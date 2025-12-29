Βαρόμετρο ΒΕΘ: Οι βιοτεχνίες αντιμέτωπες με ακρίβεια, υψηλό κόστος και περιορισμένη ρευστότητα

Αυξημένο κόστος λειτουργίας, περιορισμένη ρευστότητα και εμπόδια στην πραγματοποίηση επενδύσεων καταγράφουν οι βιοτεχνίες της Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), που εκπονήθηκε από την εταιρεία Interview για το διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.

Οι επιπτώσεις της ακρίβειας φαίνεται να περιορίζουν και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ίδιων των βιοτεχνών μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Στην έρευνα συμμετείχαν 455 επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ. Σχεδόν έξι στις δέκα δήλωσαν ότι διαθέτουν ρευστότητα που φτάνει μέχρι ένα μήνα ή ακόμη και μηδενική: το 30% έχει επαρκή ρευστότητα για έναν μήνα και το 26% δεν διαθέτει καθόλου, ενώ το 21% μπορεί να καλύψει έξι μήνες και το 23% τρεις μήνες.

Πού αντανακλά περισσότερο η ακρίβεια

Στην ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της ακρίβειας:

53% ανέφερε το αυξημένο κόστος λειτουργίας

33% τη χειροτέρευση της ρευστότητας

9% την αδυναμία πραγματοποίησης επενδύσεων

2% τον περιορισμό της εξωστρέφειας

3% ανέφερε «άλλο»

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση για το 37% των συμμετεχόντων είναι η υψηλή φορολογία, για το 18% η γενικότερη ακρίβεια, για το 14% το υψηλό κόστος ενέργειας/καυσίμων, για το 13% η μειωμένη ζήτηση, για το 10% η δυσκολία εύρεσης προσωπικού και για το 8% το κόστος πρώτων υλών.

Αύξηση λειτουργικού κόστους και δυσκολίες πληρωμών

Το 22% των επιχειρήσεων δήλωσε αύξηση άνω του 30% στο λειτουργικό κόστος σε σχέση με το 2024, το 25% αύξηση 20%-30%, το 38% 10%-20%, και το 15% 5%-10%. Παράλληλα, το 22% αντιμετωπίζει δυσκολία στην πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, το 20% στην πληρωμή προμηθευτών, άλλο 20% στις εισφορές ΕΦΚΑ, το 10% στις δόσεις δανείων και το 8% στους μισθούς. Το 20% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία.

Προοπτικές και ανθρώπινο δυναμικό

Η κατάσταση της επιχείρησης χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική από το 48%, καλή από το 27% και κακή από το 25%. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 54% πιστεύει ότι η κατάσταση θα παραμείνει ίδια, το 21% ότι θα βελτιωθεί και το 25% ότι θα χειροτερέψει. Το 82% σχεδιάζει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό, το 10% να προσλάβει και το 8% να απολύσει. Ο τζίρος παρέμεινε ίδιος για το 46%, αυξήθηκε για το 40% και μειώθηκε για το 14%.

Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας

Ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου μειώθηκε οριακά στο 5,1% από 5,3% στο προηγούμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν 5,9%, ενώ στο υψηλότερο σημείο του, τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2025, είχε φτάσει στο 7,3%.