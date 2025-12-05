Δυτική Μακεδονία: Δράση ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και νέες κοινωνικές επιχειρήσεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο.) μέσω νέας δράσης του ΕΣΠΑ 2021-2027, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στη Διαύγεια.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιο Εταίρο-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027-ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνουν ότι δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η από 2-12-2025 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τη υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Δράσεις στήριξης υφιστάμενων / νέων κοινωνικών επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.» του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027».

Βασικές Πληροφορίες για τη συγκεκριμένη Δράση

Στόχος της Δράσης είναι να υποστηριχθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κ.Αλ.Ο που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής την ενίσχυση της απασχόλησης.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (με μια τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση) του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή Νέες Επιχειρήσεις (δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση) του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

(με μια τουλάχιστον πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση) του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή Νέες Επιχειρήσεις (δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση) του Ν.4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Υπό σύσταση επιχειρήσεις που έχουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και οι οποίες ιδρύονται πριν την έναρξη της ενίσχυσής τους από το ΕΚΤ+.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 €, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 120%.

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) έως 65.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα διατεθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 2831/2023 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.

Η Δράση χρηματοδοτεί μέχρι δύο θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης για 18 μήνες, καθώς και έμμεσες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου με τη μορφή απλοποιημένου κόστους και πιο συγκεκριμένα με ποσοστό 40% επί του επιλέξιμου μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με το άρθρο 56.1 του Γενικού Κανονισμού 2021/1060 και το άρθρο 34 της υπ' αριθμ. 114947 ΥΑ (ΦΕΚ Β 6132/01.12.2022).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (2/12/2025).

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης ή αποτέλεσμα αξιολόγησης ένστασης).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 14/01/2026και ώρα 13:00.

Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 21/04/2026 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

Το πλήρες κείμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης καθώς και όλο τα αναγκαίο πληροφοριακό υλικό είναι αναρτημένα στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr), και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποκτήσουν έγκυρη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη Δράση μπορούν να απευθύνονται στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , www.kepa-anem.gr , www.e-kepa.gr).

Tέλος, σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από αυτό, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: eyddym, Twitter: eyd_dym, Instagram: eyd_dym και YouTube: ESPA_DytikiMakedonia.