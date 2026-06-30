Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) πραγματοποίησε την ετήσια Γενική Συνέλευσή του τη Δευτέρα (29/6), με κεντρικό άξονα τον απολογισμό πεπραγμένων της διετίας 2024–2026 και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε επίσης η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα του οργανισμού.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2026–2028

Στη Γενική Συνέλευση εξελέγη νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο για τη διετία 2026–2028. Στην πρώτη του συνεδρίαση, το νέο ΔΣ ανακήρυξε για δεύτερη θητεία ως Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος του ΒΙΑΝ, κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, δήλωσε:

«Η Βιώσιμη Ανάπτυξη εισέρχεται σε μια νέα φάση. Επαναπροσδιορίζεται μέσα από τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται να υπηρετήσει και το ΒΙΑΝ τη νέα διετία, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις με τεκμηριωμένες θέσεις, πρακτικά εργαλεία και ουσιαστικό διάλογο.»

Η Γενική Διευθύντρια του ΒΙΑΝ, κα. Ντιάνα Γεωργακοπούλου, δήλωσε:

«Η νέα διετία βρίσκει το ΒΙΑΝ με ισχυρές βάσεις, ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά παράγοντα ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις επιχειρήσεις στην πράσινη μετάβαση και ενισχύουν τη θέση τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.»

Απολογισμός διετίας 2024–2026: Αποτελεσματικές παρεμβάσεις, ισχυρή παρουσία

Κατά τη διετία 2024–2026, το ΒΙΑΝ ενίσχυσε τον θεσμικό του ρόλο ως σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα:

συμμετείχε ενεργά στις σημαντικότερες δημόσιες διαβουλεύσεις, με σημαντικό ποσοστό των θέσεών του να ενσωματώνεται στο τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο,

διεύρυνε τη βάση των μελών του κατά 17%, με την προσθήκη 6 νέων εταιρειών,

ενίσχυσε την παρουσία του στον δημόσιο διάλογο, συμμετέχοντας σε συνέδρια, ενημερωτικές εκδηλώσεις και αρθρογραφία,

ανέπτυξε νέες στρατηγικές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και το Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο του έργου Attica Water Lab – μιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης ανακτημένου νερού στην Αττική και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε και η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα του ΒΙΑΝ, η οποία αποτυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον θεσμικό του ρόλο και τη στρατηγική σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την ανταγωνιστικότητα.