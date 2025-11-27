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Ανάμεσα στο φόβο και την ανάγκη: Ο γαλλικός στρατός και τα όρια της ευρωπαϊκής άμυνας
Ειδήσεις
17:35 - 27 Νοε 2025

Ανάμεσα στο φόβο και την ανάγκη: Ο γαλλικός στρατός και τα όρια της ευρωπαϊκής άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Πόσο μακριά είναι διατεθειμένη η Ευρώπη να φτάσει για να στηρίξει την Ουκρανία; Όχι τόσο μακριά ώστε να στείλει στρατεύματα στο μέτωπο, όπως φαίνεται.  

Η σημερινή ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για ένα νέο πρόγραμμα αμειβόμενης στρατιωτικής υπηρεσίας επισκιάστηκε από τη διαμάχη που προκάλεσε η δήλωση του αρχηγού του γαλλικού στρατού την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα ίσως χρειαστεί να «αποδεχτεί να χάσει τα παιδιά της».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κυβέρνηση της Γαλλίας επέμεινε ότι η υποχρεωτική στράτευση δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Το νέο εθελοντικό πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε από τον Μακρόν σήμερα το μεσημέρι, αφορά αντίθετα την ενίσχυση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

«Πρέπει να διαλύσουμε οποιαδήποτε σύγχυση ότι θα στείλουμε τους νέους μας στην Ουκρανία», δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Δεν πρόκειται καθόλου για αυτό». Τα σχόλιά του αποτυπώνουν τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς παλεύει με την απειλή που θέτει η Ρωσία και ο πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία. Σε πολλές χώρες του μπλοκ, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, υπάρχει μικρή διάθεση για επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας. Η κατάσταση, ωστόσο, διαφέρει σε άλλες περιοχές της ηπείρου, με χώρες όπως η Λετονία και η Κροατία να έχουν επαναφέρει πρόσφατα την υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία.

Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί στρατοί αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό - ένα πρόβλημα που η Γαλλία θέλει να αντιμετωπίσει με το νέο της πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει θέσει την άμυνα στο επίκεντρο των πολιτικών της προτεραιοτήτων. «Η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί», δήλωσε η επικεφαλής της Επιτροπής στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, παρότι η Επιτροπή έχει αναπροσανατολίσει τις προτεραιότητές της στην άμυνα, για παράδειγμα μέσω ενός προγράμματος προμήθειας αμυντικού εξοπλισμού ύψους 150 δισ. ευρώ, γνωστού ως SAFE, διαθέτει περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα αυτό. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι αποφάσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών λαμβάνονται από μεμονωμένα κράτη και χρηματοδοτούνται από εθνικούς προϋπολογισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η κύρια προτεραιότητα της ΕΕ αυτή τη στιγμή είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας, καθώς η Ένωση επιταχύνει τις προσπάθειες να ολοκληρώσει το σχέδιό της για αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες της ΕΕ συνεχίζονται στις Βρυξέλλες, ενώ το ΔΝΤ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού για ένα νέο πρόγραμμα ύψους 8,2 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία. Προσέθεσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να εξασφαλίσει «επαρκείς χρηματοδοτικές διαβεβαιώσεις από δωρητές» πριν εγκριθεί πλήρως το πρόγραμμα από το διοικητικό συμβούλιο — μια ακόμη παρότρυνση προς την ΕΕ να συμφωνήσει στο σχέδιο αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

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