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revoil: Ετήσιο άλμα 12,41% στα EBITDA το 2025
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18:26 - 29 Απρ 2026

revoil: Ετήσιο άλμα 12,41% στα EBITDA το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Με σημαντική άνοδο των κερδών προ φόρων κατά 85,28% (€3,71 εκατ. vs €2,00 εκατ.) έκλεισε ο Όμιλος REVOIL τη χρήση του 2025 σε σύγκριση με αυτή του 2024 η οποία οφείλεται:

α) στην αυξημένη λειτουργική κερδοφορία προερχόμενη από τη μητρική Εταιρεία λόγω των αυξημένων όγκων πωληθέντων καυσίμων.

β) στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους (προερχόμενο από τη μητρική εταιρεία) απόρροια του γεγονότος ότι : ι) το επιτόκιο βάσης δανεισμού (Euribor) καθόλη τη διάρκεια της χρήσης 2025 βρίσκονταν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2024, ιι) της βελτίωσης των όρων χορήγησης πιστοδοτικών ορίων από τα Τραπεζικά Ιδρύματα καθώς και γ) των μειωμένων τιμών στα καύσιμα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων του 2024 (όπως και τα EBITDA) είχαν επιβαρυνθεί εκτάκτως με ποσό €731χιλ. το οποίο αφορούσε σε διαγραφή απαίτησης της μητρικής Εταιρείας, από το ΕΤΕΑΠΕΠ (Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών).

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 837,09 εκατ. το 2025 έναντι € 869,20 εκατ. το 2024 παρουσιάζοντας μείωση 3,69% αποτυπώνοντας τη μείωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων εντός της χρήσης 2025 και παρά το γεγονός της αύξησης των πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 68,22 δολ./βαρέλι, χαμηλότερα κατά 14,39% από την αντίστοιχη μέση τιμή το 2024 (79,69 δολ./βαρέλι).

Οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της μητρικής Εταιρείας ανήλθαν στα 801,71 εκατ. λίτρα, έναντι 764,60 εκατ. λίτρα το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 4,85%. Η αύξηση των συνολικών όγκων οφείλεται κυρίως στη σημαντική άνοδο των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης κατά 14,1% απόρροια των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες, της ανόδου των πωλήσεων marine κατά 15,67%, ενώ και τα motorfuels (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης) κινήθηκαν οριακά υψηλότερα κατά 0,73%. Η σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 37 εκατ. 2 λίτρα περίπου είναι απόρροια της προσθήκης 40 νέων αποδοτικότερων σημείων στο δίκτυο εντός του 2025, καθώς και των αυξημένων πωλήσεων σε βιομηχανικούς και ναυτιλιακούς πελάτες.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα € 35,20 εκατ. το 2025, αυξημένο κατά 6,66% σε σύγκριση με τα € 33,00 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλούμενων όγκων καυσίμων. Η αύξηση του μικτού περιθωρίου οφείλεται και στην διαφοροποίηση του μίγματος των πωλήσεων στα motor fuels όπου τα εμπλουτισμένα καύσιμα (revolution) αύξησαν σημαντικά τους όγκους των πωλήσεων τους στη χρήση 2025, έναντι των συμβατικών καυσίμων.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα € 14,87 εκατ. τη χρήση 2025 έναντι € 13,23 εκατ. το 2024. Στην αύξηση του EBITDA του Ομίλου που είναι απόρροια της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας της Μητρικής Εταιρείας έχει συνεισφέρει και η δραστηριότητα των ΑΠΕ (€975χιλ. το 2025 vs €544χιλ. το 2024) ως αποτέλεσμα της λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 14,34 MW από την αρχή της χρήσης 2025 ενώ από τον Μάιο και μετά προστέθηκε άλλο 1MW.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο Όμιλος έκλεισε με κέρδη € 2,45 εκατ. για τη χρήση 2025 ενώ τα αντίστοιχα κέρδη για τη χρήση 2024 ανέρχονταν σε €0,73 εκατ. Τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος αντίστοιχου ποσού με τη χρήση του 2024 (μερισματική απόδοση 3,1% με βάση τη τρέχουσα τιμή της μετοχής).

Το 2025 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για τον Όμιλο REVOIL καθώς οι καλές εμπορικές επιδόσεις σε επίπεδο πωλούμενων όγκων συνδυάστηκαν με σημαντική βελτίωση και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Σε ότι αφορά το 2026, αυτό έχει ξεκινήσει σε ένα πλαίσιο μεγάλης αβεβαιότητας που συνοψίζεται στις υψηλές τιμές των καυσίμων απόρροια του πόλεμου στη Μέση Ανατολή, τον κίνδυνο στην προσφορά (π.χ. Στενά Ορμούζ) και τις πιθανές επιπτώσεις στην κατανάλωση στην περίπτωση που η γεωπολιτική ένταση ενταθεί και κρατήσει επί μακρόν. Παρά τις αβεβαιότητες οι επιδόσεις της Εταιρείας τους πρώτους μήνες του έτους είναι πολύ ενθαρρυντικές με άνοδο των πωλούμενων όγκων και έκτακτα κέρδη από τις υψηλές τιμές στη διαχείριση των αποθεμάτων.

Για το πως θα εξελιχθεί συνολικά η αγορά εντός του έτους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι τιμές, οι καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, ο τουρισμός τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες.

Σε κάθε περίπτωση η REVOIL υλοποιεί το επιχειρηματικό της πλάνο και στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων της στο σύνολο των καταναλώσεων της αγοράς με την προσέλκυση νέων πρατηρίων στο δίκτυό της με ποιοτικά χαρακτηριστικά, την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων των Premium καυσίμων και των καυσίμων για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία.

Παράλληλα και το 2026 ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παραμένει βασική στρατηγική προτεραιότητα του Ομίλου διαθέτοντας ήδη σε λειτουργία και παραγωγή φωτοβολταϊκά έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,44 MW. Εντός του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής και η έναρξη λειτουργίας αιολικού πάρκου ισχύος 3 MW στη Βοιωτία, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 6 MW στην ίδια περιοχή, καθώς και ενός μικρότερου έργου ισχύος 1 MW στην Εύβοια. Παράλληλα, βρίσκονται σε αναμονή για τη χορήγηση όρων σύνδεσης επιπλέον έργα και συγκεκριμένα αιολικό πάρκο ισχύος 28,4 MW στη Βοιωτία, καθώς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 174 MW. Τέλος το 2026 αποτελεί τη χρονιά της πλήρους ενσωμάτωσης της ΜΑΛΤΕΖΟΣ στον Όμιλο με τα αποτελέσματα της θυγατρικής τους πρώτους μήνες του έτους να είναι πολύ θετικά και τα σχέδια για ανάπτυξή της να υλοποιούνται σταδιακά.

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