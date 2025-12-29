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Prodea: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για διάθεση άνω του 51% των περιουσιακών στοιχείων
Επιχειρήσεις
16:32 - 29 Δεκ 2025

Prodea: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για διάθεση άνω του 51% των περιουσιακών στοιχείων

Reporter.gr Newsroom
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Η ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε σήμερα (29/12) την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για διάθεση άνω του 51% των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 29η Δεκεμβρίου 2025 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 226.843.273 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 88,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 226.843.273) επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 08.12.2025 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:

Θέμα Μόνο: Έγκριση διάθεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 238 ΑΚ - Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ 226.843.273 μετοχές (88,79%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις ή θέματα», καταλήγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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