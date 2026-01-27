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Βιολάντα Α.Ε.: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων - Τι αναφέρει για τα πρωτόκολλα ασφάλειας
Επιχειρήσεις
08:03 - 27 Ιαν 2026

Βιολάντα Α.Ε.: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων - Τι αναφέρει για τα πρωτόκολλα ασφάλειας

Γιώργος Αλεξάκης
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Η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων, πέραν των νομίμων αποζημιώσεων που θα λάβουν. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηνιαία στήριξη των τέκνων των θυμάτων, αλλά και συνέχιση καταβολής της μισθοδοσίας των θυμάτων στις οικογένειές τους.

Επίσης η εταιρεία σε κλίμα βαθιάς οδύνης αναφέρει απαντώντας σε όσα καταγράφονται και λέγονται στο δημόσιο χώρο ότι “εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας.”

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz7h83aji15?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:

Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

  • Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

  • Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

  • Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfz3t9cs07bt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 11:58
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