Χρηματιστήρια
10:52 - 20 Νοε 2025

«Άλμα» στις ευρωαγορές μετά τα εκρηκτικά κέρδη που ανακοίνωσε η Nvidia

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά στο άνοιγμα της Πέμπτης (20/11), καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στα ισχυρά αποτελέσματα της «αγαπημένης» του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,98% στις 567,23 μονάδες, με όλους τους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να κινούνται επίσης σε θετική τροχιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,84% στις 23.400, 50 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη 1,12% στις 8.042,70 μονάδες. Επιπλέον, ο βρετανικός FTSE καταγράφει ανοδική πορεία +0,68% στις 9.568,20 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 1,14%, με τον ισπανικό IBEX να κινείται επίσης με θετικό πρόσημο +0,65% στις 16.035,88 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη (19/11), ξεπερνώντας τις προβλέψεις για τα έσοδα και την καθοδήγησή της για τις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου. Τα έσοδα του κατασκευαστή τσιπ αυξήθηκαν κατά 62% στα 57,01 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση και ανέφερε ότι αναμένει έσοδα 65 δισ. δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο.

«Υπάρχει πολλή συζήτηση για μια “φούσκα AI”», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές. «Από τη δική μας οπτική, βλέπουμε κάτι πολύ διαφορετικό».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ ήταν επίσης υψηλότερα το βράδυ της Τετάρτης, καθώς τα αποτελέσματα της Nvidia έδωσαν ώθηση στη συνολική αγορά.

Ο Ben Barringer, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας τεχνολογίας και επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Quilter Cheviot, δήλωσε στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC ότι η Nvidia έφερε διπλή ανακούφιση: αφενός ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα περιθώρια κέρδους -σημαντικό για τις μετοχές των ημιαγωγών- και αφετέρου αντιμετώπισε άμεσα τις ανησυχίες της αγοράς στην τηλεδιάσκεψη.

«Πραγματικά πέρασαν από όλα και προσπάθησαν να αντικρούσουν σχεδόν όλα τα αρνητικά επιχειρήματα που υπάρχουν. Μίλησαν για τους νόμους κλιμάκωσης, για όλα τα διαφορετικά στοιχεία της ζήτησης —όχι μόνο τις επενδύσεις των hyperscalers— αλλά και τη ζήτηση μοντέλων που βλέπουν από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, τη ζήτηση για λογισμικό, τη ζήτηση από επιχειρήσεις, τη “sovereign AI”», ανέφερε ο Barringer.

Σε άλλα νέα, οι επενδυτές θα παρακολουθούν μετοχές συνδεδεμένες με την άμυνα, αφού ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Αεροδιαστημικής και Άμυνας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο δύο μηνών την Τετάρτη και έκλεισε περίπου 1,9% χαμηλότερα. Οι κινήσεις αυτές έρχονται καθώς ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι από το Πεντάγωνο έφτασαν στην Ουκρανία αργά την Τετάρτη για να εργαστούν πάνω σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Με την περίοδο των εταιρικών αποτελεσμάτων να επιβραδύνεται, η Πέμπτη αναμένεται πιο ήρεμη για την Ευρώπη. Ωστόσο, οι επενδυτές ενδέχεται να παρακολουθήσουν τη Walmart, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα πριν το άνοιγμα των αγορών στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο οργανισμός στατιστικών της Ευρώπης, Eurostat, πρόκειται να δημοσιεύσει στοιχεία για το ΑΕΠ και την απασχόληση ανά κλάδο για το 2024.

Τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στο 3,6% τον Οκτώβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτό συμβαίνει μία εβδομάδα πριν τον ιδιαίτερα κρίσιμο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Η στερλίνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

