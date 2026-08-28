ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νεπάλ: Πάνω από 90.000 οι πληγέντες – Φόβοι για νέες πλημμύρες
Ειδήσεις
13:26 - 28 Αυγ 2026

Νεπάλ: Πάνω από 90.000 οι πληγέντες – Φόβοι για νέες πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί άμεσα από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια και χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ερυθρός Σταυρός, ενώ οι αρμόδιες αρχές εκφράζουν φόβους για περαιτέρω πλημμύρες.

«Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί και έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στη Γενεύη.

«Φυσικά, ανησυχούμε ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο μιας δευτερογενούς πλημμύρας», πρόσθεσε.

Ο Φίσερ ανέφερε ότι φορτηγά της οργάνωσης που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αποκλειστεί, καθώς μια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση υπερχείλισε και έσπασε τις όχθες της, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Καμάλ Κισόρε, επικεφαλής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, προειδοποίησε για την πιθανότητα να εκδηλωθούν περαιτέρω «αλυσιδωτοί κίνδυνοι».

«Κατά μία έννοια, η καταστροφή δεν έχει τελειώσει ακόμη. Εξακολουθεί να εξελίσσεται με διάφορους τρόπους», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Ταρίκ Τζασάρεβιτς, ανέφερε ότι έξι υγειονομικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ οκτώ εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αγνοούνται.

«Μετά από μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας, ο εκτοπισμός πληθυσμών, ο συνωστισμός και η διακοπή των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμωδών ασθενειών, όπως διάρροια και λοιμώξεις του αναπνευστικού», σημείωσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «προστασία» την εγκατάλειψη των οφειλετών
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «προστασία» την εγκατάλειψη των οφειλετών

Μητσοτάκης: Επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια στη μετα-λιγνιτική εποχή της Δ. Μακεδονίας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια στη μετα-λιγνιτική εποχή της Δ. Μακεδονίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι
Ειδήσεις

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι

Νεπάλ: Βιβλική καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι
Ειδήσεις

Νεπάλ: Βιβλική καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ
Επιχειρήσεις

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΠ και Νεπάλ

Νεπάλ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες στα Ιμαλάια
Ειδήσεις

Νεπάλ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από σαρωτικές πλημμύρες στα Ιμαλάια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
28/08/2026 - 14:37

Έως 15/9 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

Ειδήσεις
28/08/2026 - 14:28

Πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο «νεότερος βασιλιάς του κόσμου» Όγιο Ρουκίντι Δ΄

Νομίσματα
28/08/2026 - 14:18

Bitcoin: Η κρίσιμη στήριξη των $80.000 και οι ελπίδες για τα $100.000

Οικονομία
28/08/2026 - 14:01

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τετάρτη (2/9)

Ανεμοδείκτης
28/08/2026 - 14:00

Μακάρι να στήριζε η κυβέρνηση και άλλους όπως τους εφοπλιστές

Ειδήσεις
28/08/2026 - 13:44

Υπαναχώρηση Μπέρναμ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Τελικά, είναι ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου

Πολιτική
28/08/2026 - 13:36

ΠΑΣΟΚ: O αφελληνισμός της ακίνητης περιουσίας έχει την υπογραφή Μητσοτάκη

Ανεμοδείκτης
28/08/2026 - 13:33

Εξαγγελίες ΔΕΘ: Κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little, too late;

Ειδήσεις
28/08/2026 - 13:26

Νεπάλ: Πάνω από 90.000 οι πληγέντες – Φόβοι για νέες πλημμύρες

Πολιτική
28/08/2026 - 13:14

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «προστασία» την εγκατάλειψη των οφειλετών

Πολιτική
28/08/2026 - 13:09

Μητσοτάκης: Επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και εξωστρέφεια στη μετα-λιγνιτική εποχή της Δ. Μακεδονίας

Ειδήσεις
28/08/2026 - 12:58

Τουρκικό drone πέταξε στο Αιγαίο – Αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16

Οικονομία
28/08/2026 - 12:55

Οι εξαγωγές παίρνουν τα πάνω τους, η εγχώρια ζήτηση προβληματίζει

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/08/2026 - 12:44

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 0,8% στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/08/2026 - 12:34

Βιομηχανία: Ετήσιο άλμα 11,8% του Δείκτη Τιμών Παραγωγού τον Ιούλιο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/08/2026 - 12:26

Ελληνικά Οινοποιεία: Νέος CEO ο Βασίλης Ανδρικόπουλος

Επιχειρήσεις
28/08/2026 - 12:14

AWS: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για φοιτητές με περισσότερα από 900 μαθήματα και δυνατότητα πιστοποίησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/08/2026 - 12:11

Πειραιώς: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο €500 εκατ. – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
28/08/2026 - 11:59

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Πίσω από την αύξηση του τζίρου, πιέζεται η πραγματική κατανάλωση

Πολιτική
28/08/2026 - 11:54

Διαμαντοπούλου: Κακό ανέκδοτο τα περί συνεργασίας με τη ΝΔ

Ειδήσεις
28/08/2026 - 11:37

Goldman Sachs: Ανακάμπτουν στο 65% οι ροές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
28/08/2026 - 11:15

Η λίμνη που… άλλαξε όνομα, αλλά όχι πλευρά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/08/2026 - 11:13

CrediaBank: Πρώτη Συλλογική Σύμβαση με θέσπιση κατώτατου μισθού έως 1.600 ευρώ

Ειδήσεις
28/08/2026 - 10:58

Η UEFA ανοίγει ποινική διαδικασία κατά του Ινφαντίνο για το deal του Μουντιάλ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/08/2026 - 10:54

Allwyn: Rebranding στην Ελλάδα, ισχυρή ανάπτυξη, νέα παιχνίδια και το «στοίχημα» στην ψηφιακή επέκταση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/08/2026 - 10:44

Το απόλυτο motorsports event έρχεται στις 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Φορολογία
28/08/2026 - 10:41

ΑΑΔΕ: Νέο ψηφιακό «στρατηγείο» κατά της φοροδιαφυγής με AI και drones

Επιχειρήσεις
28/08/2026 - 10:35

EPSILONΝET: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42% - Στα €43 εκατ. τα EBITDA

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/08/2026 - 10:35

Κυκλάδες: Η ακτινογραφία του τουρισμού το β' τρίμηνο του 2026

Χρηματιστήρια
28/08/2026 - 10:15

Ασιατικές αγορές: Μεικτές τάσεις με το βλέμμα σε Fed και crypto

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ