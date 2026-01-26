Σε αναβρασμό η Μινεάπολη: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των πρακτόρων του ICE

Η Μινεάπολη παραμένει σε αναβρασμό μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου Αλέξ Πρέτι. Δεκάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αρχές, βανδαλίζοντας ξενοδοχείο όπου, όπως πίστευαν, διαμένουν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE). Στο σημείο επενέβησαν πάνοπλοι αστυνομικοί, κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος. Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθώντας να εξομαλύνει την κατάσταση κάνει, τώρα, λόγο για απόσυρση των πρακτόρων.

Βίντεο που δημοσίευσε το CNN δείχνουν τις κρίσιμες στιγμές πριν το αιματηρό περιστατικό, ωστόσο παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για το πότε και πώς έφτασε ο Πρέτι στο σημείο και ποιες ήταν οι κινήσεις του πριν την καταγραφή τους.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς αν ο πράκτορας που πυροβόλησε έπραξε σωστά, περιορίστηκε να δηλώσει ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αποσύρει τους πράκτορες της ICE από την περιοχή της Μινεάπολης.

Η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται. Οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον καταδίκασαν τις δολοφονίες των Πρέτι και Γκουντ, καλώντας τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν τις θεμελιώδεις αξίες της χώρας.

Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ο Τραμπ απέστειλε στη Μινεσότα τον διευθυντή της ICE, Τομ Χόμαν, γνωστό για τις σκληρές θέσεις του στο θέμα των απελάσεων. Η κίνηση αυτή, παρά τη σκληρή φήμη του Χόμαν, ερμηνεύεται από αναλυτές ως προσπάθεια να ηρεμήσει η κατάσταση, ιδίως μετά και τις δηλώσεις του για συνεργασία με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Τιμ Γουόλτς.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε εκ νέου ότι ο πρόεδρος δεν επιθυμεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές στους δρόμους, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τη δημοκρατική ηγεσία της Πολιτείας ότι υποδαυλίζει τις εντάσεις στην περιοχή.

Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς: Αποσύρεται ο υποψήφιος κυβερνήτης καταγγέλλοντας τη δράση της ICE

Εν τω μεταξύ, σοβαρούς τριγμούς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Μινεσότα προκαλεί η αιφνιδιαστική απόφαση του Κρις Μάντελ να αποσυρθεί από την κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του τη Δευτέρα, καταγγέλλοντας ανοιχτά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μεταναστευτική πολιτική και κάνοντας λόγο για «αντίποινα εις βάρος πολιτών».