Η DIMAND φέρνει τις μέλισσες στην καρδιά της πόλης
Επιχειρήσεις
15:34 - 12 Φεβ 2026

Η DIMAND φέρνει τις μέλισσες στην καρδιά της πόλης

Reporter.gr Newsroom
Η DIMAND, προχωρώντας σε μία πρωτοποριακή περιβαλλοντική πρωτοβουλία,  εγκαινιάζει την πρώτη αστική κυψέλη σε ταράτσα γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που κυψέλες φιλοξενούνται σε ταράτσα σύγχρονου κτιρίου γραφείων στον πυκνό αστικό ιστό, ενισχύοντας έμπρακτα τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Σε μια από τις πιο πυκνοδομημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μόλις 2 – 2,5 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, η συγκεκριμένη δράση έρχεται να αναδείξει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σύγχρονα κτίρια στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την αστική μελισσοκομία και πρασινίζοντας τις ταράτσες στις γειτονιές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, περισσότερες από 30.000 μέλισσες φιλοξενούνται στοφυτεμένο δώματου ΜΙΝΙΟΝ, συμβάλλοντας στην επικονίαση εκατομμυρίων φυτών και λουλουδιών. Μέσα από τη δράση τους, ενισχύεται η αστική βλάστηση, βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα και δημιουργούνται συνθήκες για ένα πιο ανθεκτικό και υγιές αστικό οικοσύστημα.

Οι μέλισσες, ως βασικοί επικονιαστές, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η παρουσία τους στον αστικό ιστό, έχει και κοινωνική διάσταση, λειτουργεί ταυτόχρονα εκπαιδευτικά, ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους και ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται,σε συνεργασία με τον οργανισμό BeeforPlanet, στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG της DIMAND και εντάσσεται στη συνολική της προσέγγιση για την ανάπτυξη «πράσινων» και βιώσιμων κτιρίων που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Η Βίκυ Αναγνωστοπούλου, HeadofCSR του Ομίλου DIMAND, επισημαίνει:
«Κάθε πρωτοβουλία μας ξεκινά με ένα βασικό ερώτημα: ποιο αποτύπωμα αφήνουμε στην πόλη; Με τη συγκεκριμένη δράση επιλέξαμε μια λύση που συνδυάζει φροντίδα, συνέπεια και πραγματική περιβαλλοντική επίδραση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του αστικού τοπίου».

Η Ευαγγελία Γκλεζάκου, SeniorSustainabilityManager του Ομίλου DIMAND, προσθέτει:
«Για εμάς, η βιωσιμότητα είναι πράξη. Μικρές, μελετημένες κινήσεις που, όπως οι μέλισσες, μπορεί να περνούν απαρατήρητες, αλλά αφήνουν βαθύ και ουσιαστικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην κοινωνία».

Όπως δηλώνει η Μαρία Τουτουδάκη, HeadofMarketing&Communicationsτου ΟμίλουDIMAND:
«Με το μότο “beeTHECHANGE”, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Στη DIMAND, στηρίζουμε έμπρακτα τη βιοποικιλότητα, φέρνοντας τις μέλισσες στον αστικό ιστό. Επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για ένα πιο συλλογικό μέλλον και πόλεις βιώσιμες και ανθεκτικές».

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, το εμβληματικό κτίριο αποκτά έναν ακόμη σύγχρονο ρόλο, λειτουργώντας ως πρότυπο περιβαλλοντικής καινοτομίας και υπεύθυνης αστικής ανάπτυξης.

Η εγκατάσταση των μελισσιών στο ΜΙΝΙΟΝ αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της DIMAND να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο των ταρατσών και των αστικών επιφανειών, μετατρέποντάς τες σε ζωντανούς χώρους πρασίνου και ζωής.

{https://www.youtube.com/watch?v=SUbIxznUCCE}

