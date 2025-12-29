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Bloomberg: Θα ακριβύνει κι άλλο το μοσχαρίσιο κρέας - Περιορίζει την προσφορά και η Βραζιλία
Ειδήσεις
16:08 - 29 Δεκ 2025

Bloomberg: Θα ακριβύνει κι άλλο το μοσχαρίσιο κρέας - Περιορίζει την προσφορά και η Βραζιλία

Reporter.gr Newsroom
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Ολοένα και πιο δύσκολη αναμένεται να γίνει η εύρεση φθηνού μοσχαρίσιου κρέατος στις διεθνείς αγορές, καθώς η παγκόσμια προσφορά εισέρχεται σε φάση συρρίκνωσης, με κομβικό ρόλο να διαδραματίζει η Βραζιλία.

Η χώρα, που τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε βασικό «ανάχωμα» στις αυξήσεις τιμών χάρη στα μεγάλα κοπάδια βοοειδών, φαίνεται πλέον να αλλάζει κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες ανοδικές πιέσεις στις τιμές, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Κατά την προηγούμενη διετία, η σημαντική αύξηση της παραγωγής βοδινού στη Βραζιλία οδήγησε σε άνοδο των εξαγωγών, καθώς η αφθονία ζώων διατηρούσε χαμηλές τις τιμές των ζώντων βοοειδών σε σύγκριση με άλλες αγορές. Το γεγονός αυτό ενθάρρυνε τους κτηνοτρόφους να προχωρούν σε περισσότερες σφαγές, ενώ χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιμετώπιζαν υψηλό κόστος τροφίμων, στράφηκαν σε φθηνότερες εισαγωγές.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κύκλος φαίνεται να φτάνει στο τέλος του. Η άνοδος των τιμών των μόσχων στη Βραζιλία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης, κατά την οποία οι παραγωγοί επιλέγουν να διακρατούν περισσότερα θηλυκά ζώα, προκειμένου να ανασυγκροτήσουν τα κοπάδια τους. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως «heifer retention», μειώνει τον αριθμό των ζώων που οδηγούνται σε σφαγή και αποτελεί το πρώτο στάδιο ενός κύκλου περιορισμένης προσφοράς.

«Βγαίνουμε από τη φάση της υπερπροσφοράς και η φάση της έλλειψης δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμη», επισημαίνει ο César de Castro Alves, επικεφαλής αγροτικής ανάλυσης της Itaú BBA, εκτιμώντας ότι η περίοδος στενότητας ενδέχεται να διαρκέσει για αρκετά χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αρνητική για τους καταναλωτές διεθνώς, καθώς η ζήτηση για πρωτεΐνη παραμένει ισχυρή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα κοπάδια βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας και του αυξημένου κόστους ζωοτροφών, οι τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος έχουν ήδη εκτοξευθεί. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό τους, επιλέγοντας τη χαλάρωση δασμών και την ενίσχυση των εισαγωγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Datagro, οι σφαγές βοοειδών στη Βραζιλία αναμένεται να μειωθούν κατά 5,3% το επόμενο έτος, έπειτα από δύο συνεχόμενα χρόνια αύξησης. Παράλληλα, η Rabobank προβλέπει πτώση της συνολικής παραγωγής βοδινού κατά 5%-6%. Παρά τη μείωση, η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τον τίτλο του μεγαλύτερου εξαγωγέα παγκοσμίως, με τις εξαγωγές να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό 4,4 εκατ. τόνων.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ταυτόχρονη φάση ανασυγκρότησης κοπαδιών σε Βραζιλία, ΗΠΑ και Αυστραλία ενδέχεται να καταστήσει το 2026 καθοριστικό έτος για την πορεία των τιμών, με το μοσχαρίσιο κρέας να παραμένει ακριβό σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς ζήτησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 16:30
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