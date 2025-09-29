ΣΒΕ: Με παρουσία Στουρνάρα η Ετήσια Γενική Συνέλευση – Οι προκλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (29/9) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΕ, στο κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, με κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Η Γενική Συνέλευση φέτος συνέπεσε με τη συμπλήρωση 110 ετών δράσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Στο πλαίσιο των εργασιών της, έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου των τελευταίων 3 ετών και, στη συνέχεια, οι αρχαιρεσίες για την επόμενη 3ετία. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Ο απολογισμός του έργου της Διοίκησης για την περίοδο 2022-2025 παρουσιάστηκε από την Πρόεδρο του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη. Αναφέρθηκε ιδίως στις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέδειξαν τον ρόλο του ΣΒΕ ως κοινωνικού εταίρου.

Η κα Σαράντη δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα, εκπροσωπούμε δυναμικά την ελληνική βιομηχανία. Παρεμβαίνουμε δημιουργικά και προσπαθούμε να συμβάλουμε ώστε το κράτος να δώσει έμφαση στο ρόλο της βιομηχανίας, ως θεμέλιο της εθνικής μας οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι ώρα να κατανοήσουν όλοι ότι η βιομηχανία μας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα πάνω στον οποίον θα οικοδομηθεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της πατρίδας μας».

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ παρουσίασε και τους στόχους του Συνδέσμου για τα επόμενα χρόνια, οι οποίοι, όπως τόνισε, έχουν τον τίτλο «εξωστρέφεια».

Μετά από την παρουσίαση και των οικονομικών απολογισμών και προϋπολογισμών, διεξήχθησαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η ανοιχτή συζήτηση με κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Στο επίκεντρο τέθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και η βιομηχανία, καθώς και το πώς οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν την οικονομία της χώρας μας.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, απευθυνόμενη στον κ. Στουρνάρα σημείωσε: «Έχετε εντοπίσει και εσείς πολύ εύστοχα την ανάγκη της Ελλάδας να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε πως η Βιομηχανία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, με διακομματική συναίνεση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διασφαλιστούν η στρατηγική αυτονομία, η οικονομική ανθεκτικότητα και η τεχνολογική πρόοδος της πατρίδας μας».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε: «H αξιοποίηση των περιφερειακών δυνατοτήτων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία. Οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, επωφελούμενες από τη στρατηγική τους θέση ως πύλης της ΕΕ προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη, στην απασχόληση και στην ενίσχυση της περιφερειακής παραγωγικής βάσης. Η συγκυρία για την Ελλάδα ενέχει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες, και απαιτεί σταθερή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και στο νέο παραγωγικό πρότυπο. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μπορούν να μετατρέψουν τη δυναμική ανάκαμψη σε μακροχρόνια πρόοδο με ουσιαστικά οφέλη για τις επόμενες γενιές».

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για την επόμενη τριετία.

Από τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά αλφαβητική σειρά:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, του Νικολάου ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΒΕΕ 2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, του Χρήστου Α.Π.Σ.Ι - Η ΠΙΝΔΟΣ 3 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, του Γεωργίου ΔΟΥΚΙΔΗΣ Ι. & ΥΙΟΙ ΑΕ 4 ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Μάρκου LOGISMOS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 5 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, του Νικολάου ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ. & Ν. ΑΒΕΕ 6 ΗΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Τριανταφύλλου MILKPLAN AE 7 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Σοφοκλή ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΑΕ 8 ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Νικολάου ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Σταύρου PELOPAC ΑΒΕΕ 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ, του Σταύρου EURIMAC AE 11 ΛΕΣΤΟΣ ΙΩΣΗΦ, του Νικολάου ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ ΑΕ 12 ΜΑΚΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, του Θωμά ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΕ 13 ΜΑΚΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, του Νικολάου ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ ΑΒΕΕ 14 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Αλέξανδρου ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 15 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Κωνσταντίνου ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕΜΒΧ 16 ΜΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Φιλώτα ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ 17 ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Αχιλλέα ΜΠΙΚΑΣ ΑΕ 18 ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Αποστόλου BIOARTIS ΙΚΕ 19 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Γεωργίου ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ 20 ΝΕΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Σταύρου ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ 21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Φώτη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 22 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Αθανασίου ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ 23 ΠΕΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, του Αδόλφου Πέτρου ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ 24 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, του Ευθυμίου ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ - AGRINO 25 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Ιωάννη ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΑΕ 26 ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΟΥΚΙΑ, του Αθανασίου ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ 27 ΣΕΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Πέτρου ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ 28 ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Βασιλείου THERMΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 29 ΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, του Νικολάου ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ 30 ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Στέφανου - Λάζαρου ISOMAT ABEE 31 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Δημητρίου ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ 32 ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Παναγιώτη ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ 33 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Θεοφάνη OVO FRESCO ΑΒΕΕ 34 ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Αλεξάνδρου ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ 35 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, του Αστέριου ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Ευσταθίου ΕΚΑΤΕΡ ΑΕ 2 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Παναγιώτη PANAS HOLDING AE 3 ΚΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, του Ηλία ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΥΡΑ 4 ΚΑΦΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, του Εμμανουήλ DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS 5 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, του Κωνσταντίνου ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ΜΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Αθανασίου Σ. & Α. ΜΑΜΑΔΑΣ ΑΕ 7 ΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 8 ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Δημητρίου ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NOVOCOM 9 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Δημητρίου DST SHIPPING INC 10 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Γεωργίου ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ