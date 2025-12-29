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ΗΠΑ: Δέσμευση για διάθεση $2 δισ. για ανθρωπιστική βοήθεια στον ΟΗΕ
Ειδήσεις
16:28 - 29 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Δέσμευση για διάθεση $2 δισ. για ανθρωπιστική βοήθεια στον ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύθηκαν να διαθέσουν χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. δολαρίων προς τα Ηνωμένα Έθνη για ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε μια κίνηση που έρχεται μετά τις εκτεταμένες περικοπές στην εξωτερική βοήθεια που εφάρμοσε η κυβέρνηση Τραμπ το 2025.

Τη φετινή χρονιά, η Ουάσινγκτον περιόρισε δραστικά τις δαπάνες της για τη στήριξη τρίτων χωρών, εξέλιξη που είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις και σε άλλους δυτικούς δωρητές. Χώρες όπως η Γερμανία προχώρησαν επίσης σε μειώσεις της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, δίνοντας προτεραιότητα στην αύξηση των αμυντικών τους δαπανών. Το αποτέλεσμα ήταν μια σημαντική «τρύπα» στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του ΟΗΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα κατανεμηθεί το ποσό που δεσμεύθηκαν να προσφέρουν οι ΗΠΑ, ούτε αν επίκειται νέα χρηματοδοτική δέσμευση στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, η συνολική αμερικανική συνεισφορά στις ανθρωπιστικές ανάγκες του Οργανισμού ανήλθε το 2025 σε περίπου 3,38 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 14,8% της συνολικής χρηματοδότησης. Η μείωση είναι εντυπωσιακή σε σύγκριση με τα 14,1 δισ. δολάρια του 2024, αλλά και με το ιστορικό υψηλό των 17,2 δισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί το 2022.

Τον Δεκέμβριο, ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 23 δισ. δολαρίων για το 2026, με στόχο την παροχή βοήθειας σε 87 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν το μισό από τα 47 δισ. δολάρια που είχαν ζητηθεί για το 2025, γεγονός που αποτυπώνει τη συρρίκνωση της στήριξης των δωρητών, παρά το ότι οι παγκόσμιες ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, προειδοποίησε ότι η διεθνής ανθρωπιστική ανταπόκριση βρίσκεται στα όριά της και υποχρηματοδοτείται σοβαρά. Όπως σημείωσε, η έλλειψη πόρων έχει οδηγήσει σε «σκληρές επιλογές», με τον Οργανισμό να αναγκάζεται να δίνει προτεραιότητα στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς.

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