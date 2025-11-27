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Στο 1,54% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα &amp; Ανάπτυξη το 2024
Οικονομία
14:38 - 27 Νοε 2025

Στο 1,54% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Στο 1,54% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2024 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, και τα οποία απεστάλησαν στη Eurostat.

Συγκεκριμένα, το 2024 οι δαπάνες Ε&Α ανήλθαν σε 3.655,33 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 290,21 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023 (αύξηση 8,6%). Σε συνδυασμό με την αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,4%, ο δείκτης «Ένταση Ε&Α», που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α επί του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,54%, από 1,50% το 2023. Σε επίπεδο ΕΕ27, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 14η θέση ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από τη στατιστική έρευνα του ΕΚΤ, που διεξήχθη το 2025 σε φορείς με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στους τέσσερις τομείς: επιχειρήσεις (BES), τριτοβάθμια εκπαίδευση (HES), κρατικό τομέα (GOV) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (PNP). Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στην έκδοση «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2024 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά στοιχεία».

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Δαπάνες Ε&Α ανά τομέα δραστηριότητας

Ο τομέας των επιχειρήσεων συνεχίζει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές δαπάνες Ε&Α της χώρας. Το 2024, οι δαπάνες Ε&Α των επιχειρήσεων ανέρχονται σε 2.001,48 εκατ. ευρώ (54,8% του συνόλου), παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 20,7% ή 343,54 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023.

Ακολουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι δαπάνες Ε&Α διαμορφώνονται σε 928,95 εκατ. ευρώ (25,4% του συνόλου). Σε σχέση με το 2023 παρατηρείται μείωση 5,5% ή 53,6 εκατ. ευρώ.

Στον κρατικό τομέα, οι δαπάνες Ε&Α το 2024 ανέρχονται σε 706,74 εκατ. ευρώ, ποσοστό 19,3% του συνόλου. Οι δαπάνες παραμένουν πρακτικά σταθερές, με οριακή μείωση 0,2% ή 1,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP), οι δαπάνες Ε&Α το 2024 διαμορφώνονται σε 18,16 εκατ. ευρώ, ποσοστό 0,5% του συνόλου.

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Ανθρώπινο δυναμικό στην Έρευνα & Ανάπτυξη

Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) στην Ε&Α παρουσιάζει μείωση το 2024. Το συνολικό προσωπικό Ε&Α ανέρχεται σε 69.270 ΙΠΑ, μειωμένο κατά 5,4% σε σχέση με το 2023. Αντίστοιχα, οι ερευνητές ανέρχονται σε 50.835 ΙΠΑ, παρουσιάζοντας μείωση 7,0%.

Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού Ε&Α, με 29.768 ΙΠΑ (43,0%) και 24.040 ΙΠΑ ερευνητών (47,3%). Ωστόσο, σε σχέση με το 2023, παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις: -10,7% στο συνολικό προσωπικό και -12,8% στους ερευνητές.

Ακολουθεί ο τομέας των επιχειρήσεων, όπου το προσωπικό Ε&Α ανέρχεται σε 23.250 ΙΠΑ (33,6%) και οι ερευνητές σε 16.887 ΙΠΑ (33,2%). Σε σχέση με το 2023, το συνολικό προσωπικό καταγράφει αύξηση 2,7%, ενώ οι ερευνητές παρουσιάζουν μικρή μείωση 0,7%.

Στον κρατικό τομέα, το προσωπικό Ε&Α διαμορφώνεται σε 15.898 ΙΠΑ (23%), με τους ερευνητές να ανέρχονται σε 9.649 ΙΠΑ (19%). Και στις δύο κατηγορίες καταγράφεται μείωση σε σχέση με το 2023: -6,2% στο συνολικό προσωπικό και -2,1% στους ερευνητές.

Στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, το προσωπικό και οι ερευνητές παραμένουν σταθεροί, με ποσοστό 0,5% επί του συνόλου.

Επίσημα στατιστικά στοιχεία για την Ε&Α

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα αφορούν ευρωπαϊκές στατιστικές και παράγονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, την αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Αποτελούν τα επίσημα εθνικά στοιχεία τα οποία αποστέλλονται και δημοσιεύονται από τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Διατίθενται επίσης από το ΕΚΤ σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και πίνακες δεδομένων στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

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