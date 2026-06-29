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Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν
Οικονομία
08:40 - 29 Ιουν 2026

Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν

Γιώργος Αλεξάκης
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Η αντιμετώπιση της ακρίβειας επανέρχεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας, καθώς το υψηλό κόστος διαβίωσης εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη ανησυχία των ελληνικών νοικοκυριών. Με το υφιστάμενο καθεστώς του πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους να εκπνέει, η κυβέρνηση αναζητά συνεννόηση με τους εκπροσώπους της αγοράς, επιδιώκοντας μια εθελοντική συμφωνία που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών βασικών αγαθών.

Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει προσωπικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος συγκαλεί σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των βασικών παραγωγικών και εμπορικών φορέων.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Ιωάννης Γιώτης, και ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννης Μασούτης. Παρόντες θα είναι επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τις προηγούμενες εβδομάδες είχε ζητήσει από τους ίδιους φορείς μια «εθνική συμφωνία» για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών.

Κρίσιμες αποφάσεις για το πλαφόν

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν από τη λήξη του μέτρου που επιβάλλει ανώτατο περιθώριο μικτού κέρδους στις επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το πλαφόν στα είδη σούπερ μάρκετ θα παραταθεί. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι το αντίστοιχο μέτρο στα καύσιμα πλησιάζει στο τέλος του, καθώς οι τιμές έχουν παρουσιάσει αισθητή αποκλιμάκωση το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα, δε, με τον υπουργό Ανάπτυξης, από την εφαρμογή του μέτρου περισσότεροι από 2.000 κωδικοί προϊόντων κατέγραψαν μειώσεις τιμών, με τη μέση υποχώρηση να διαμορφώνεται περίπου στο 5%.

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί το πλαφόν να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά καλείται να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ακρίβειας μέσω περιορισμού των περιθωρίων κέρδους, καθώς σημαντικό τμήμα της κοινωνίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις.

Στόχος μια εθελοντική συμφωνία για βασικά προϊόντα

ΜΕ βάση, πάντως, πληροφορίες, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι, εφόσον το πλαφόν καταργηθεί από την 1η Ιουλίου, να αντικατασταθεί από μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Κυβερνητικές πηγές, παράλληλα, αναφέρουν ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί λίστα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος του έτους. Υπό αυτό το πρίσμα, η σημερινή σύσκεψη θεωρείται καθοριστική τόσο για το μέλλον του πλαφόν όσο και για τη νέα στρατηγική συγκράτησης των ανατιμήσεων.

Σήμερα το μέτρο εφαρμόζεται σε περίπου 60 κατηγορίες τροφίμων και λοιπών ειδών σούπερ μάρκετ, απαγορεύοντας στις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους από εκείνο που ίσχυε κατά μέσο όρο το 2025.

Οι θέσεις της αγοράς

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν ταχθεί κατά της παράτασης του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσω διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση των έμμεσων φόρων σε βασικά αγαθά και στην ενέργεια, η περιορισμός του διοικητικού και γραφειοκρατικού κόστους για τις επιχειρήσεις, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα τελευταία στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα διατηρεί το κόστος του τυπικού καλαθιού αγορών σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε σειρά προϊόντων σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης των τελικών τιμών για τον καταναλωτή.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 08:30
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