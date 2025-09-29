Qualco: Ισχυρή πορεία στο α’ εξάμηνο με 18% αύξηση εσόδων και 31% στα EBITDA

Έπειτα από την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) τον Μάιο, ο όμιλος Qualco, όπως αναφέρει ανακοίνωση, "κατέγραψε μια σταθερά ανοδική επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου καταδεικνύουν ισχυρή και μεθοδική υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, επιβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός διαθέτει ισχυρές βάσεις για να επιτύχει τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του. Οδεύοντας προς τα τέλη του έτους, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, διατηρώντας παράλληλα, την επιχειρησιακή συνέπεια και τα πρότυπα διακυβέρνησης που έχουν καθορίσει την πορεία μας.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2025 και σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο όμιλος σημείωσε αύξηση 18% (YoY) στα έσοδα και 31% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (AdjustedEBITDA). Για την περίοδο των 12 μηνών έως τον Ιούνιο του 2025, ο οργανισμός κατέγραψε περιθώριο προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τάξεως του 21%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις του κατά την αρχική δημόσια προσφορά, περίπου 20% για τους επόμενους 18-24 μήνες. Διατήρησε σταθερή μόχλευση 0.8 φορές στον καθαρό δανεισμό (εξαιρουμένων των εσόδων από την ΑΜΚ και μισθώσεων) προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων 12 μηνών, ενώ η μετατροπή των ταμειακών ροών του σε κερδοφορία βελτιώθηκε κατά 50%."

Όπως αναφέρεται, : "Η επιτυχής αρχική δημόσια προσφορά και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο του 2025, επέτρεψε στον όμιλο Qualco να αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία λογισμικού και τεχνολογίας βάσει κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, συνεχίσαμε να υπηρετούμε το στρατηγικό μας όραμα με την προσθήκη 11 μεγάλων εταιρειών στην πελατειακή μας βάση, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ξένων τραπεζών σε 7 χώρες εκτός Ελλάδας, την ίδρυση του κλάδου ICT ( Quento ), την εξασφάλιση σημαντικών συμβολαίων της ΕΕ και την εξαγορά των εταιρειών Empedus (100%) και Cenobe (50.1%).

Ο όμιλος Qualco παραμένει αφοσιωμένος στις στρατηγικές του προτεραιότητες για οργανική ανάπτυξη και διεθνοποίηση, στοχευμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&As) και τεχνολογική καινοτομία.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας βρίσκεται η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων για τους μετόχους και η τήρηση υψηλών προτύπων διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και αρχών βιωσιμότητας.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας με συνέπεια, οικοδομώντας πάνω σε αυτό το ισχυρό θεμέλιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους μετόχους."