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Τραγωδία στη Bιολάντα: Νεκρή και η πέμπτη εργαζόμενη – Πού στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια
Ειδήσεις
16:25 - 26 Ιαν 2026

Τραγωδία στη Bιολάντα: Νεκρή και η πέμπτη εργαζόμενη – Πού στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια

Reporter.gr Newsroom
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Θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζομένων – όλες γυναίκες. 

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) απανθρακωμένη και την τελευταία σορό εργάτριας, που αγνοούνταν από το πρωί, βάζοντας, έτσι, τέλος στις αναζητήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4:00 π.μ. στο κέντρο του εργοστασίου, την ώρα που στον χώρο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας. Οι Αρχές αναζητούσαν αρχικά πέντε εργαζόμενες, ενώ λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων εξ αυτών. Μία ακόμη εργαζόμενη εξακολουθεί να αγνοείται.

Το ωστικό κύμα από την έκρηξη κατέστρεψε τοιχοποιίες και προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής, με αποτέλεσμα το εκτεταμένο εργοστάσιο να κοπεί κυριολεκτικά στα δύο. Στο σημείο όπου σήμερα υπάρχει κενό εργάζονταν πέντε γυναίκες της παραγωγής, κοντά στους φούρνους.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα, χρησιμοποιώντας την έξοδο που αξιοποιούσαν και κατά την καθημερινή τους εργασία.

Τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων της έκρηξης έχει αναλάβει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, στον χώρο δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που να δικαιολογούν την ένταση της έκρηξης, ωστόσο εξετάζεται η παρουσία αμμωνίας και προπανίου ως πιθανό αίτιο.

Παράλληλα, έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς και ένας πυροσβέστης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οι τραυματίες πήραν εξιτήριο το απόγευμα της Δευτέρας (26/1).

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την τραγωδία, τονίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητά της αποτελεί η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Στο μεταξύ, στον τόπο του δυστυχήματος προσέρχονται οι συγγενείς των θυμάτων για τη διαδικασία της αναγνώρισης.

Ασφαλισμένο το εργοστάσιο – Σε εξέλιξη η διαδικασία πραγματογνωμοσύνης

Ασφαλισμένο ήταν το εργοστάσιο μπισκότων ΒΙΟΛΑΝΤΑ, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων–Καρδίτσας και καταστράφηκε ολοσχερώς μετά τη μεγάλη έκρηξη και την ισχυρή πυρκαγιά.

Η ασφαλιστική κάλυψη έχει γίνει μέσω συνασφαλιστικού σχήματος, με επικεφαλής την Generali, η οποία καλύπτει το 40% του κινδύνου. Συμμετέχουν επίσης η Εθνική Ασφαλιστική με ποσοστό 30%, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με 25% και η Ιντερσαλόνικα με 5%, ενώ τη διαμεσολάβηση έχει αναλάβει η εταιρεία PENCO.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθηθεί η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης, η οποία θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προδιαγραφές του ασφαλιστικού συμβολαίου.

Πολιτικές αντιδράσεις και δηλώσεις συμπαράστασης

Για το τραγικό συμβάν τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων.

Τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, επισημαίνοντας την ανάγκη να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια εργατικά δυστυχήματα.

Σημειώνεται ότι η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο Δήμος Αθηναίων έχουν ακυρώσει τις εκδηλώσεις του για το επόμενο τριήμερο ως ένδειξη πένθους.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε μέσω ανάρτησής της στο Χ ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 17:40
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