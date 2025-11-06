ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
REVOIL: Συμμετοχή στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025
Επιχειρήσεις
15:09 - 06 Νοε 2025

REVOIL: Συμμετοχή στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Τετάρτη (5/11) σε Κεντρικό Ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιήθηκε το ΑTHEX Small Cap Conference 2025 που διοργάνωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη συμμετοχή της REVOIL Α.Ε.Ε.Π. μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών που παρευρέθησαν.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα στελέχη της Εταιρείας κ.κ. Γεώργιος Ρούσσος (Πρόεδρος Δ.Σ.), Ευάγγελος Ρούσσος (Διευθύνων Σύμβουλος), Ιωάννης Ρούσσος (Γενικός Διευθυντής ΑΠΕ), Πέτρος Ρούμπης (Οικονομικός Διευθυντής) και Ιάκωβος Χαϊδεμένος (Υπεύθυνος Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων) είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιριών και αναλυτών σε one-to-one και ολιγομελή groups, παρουσιάζοντας την πορεία της REVOIL και τις προοπτικές της. Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων ιδιαίτερη μνεία έγινε για :

  • Τις πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις της Εταιρίας το εννεάμηνο του 2025 σε επίπεδο πωλούμενων όγκων και μεριδίων αγοράς
  • Την κύρια στόχευση της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας που είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των εμπλουτισμένων καυσίμων “Revolution” τα οποία έχουν συγκριτικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους
  • Το αναπτυξιακό πλάνο της Εταιρίας στο χώρο των ΑΠΕ που περιλαμβάνει : - Φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 23,4 MW σε πλήρη λειτουργία. - Αιολικά πάρκα 3 MW και Φωτοβολταικό πάρκο 1 MW εν αναμονή ηλέκτρισης. - Αιολικά πάρκα 30 MW και έργα αποθήκευσης ενέργειας 174 MW εν αναμονή για όρους σύνδεσης. - Αιολικά πάρκα 30,6 MW σε αδειοδοτική ωρίμανση
  • Το πλάνο της REVOIL μετά την επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. που περιλαμβάνει την περαιτέρω εμπορική της ανάπτυξη με έμφαση στο χώρο των εξαγωγών.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα

ΕΕΑΑ: Μικροί και μεγάλοι, μαζί στον αγώνα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών
Επιχειρήσεις

ΕΕΑΑ: Μικροί και μεγάλοι, μαζί στον αγώνα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών

ΠΕΤΑΚ: Ικανοποίηση για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ανελκυστήρων
Επιχειρήσεις

ΠΕΤΑΚ: Ικανοποίηση για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Ανελκυστήρων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

revoil: Ετήσιο άλμα 12,41% στα EBITDA το 2025
Ανακοινώσεις

revoil: Ετήσιο άλμα 12,41% στα EBITDA το 2025

REVOIL: Εξαγορά εταιρείας στον χώρο τον ΑΠΕ
Ανακοινώσεις

REVOIL: Εξαγορά εταιρείας στον χώρο τον ΑΠΕ

Revoil: «Έκρηξη» κερδών κατά 58,83% στο εννεάμηνο
Αναλύσεις

Revoil: «Έκρηξη» κερδών κατά 58,83% στο εννεάμηνο

ΡΕΒΟΪΛ: Στις 21 Οκτωβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
Ανακοινώσεις

ΡΕΒΟΪΛ: Στις 21 Οκτωβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ