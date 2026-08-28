Νεπάλ: Πάνω από 90.000 οι πληγέντες – Φόβοι για νέες πλημμύρες

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Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί άμεσα από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια και χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ερυθρός Σταυρός, ενώ οι αρμόδιες αρχές εκφράζουν φόβους για περαιτέρω πλημμύρες.

«Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί και έχουν μεγάλη ανάγκη βοήθειας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στη Γενεύη.

«Φυσικά, ανησυχούμε ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο μιας δευτερογενούς πλημμύρας», πρόσθεσε.

Ο Φίσερ ανέφερε ότι φορτηγά της οργάνωσης που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αποκλειστεί, καθώς μια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση υπερχείλισε και έσπασε τις όχθες της, με αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο Καμάλ Κισόρε, επικεφαλής του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, προειδοποίησε για την πιθανότητα να εκδηλωθούν περαιτέρω «αλυσιδωτοί κίνδυνοι».

«Κατά μία έννοια, η καταστροφή δεν έχει τελειώσει ακόμη. Εξακολουθεί να εξελίσσεται με διάφορους τρόπους», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Ταρίκ Τζασάρεβιτς, ανέφερε ότι έξι υγειονομικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ οκτώ εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αγνοούνται.

«Μετά από μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας, ο εκτοπισμός πληθυσμών, ο συνωστισμός και η διακοπή των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμωδών ασθενειών, όπως διάρροια και λοιμώξεις του αναπνευστικού», σημείωσε.