ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:20 - 17 Σεπ 2026

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services (“AWS”) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας («MoU»), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο, στη Δυτική Μακεδονία («Project»).

Στο πλαίσιο που προβλέπεται από το MoU:

1/ Η AWS μισθώνει το Data Center, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών (υπό τους συνήθεις όρους).

2/ Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ).

3/ Στην αρχική φάση, το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1GW), υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψηςπεραιτέρω οριστικών συμφωνιών.

4/ Η AWS αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές (υπό τους συνήθεις όρους), σύμφωνα με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετούς συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ.

Το MoU είναι δεσμευτικό. Το Project και όλοι οι εμπορικοί όροι (συμπεριλαμβανομένων των όρων που περιγράφονται ανωτέρω) τελούν υπό την επιφύλαξη της διαπραγμάτευσης και υπογραφής των οριστικών συμφωνιών, καθώς και της πλήρωσης συνήθων προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence), η εξασφάλιση της απαιτούμενης σύνδεσης με το δίκτυο και η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 18:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank και ΔΕΗ στα 43 ευρωπαϊκά top picks της Morgan Stanley
Ειδήσεις

Alpha Bank και ΔΕΗ στα 43 ευρωπαϊκά top picks της Morgan Stanley

Χρηματιστήριο: Πετρελαϊκές και ΔΕΗ... διέσωσαν τις 2.700 μονάδες - Διόρθωσαν οι τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Πετρελαϊκές και ΔΕΗ... διέσωσαν τις 2.700 μονάδες - Διόρθωσαν οι τράπεζες

TikTok: Επένδυση $12 δισ. για νέο data center 150 MW στη Φινλανδία
Επιχειρήσεις

TikTok: Επένδυση $12 δισ. για νέο data center 150 MW στη Φινλανδία

Morgan Stanley: «Ψήφος» σε τράπεζες, ΔΕΗ και Metlen – Πρόκληση οι εκλογές το 2027
Αναλύσεις

Morgan Stanley: «Ψήφος» σε τράπεζες, ΔΕΗ και Metlen – Πρόκληση οι εκλογές το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/09/2026 - 18:42

Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Πολιτική
17/09/2026 - 18:33

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Οριζόντια αύξηση του επιδόματος

Ναυτιλία
17/09/2026 - 18:31

CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 18:21

«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/09/2026 - 18:20

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Πολιτική
17/09/2026 - 18:15

Τσουκαλάς υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 18:09

EEA Civil Society Fund Greece: €14,3 εκ. για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Πολιτική
17/09/2026 - 18:03

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Βρεττού: «Πιόνι» στον σχεδιασμό Τσίπρα, σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 18:00

Lavipharm: «Άλμα» 24,1% στις ενοποιημένες πωλήσεις στο α’ εξάμηνο – Στο +5,2% το EBITDA

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:59

Το Δημογραφικό στο επίκεντρο: Η Ελλάδα αναζητά λύσεις για την οικογένεια και τη νέα γενιά

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 17:51

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ενημέρωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών το επενδυτικό σχέδιο που αναπτύσσει στη Σάνη Χαλκιδικής

Σχόλια Αγοράς
17/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στις 2.687 μονάδες με profit taking στις τράπεζες - Τζίρος €550 εκατ.

Magazino
17/09/2026 - 17:47

Μια ολόκληρη ημέρα ποδοσφαίρου στην Πλατεία Συντάγματος

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 17:44

Όμιλος Profile: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 60% - Στο 63% τα κέρδη μετά φόρων

Πολιτική
17/09/2026 - 17:27

Κασσελάκης: Αυτόνομα στις εκλογές οι Δημοκράτες – Τα μέλη θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 17:25

Συναγερμός στο τουρκικό χρηματιστήριο: Ξεκινούν έρευνες για χειραγώγηση και εκκαθάριση funds

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:10

Εγκατάσταση Συστημάτων Ανίχνευσης απαγορευμένων ειδών στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Πολιτική
17/09/2026 - 17:03

Παραιτήθηκε η Ρόζα Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά Ανδρουλάκη

Ειδήσεις
17/09/2026 - 17:00

Ερντογάν: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα η ένταξη στην ΕΕ – Είμαστε σε αναμονή 53 χρόνια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 16:52

«Καμπανάκι» United και American Airlines για «ψαλίδι» στις πτήσεις λόγω του κόστους καυσίμων

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 16:50

Wall: Ανάκαμψη με φόντο την πτώση αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και «ένεση» από τον τεχνολογικό κλάδο

Οικονομία
17/09/2026 - 16:48

Μαρκόπουλος: Δεν θα μείνει αθωράκιστη η ελληνική οικογένεια – Εξετάζονται νέα μέτρα για τη θέρμανση

Οικονομία
17/09/2026 - 16:27

Τουρνάς: Υπεγράφη η ΚΥΑ για το επίδομα διοίκησης στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 16:18

Θα δοξαστεί… κρυπτόμενος ο Τσίπρας;

Πολιτική
17/09/2026 - 16:12

Βουλή: Άρση ασυλίας για Αβραμόπουλο και Κωνσταντοπούλου με πολλά «παρατράγουδα»

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 16:00

Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας

Οικονομία
17/09/2026 - 15:59

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί

Ειδήσεις
17/09/2026 - 15:48

AKP: Δεν υφίσταται νομικό κώλυμα για νέα υποψηφιότητα του Ερντογάν

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:45

ΥΠΑΑΤ: Ειδική ρύθμιση για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Daniel

Οικονομία
17/09/2026 - 15:30

Ευρωζώνη: Στο 3,2% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Στο 14,3% εκτοξεύθηκε για τις τιμές ενέργειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ