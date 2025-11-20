ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Elikonos 3 ανακοινώνει την πρώτη του επένδυση στη Mytilos Α.Ε.
Επιχειρήσεις
11:03 - 20 Νοε 2025

Το Elikonos 3 ανακοινώνει την πρώτη του επένδυση στη Mytilos Α.Ε.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

 Η Elikonos Capital ολοκλήρωσε, όπως αναφέρει ανακοίνωση, με επιτυχία την πρώτη επένδυση του Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF στην εταιρία Mytilos Α.Ε. (www.mytilos.gr). Πρόκειται για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των μεσογειακών έτοιμων γευμάτων και των premium θαλασσινών προϊόντων, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η Mytilos, με έδρα το Κίτρος Πιερίας, έχει εξελιχθεί από μια εταιρεία επεξεργασίας θαλασσινών

σε έναν σύγχρονο παραγωγό έτοιμων, πλήρως μαγειρεμένων γευμάτων. Αξιοποιεί τη μεσογειακή γαστρονομική παράδοση και προηγμένες τεχνολογίες, όπως ένα από τα ελάχιστα συστήματα High Pressure Processing (HPP) που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και καινοτόμες λύσεις συσκευασίας skin pack, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, αυθεντική γεύση και αυξημένη διατηρησιμότητα.

Η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία δεκαετιών με προηγμένη τεχνολογία παραγωγής, ενώ δρομολογεί μια νέα, υπερσύγχρονη εγκατάσταση με cleanroom που θα ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητες παραγωγής και καινοτομίας.

Η επένδυση της Elikonos 3 θα επιτρέψει στη Mytilos να επιταχύνει τα αναπτυξιακά της σχέδια, να βελτιστοποιήσει την παραγωγική της λειτουργία, να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και να παγιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος προμηθευτής υψηλής ποιότητας μεσογειακών τροφίμων προστιθέμενης αξίας.

Ο Τάκης Σολωμός, Partnerτης ElikonosCapitalδήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τον Νάσο Ζεμπίλογλου και τη Mytilos, μια εταιρεία που συνδυάζει ποιότητα, αυθεντικότητα και καινοτομία. Διακρίνουμε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα των έτοιμων γευμάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και ανυπομονούμε να στηρίξουμε τη διοικητική ομάδα στο επόμενο στάδιο εξέλιξης.»

Ο Νάσος Ζεμπίλογλου, CEOτης MytilosA.E:
«Η συνεργασία με την Elikonos αποτελεί ορόσημο για τη Mytilos. Με τη στήριξη και την εμπειρία της διοίκησης της Elikonos, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις εγκαταστάσεις μας, να διευρύνουμε τη γκάμα των προϊόντων μας και να ενισχύουμε την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές, παραμένοντας πιστοί στη μεσογειακή μας ταυτότητα.»

Το Elikonos 3 S.C.A. SICAV-RAIF, μεκεφάλαια ύψους € 175.0 εκατ., - στον πρόσφατο πρώτο γύρω συγκέντρωσης κεφαλαίων - επενδύει με στόχο την ενίσχυση αναπτυσσόμενων ελληνικών εταιριών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με ισχυρές προοπτικές εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Οι επενδύσεις του υποστηρίζονται από κορυφαίους θεσμικούς φορείς, μεταξύ των οποίων:

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Με ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα και αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικής υποστήριξης, η Elikonos Capital, που δραστηριοποιείται από το 2012 στην αγορά των εναλλακτικών επενδύσεων και έχει δημιουργήσει συνολικά τέσσερα επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν αθροιστικά τα € 280.0 εκατ. με στρατηγικές επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity) και κεφαλαιαγορών, ενισχύει συστηματικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας νέους ηγέτες στις διεθνείς αγορές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

IDEAL Holdings: Συγκρίσιμα EBITDA €39 εκατ. (+44%) στο εννεάμηνο
Επιχειρήσεις

IDEAL Holdings: Συγκρίσιμα EBITDA €39 εκατ. (+44%) στο εννεάμηνο

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση τζίρου κατά 6,4% στο εννεάμηνο και διανομή προμερίσματος €3 εκατ.
Αναλύσεις

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση τζίρου κατά 6,4% στο εννεάμηνο και διανομή προμερίσματος €3 εκατ.

«Άλμα» στις ευρωαγορές μετά τα εκρηκτικά κέρδη που ανακοίνωσε η Nvidia
Χρηματιστήρια

«Άλμα» στις ευρωαγορές μετά τα εκρηκτικά κέρδη που ανακοίνωσε η Nvidia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Elikonos Capital επενδύει στην AKRITAS μέσω fund ύψους €200 εκατ.
Επιχειρήσεις

Η Elikonos Capital επενδύει στην AKRITAS μέσω fund ύψους €200 εκατ.

Elikonos Capital: Στα €200 εκατ. το Elikonos 3 μετά το δεύτερο closing
Επιχειρήσεις

Elikonos Capital: Στα €200 εκατ. το Elikonos 3 μετά το δεύτερο closing

Το Elikonos 3 επενδύει στη Vamvalis Foods
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Το Elikonos 3 επενδύει στη Vamvalis Foods

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go: Μια πιλοτική κίνηση στο έτοιμο φαγητό
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go: Μια πιλοτική κίνηση στο έτοιμο φαγητό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

Πολιτική
02/06/2026 - 11:04

Διασπάστηκε η Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη - Ποιοι πάνε στο κόμμα Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 10:57

Motor Oil: Αποκτά το 60% της ENACT, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Ναυτιλία
02/06/2026 - 10:51

YES Forum: Από τα σχολεία της περιφέρειας στα Ποσειδώνια – επενδύοντας στη νέα γενιά της ναυτιλίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 10:44

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του προγράμματος ανάπτυξης νέων ταλέντων

Εργασιακά
02/06/2026 - 10:42

Νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πρόσθετους κλάδους

Υγεία
02/06/2026 - 10:32

ΕΠΕ: Αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας την ελκυστική παραπλάνηση των εξαρτησιογόνων προϊόντων καπνού

Οικονομία
02/06/2026 - 10:32

Στουρνάρας: Προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη η πρόσβαση σε προσιτή στέγη

Ανεμοδείκτης
02/06/2026 - 10:30

Όχι μόνο εκτός γραμμής, αλλά και ανέφικτη η πρόταση Δούκα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 10:18

ΕΒΕΠ: Τα Ποσειδώνια διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 10:16

Eurobank: Νέα δωρεά στις ένοπλες δυνάμεις

Αναλύσεις
02/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση με τον στόχο των 2.407 μονάδων 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ