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Qualco: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Επιχειρήσεις
17:42 - 27 Νοε 2025

Qualco: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και τα άρθρα 10 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 25.11.2025, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας Qualco σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18.12.2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, η οποία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και τα άρθρα 10 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση μερικής αλλαγής της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 6 Μαΐου 2025 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Προέγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 24η Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00 μ.μ., η οποία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018, καθώς και τα άρθρα 10 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2025 καθώς και τυχόν επαναληπτική αυτής θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την προβλεπόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

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