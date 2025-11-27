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Θεοδωρόπουλος: Το «διά ταύτα» της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις
Επιχειρήσεις
15:04 - 27 Νοε 2025

Θεοδωρόπουλος: Το «διά ταύτα» της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Ως πρώτο αναγκαίο βήμα χαρακτήρισε τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπ. Θεοδωρόπουλος, σε συνέντευξη στον Real FM σήμερα (27/11). Ο κ. Θεοδωρόπουλος τοποθετήθηκε εκτενώς για τη συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων σχετικά με την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στη χώρα.

Όπως τόνισε, σε σχέση με ερώτημα για το έαν θα αυξηθούν οι μισθοί, μετά τη συμφωνία, τόνισε ότι «κανένα μεγάλο ζήτημα δεν λύνεται με ένα μόνο βήμα». Ωστόσο, η συμφωνία είναι κρίσιμη γιατί:

  • θεσμοθετεί τον διάλογο,
  • τον κάνει σοβαρό και ουσιαστικό,
  • αυξάνει τις πιθανότητες να υπογραφούν περισσότερες κλαδικές συμβάσεις

Άλλωστε, όπως είπε, η Ελλάδα έχει υποχρέωση από την Ευρώπη να αυξήσει την κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε ότι η συμφωνία προέκυψε, μετά από 7 μήνες διαβουλεύσεων, καθώς υπήρξε τεχνική διαπραγμάτευση με πολλές ανοιχτές συνεδριάσεις, όπου όλοι οι κοινωνικοί εταίροι κατέθεσαν τις θέσεις τους.
Στη συνέχεια, όπως είπε, έγινε διάλογος αποκλειστικά μεταξύ των Προέδρων, ο οποίος δεν κράτησε 7 μήνες, αλλά λιγότερο.

«Η συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικό, σοβαρό διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων” τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ και συμπλήρωσε ότι, “το προηγούμενο νομικό πλαίσιο οδηγούσε συχνά σε προσχηματικές συζητήσεις, με σχεδόν αυτόματη προσφυγή στον ΟΜΕΔ.»

Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο

Με βάση τον κ. Θεοδωρόπουλο, με τη συμφωνία, «ο διάλογος μεταξύ των μερών αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο και πραγματικό ρόλο. Ξεπερνιούνται τα τυπικά κωλύματα που στο παρελθόν εμπόδιζαν την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων». Ωστόσο σημείωσε ότι με τη συμφωνία, «δε σημαίνει ότι έχουν ήδη υπογραφεί νέες συμβάσεις, πρώτα θα νομοθετηθεί το πλαίσιο και μετά θα αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις».

Οι αυξήσεις αμοιβών

Ο κ. Θεοδωρόπουλος έσπευσε, πάντως, να ξεκαθαρίσει ότι κάθε νέα συλλογική σύμβαση θα οδηγεί σταδιακά σε αυξήσεις αμοιβών. «Ο μηχανισμός επεκτασιμότητας διασφαλίζει ότι οι αυξήσεις θα εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, όχι μόνο σε όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ», τόνισε, δίνοντας ένα σχετικό παράδειγμα.

Η σύμβαση Μετάλλου

Όπως τόνισε, φέρνοντας, ως παράδειγμα τη Σύμβαση Μετάλλου, καθώς στο Μέταλλο απασχολούνται 145.000 εργαζόμενοι και τα μέλη του ΣΕΒ απασχολούν περίπου 60.000, δεν ήταν εφικτή η επέκταση της σύμβασης. «Αν και υπογράφηκε σύμβαση με την Ένωση Εργαζομένων Μετάλλου, δεν μπορούσε να επεκταθεί επειδή ο ΣΕΒ δεν εκπροσωπεί το 51% των εργαζομένων. Με το νέο πλαίσιο, αν η σύμβαση υπογραφεί από ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, ο Υπουργός μπορεί αυτόματα να την κηρύξει καθολική («πλάσμα δικαίου»). Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου θα καλύπτονται από τις προβλέψεις της σύμβασης» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Ο νέος ρόλος της ΓΣΕΕ

Με βάση τον κ. Θεοδωρόπουλο, «μέχρι τώρα η ΓΣΕΕ υπέγραφε μόνο την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κι επειδή η ΕΓΣΣΕ τα τελευταία χρόνια καθορίζεται από την κυβέρνηση, η ΓΣΕΕ δεν είχε άλλο αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης. Με το νέο πλαίσιο αποκτά ρόλο και αρμοδιότητα να υπογράφει και κλαδικές συμβάσεις, εφόσον αυτό το επιθυμούν οι εργαζόμενοι του εκάστοτε κλάδου.»

Μικρές επιχειρήσεις

Σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις και την ανησυχία για το αν θα είναι ανταγωνιστικές έναντι των μεγάλων, ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο από την ανησυχία που εκφράστηκε. Όπως είπε: «Πριν, μόνο τα μέλη του ΣΕΒ ήταν υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις συμβάσεις. Με την καθολική εφαρμογή, όλες οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους ίδιους όρους, άρα αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων στο θέμα των μισθών.»

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού

Αναφερόμενος στην αγορά εργασίας ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι «στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε όλα τα επίπεδα». Συμπλήρωσε, δε, ότι «οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στους ανειδίκευτους, γι’ αυτό και επιχειρήσεις καταφεύγουν σε μετακλήσεις από το εξωτερικό. Υπάρχουν επίσης σημαντικά κενά σε εξειδικευμένους τεχνικούς και επαγγέλματα της νέας οικονομίας (μηχανικοί Η/Υ, software developers κ.λπ.).»

Τέλος , για τα πρόσθετα κοινωνικά ζητήματα (Ισπανικό μοντέλο, προβλέψεις για ελλείψεις προσωπικού, μηχανισμοί αναπροσαρμογών μισθών, μέτρα για εργαζόμενες μητέρες κ.λπ.) ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι αυτά θα καθοριστούν στις επιμέρους κλαδικές συμβάσεις που θα διαπραγματευθούν με το νέο καθεστώς. «Πρώτα πρέπει να υπάρξει τραπέζι διαλόγου, το οποίο μέχρι τώρα πρακτικά δεν λειτουργούσε. Η χθεσινή συμφωνία δείχνει ότι όλες οι πλευρές προσέρχονται με καλή πίστη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 16:19
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