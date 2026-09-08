ΔΥΠΑ: Η αλήθεια για το περίπτερο της ΔΕΘ – Πόσο κόστισε σύμφωνα με την Υπηρεσία

Απολύτως ψευδή χαρακτηρίζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον ισχυρισμό ότι το περίπτερό της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) κόστισε 300.000 ευρώ.

Με αφορμή «ανακριβείς αναρτήσεις σχετικά με το κόστος του περιπτέρου της στην 90ή ΔΕΘ», η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι η σχετική σύμβαση ανέρχεται σε 153.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 189.720 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, «το ποσό αυτό, μάλιστα, δεν αφορά μόνο την κατασκευή του περιπτέρου», αλλά «καλύπτει ένα συνολικό έργο» που περιλαμβάνει:

– την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό περιπτέρου 150 τ.μ.,

– τις εκτυπώσεις, τα εικαστικά και τις ειδικές κατασκευές,

– LedWall 22 τ.μ., οθόνη 75’’, φωτισμό, ηχητικό εξοπλισμό και μικροφωνική εγκατάσταση,

– φωτογραφική και βιντεοληπτική κάλυψη,

– τη δημιουργία τριών ξεχωριστών βίντεο,

– την παραγωγή και το branding 3.000 USB sticks, καθώς και την οργάνωση εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Η υπηρεσία αναφέρει ακόμη:

«Η ανάθεση έγινε μέσα από ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 180.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η τελική τιμή διαμορφώθηκε κατά 27.000 ευρώ χαμηλότερα, δηλαδή με έκπτωση 15%.

Παρότι η σύμβαση προέβλεπε τέσσερις εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν τελικά πέντε, ενώ έγινε και πρόσθετη κατασκευή για την υποστήριξη της μετάφρασης, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος».

«Η κριτική είναι θεμιτή και πάντοτε χρήσιμη. Η διακίνηση, όμως, ενός ανύπαρκτου ποσού 300.000 ευρώ, το οποίο παρουσιάζεται μάλιστα ως κόστος μόνο του περιπτέρου, δεν είναι κριτική. Είναι παραπληροφόρηση. Όλα τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της διαδικασίας είναι δημόσια, αναρτημένα και διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο», σημειώνει η ΔΥΠΑ στην ανακοίνωσή της και τονίζει ότι, πριν αναπαραχθούν εντυπωσιακοί αριθμοί, αρκεί ένας απλός έλεγχος των επίσημων εγγράφων.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Το θέμα άνοιξε μετά από σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, για το κόστος του περιπτέρου της ΔΥΠΑ στην ΔΕΘ. Η ομοσπονδία υπαλλήλων ρώτησε το Υπουργείο Εργασίας εάν αληθεύει «ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστισε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην Έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο».

«Είναι αλήθεια πως πίσω από την εντυπωσιακή και πανάκριβη, απ’ ότι φαίνεται, “παράσταση” που έδωσε η ΔΥΠΑ στην Θεσσαλονίκη, κρύβονται ψηφιακά συστήματα που συνεχώς καταρρέουν, εργαζόμενοι που προσπαθούν με τα ελάχιστα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, ελλείψεις σε προσωπικό, εκπαίδευση και οργάνωση, χαμηλοί μισθοί και αιφνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού, την ώρα που οι απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση των προγραμμάτων δίνουν και παίρνουν;», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η οποία καταλήγει ως εξής:

«Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι βασικός πυλώνας του Κοινωνικού Κράτους. Δεν μπορεί να γίνεται τσιφλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και φιέστες, δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ψεύτικης εικόνας. Οι εργαζόμενοι στην ΔΥΠΑ και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούν αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που πράγματι να λειτουργούν, ανταποκρινόμενες στα πραγματικά προβλήματα των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.»