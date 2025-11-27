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Αναζητώντας τους κουμπάρους: Ποια η σχέση Μητσοτάκη-«Φραπέ» – Τι απαντά το Μαξίμου
Πολιτική
17:25 - 27 Νοε 2025

Αναζητώντας τους κουμπάρους: Ποια η σχέση Μητσοτάκη-«Φραπέ» – Τι απαντά το Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Νέα κόντρα μαίνεται μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον απόηχο σημερινής συνέντευξης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαιτίας των όσων ανέφερε για τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ») και τη σχέση του με την οικογένεια Μητσοτάκη.  

Μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Real fm», ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, κομματάρχης της ΝΔ στην Κρήτη και εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού.

«Αυτό που λένε είναι φοβερό: “Ο φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη”», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσε:

«Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθόλου σοβαρότητα και αξιοπιστία, όταν ο Ξυλούρης είναι κομματάρχης και κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη και βασικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο Ηράκλειο;»

Δημοσίευμα με ημερομηνία 12 Ιουνίου του 2004 επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του κ. Ανδρουλάκη.

«Στα μεγάλα του κέφια βρέθηκε χθες ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Μητσοτάκης, που έκανε μία “δυνατή” κουμπαριά στις Λούρες Μονοφατσίου», γράφει το σχετικό δημοσίευμα και στη συνέχεια αναφέρει:

«Πάντρεψε τον Μανόλη Ξυλούρη και την Εύη Σπινθούρη, στις 6 το απόγευμα, μέσα σε ένα ξέφρενο πανηγύρι χαράς των δύο οικογενειών και των κατοίκων της περιοχής, που έσπευσαν να παραβρεθούν στο μυστήριο».

«Ευδιάθετος ο κ. Μητοστάκης χαιρετούσε διαρκώς τον κόσμο δίπλα στη νύφη και το γαμπρό», σημειώνεται παρακάτω.

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Η σημερινή αναφορά του κ. Ανδρουλάκη στη σχέση ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν είναι η πρώτη που γίνεται εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, αφού και χθες (Τετάρτη, 26/11) στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας σε non paper της ΝΔ σχετικά με την Εξεταστική, είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να τους τρομάξουμε, αλλά ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένας εκ των κομματαρχών του στην Κρήτη και συχνός συνδαιτυμόνας του στα κρητικά γλέντια. Τώρα προσποιούνται ότι δεν τον ξέρουν;

Καμώνονται ότι δεν έχουν σχέση μαζί του, όταν ο κ. Ξυλούρης έλυνε και έδενε με τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, το μισό Μέγαρο Μαξίμου, τον “Γρηγόρη”, τον “Μεγάλο”;»

Όλων αυτών, δε, είχε προηγηθεί η αναφορά της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σκόπευε να ρωτήσει τον Γιώργο Ξυλούρη, εάν προσερχόταν στην Εξεταστική, σχετικά με τις σχέσεις του με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του. Σκόπευε, όπως είχε δηλώσει η ίδια, να τον ρωτήσει πιο συγκεκριμένα για τις σχέσεις που διατηρεί ο αδερφός του (σ.σ. Μανόλης Ξυλούρης) με την οικογένεια Μητσοτάκη και την περιβόητη κουμπαριά.

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση

Παρά το γεγονός πως το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει στον δημόσιο διάλογο από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σήμερα (27/11) εκτοξεύοντας «βέλη» εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη και κατηγορώντας τον πως συνεχίζει «να ψεύδεται».

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση. Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Τον κάλεσε, δε, να ανακαλέσει και να ανασκευάσει, δηλώνοντας: «Καλούμε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει.»

Εν τω μεταξύ, η κόντρα μεταφέρθηκε και στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής, όπου μύρισε «μπαρούτι», όταν ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για ψέματα και είπε χαρακτηριστικά ότι «και η αθλιότητα έχει τα όρια της».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη του απάντησε τονίζοντας πως αφού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανόλη, προκύπτει ότι οι δυο οικογένειες έχουν κουμπαριά.

Δεύτερος «γύρος» στη Βουλή - Ανδρουλάκης: Να μας απαντήσουν ο πρωθυπουργός και η κα Μπακογιάννη

Δριμύτερος επανήλθε, το απόγευμα της Πέμπτης (27/11), στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ των δύο οικογενειών και ζητώντας εξηγήσεις τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από την κα Μπακογιάννη.

«Και δεν φτάνει που είστε εκτεθειμένοι, είστε και θρασύτατοι. Μνημείο ψευτιάς. Πριν από λίγο, είχαμε ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη ότι λέω ψέματα και ότι ο κ. Ξυλούρης δεν είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού. Ζητά να ανασκευάσω. Μάλλον δεν είναι μελετηροί στο Μαξίμου», ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ λίγο αργότερα προσέθεσε, απευθυνόμενος προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο:

«Επειδή λοιπόν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις κ. υπουργέ, εδώ λοιπόν είναι η εικόνα.», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, δείχνοντας το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

«Για να μας πουν ο κ. Πρωθυπουργός και η κα. Μπακογιάννη, είναι τελικά κουμπάροι με τον Ξυλούρη, ναι ή όχι; Η φωτογραφία και το δημοσίευμα αποδεικνύουν ότι είναι.», σημείωσε στη συνέχεια και κατέθεσε το απόκομμα στα πρακτικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 20:51
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