ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλαστικά Θράκης: Αύξηση τζίρου κατά 6,4% στο εννεάμηνο και διανομή προμερίσματος €3 εκατ.
Αναλύσεις
10:52 - 20 Νοε 2025

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση τζίρου κατά 6,4% στο εννεάμηνο και διανομή προμερίσματος €3 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης κατέγραψε σύμφωνα με ανακοίνωσή του,  ένα ιδιαίτερα θετικό εννιάμηνο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €300,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με το 2024, ενώ οι πωληθέντες όγκοι ενισχύθηκαν κατά 7,9% — με ακόμη υψηλότερη άνοδο 9,2% στο τρίτο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος βρίσκεται πλέον πιο ψηλά από πέρυσι σε όγκους, πωλήσεις και EBITDA, διευρύνοντας το μερίδιό του σε βασικές αγορές, παρά τις πιέσεις στις μέσες τιμές πώλησης.

Η λειτουργική κερδοφορία κατέγραψε σημαντική πρόοδο. Το EBITDA ανήλθε σε €38,4 εκατ., αυξημένο κατά 6,5%σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €37,1 εκατ.σημειώνοντας αύξηση 3,1%. Η αύξηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία δεδομένης της μειωμένης ζήτησης σε συγκεκριμένους κλάδους και της ανόδου της κοστολογικής βάσης, με το ενεργειακό κόστος να είναι υψηλότερο κατά περίπου €2,1 εκατ. σε σχέση με πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα €13,7 εκατ., ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν κατά 15,3%. Δεδομένης της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €3 εκατ. (μικτό ποσό), αντανακλώντας τη σταθερή στρατηγική δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €56,8 εκατ., σε αντίστοιχα επίπεδα με το Α’ εξάμηνο, με την αύξηση σε σχέση με τα τέλη του 2024 να οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του κεφαλαίου κίνησης λόγω εποχικότητας και αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας. Τα επίπεδα δανεισμού παραμένουν πλήρως διαχειρίσιμα, με τη Διοίκηση να αναμένει σταδιακή αποκλιμάκωση από το 2026 και μετά.

Καθώς ο Όμιλος εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερό αλλά απαιτητικό. Παρότι το ενεργειακό κόστος εμφανίζει ανοδική τάση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η συνολική εικόνα κρίνεται θετική. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το EBITDA του 2025 θα κινηθεί υψηλότερα των επιπέδων του 2024 και ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα του 2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την ανθεκτικότητα και τη δυναμική του. Με υψηλότερους όγκους, αυξημένο κύκλο εργασιών και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο Όμιλος εδραιώνει περαιτέρω την ισχυρή του θέση, συνεχίζοντας να δημιουργεί διαχρονική αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Ο παράγοντας Euronext και τρία εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ο παράγοντας Euronext και τρία εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κοπάνα» Ξυλούρη (Φραπέ) από την Εξεταστική - Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση - Τι απαντά η ΝΔ
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κοπάνα» Ξυλούρη (Φραπέ) από την Εξεταστική - Βίαιη προσαγωγή ζητά η αντιπολίτευση - Τι απαντά η ΝΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α&#039; τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη €34,6 εκατ. στο α' τρίμηνο – Εκτόξευση EBITDA κατά 22,4%

Bally’s Intralot: Διανέμει μέρισμα €30 εκατ. – Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Διανέμει μέρισμα €30 εκατ. – Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α&#039; τρίμηνο του 2026
Επιχειρήσεις

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α' τρίμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

Πολιτική
02/06/2026 - 12:24

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ναυτιλία
02/06/2026 - 12:07

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 12:04

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
02/06/2026 - 11:57

ΧΗΤΟΣ: Ενισχύει την παρουσία της μέσα από αποκλειστική συνεργασία με τη ΒΕΝΕΤΗΣ

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 11:48

AUSTRIACARD: Παρουσιάζει τη Stellar Metal Card Collection, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις premium πληρωμές

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/06/2026 - 11:47

Ανανεωμένος και με λόουερ

Πολιτική
02/06/2026 - 11:47

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Πλησιάζει η «καταστροφή» του

Πολιτική
02/06/2026 - 11:41

Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και ανοίγει την πόρτα του κόμματος Τσίπρα

Νομίσματα
02/06/2026 - 11:30

Η Strategy του Saylor πούλησε Bitcoin για πρώτη φορά από το 2022

Εργασιακά
02/06/2026 - 11:21

Οι πληρωμές Μαΐου της ΔΥΠΑ - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 11:15

Τάσεις ανάκαμψης στις ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
02/06/2026 - 11:11

Politico: H γαλλική ακροδεξιά εργαλειοποιεί τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί αποδίδοντάς τα στη μετανάστευση

Πολιτική
02/06/2026 - 11:04

Διασπάστηκε η Νέα Αριστερά: Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη - Ποιοι πάνε στο κόμμα Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 10:57

Motor Oil: Αποκτά το 60% της ENACT, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Ναυτιλία
02/06/2026 - 10:51

YES Forum: Από τα σχολεία της περιφέρειας στα Ποσειδώνια – επενδύοντας στη νέα γενιά της ναυτιλίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 10:44

HELLENiQ ENERGY: Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος του προγράμματος ανάπτυξης νέων ταλέντων

Εργασιακά
02/06/2026 - 10:42

Νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πρόσθετους κλάδους

Υγεία
02/06/2026 - 10:32

ΕΠΕ: Αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας την ελκυστική παραπλάνηση των εξαρτησιογόνων προϊόντων καπνού

Οικονομία
02/06/2026 - 10:32

Στουρνάρας: Προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη η πρόσβαση σε προσιτή στέγη

Ανεμοδείκτης
02/06/2026 - 10:30

Όχι μόνο εκτός γραμμής, αλλά και ανέφικτη η πρόταση Δούκα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 10:18

ΕΒΕΠ: Τα Ποσειδώνια διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 10:16

Eurobank: Νέα δωρεά στις ένοπλες δυνάμεις

Αναλύσεις
02/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Αναμέτρηση με τον στόχο των 2.407 μονάδων 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ