμων επωφελείται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα καθαρά έσοδα από την αρχική δημόσια προσφορά ανήλθαν σε 47 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε επενδύσεις (επένδυση 22% εντός των πρώτων δύο μηνών έναντι της προθεσμίας των 18 μηνών) και 2 εκατομμύρια ευρώ για βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με το σχέδιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς.
- Η θέση των ταμειακών διαθεσίμων, εξαιρουμένων των υπολειπόμενων εσόδων από την αρχική δημόσια προσφορά ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθεί να δείχνει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το οικονομικό έτος 2024, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας του πρώτου εξαμήνου του 2025 και της βελτιωμένης διαχείρισης των ταμειακών ροών.
- Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες αυξάνονται δραστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με το σχέδιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς.
Ο όμιλος κατέγραψε δείκτη μετατροπής σε ταμειακές ροές 50% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιστρέφοντας σε ιστορικά ισχυρά επίπεδα άνω του 50%.
Συνετή διαχείριση μόχλευσης για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής μας θέσης
Η μικρή αύξηση της μόχλευσης επιτρέπει:
- την εκπλήρωση του στρατηγικού οράματος της διοίκησης για οργανική ανάπτυξη
- τη δημιουργία περιθωρίου για περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές
- Το μέσο κόστος δανεισμού 4.0% στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έναντι 4.8% στο οικονομικό έτος 2024.
- Οι πλατφόρμες ως υπηρεσία συνεχίζουν να οδηγούν την ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας.
Ισορροπημένο επιχειρηματικό μοντέλο που θέτει τα θεμέλια για τη διεθνοποίηση και την ταχεία επέκταση
- Διατηρούμε μια σταθερή γεωγραφική συνεισφορά για το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 και το οικονομικό έτος 2024. Αναμένουμε ότι η διεθνής συνεισφορά στα έσοδα θα αυξηθεί στο δεύτερο εξάμηνο.
- Η συνεισφορά των εσόδων από τoυς τομείς της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας υποχώρησε κάτω από <50%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο του ομίλου για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του.
- Ο δημόσιος τομέας αποτελεί μια νέα αξιοσημείωτη συνεισφορά στα έσοδα.
Ο όμιλος Qualco αποδίδει την ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου στη μεθοδική υλοποίηση και τη στρατηγική ηγεσία. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 και για το μέλλον.