Hilton στο ΦΙΞ: Η Θεσσαλονίκη αποκτά μια ξενοδοχειακή μονάδα στρατηγικού χαρακτήρα

Η δημιουργία του νέου ξενοδοχείου της Hilton στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΦΙΞ δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ξενοδοχειακή επένδυση, αλλά ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα της πόλης ως διεθνούς προορισμού. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλαν η DIMAND και η Hilton κατά την παρουσίαση της συνεργασίας τους, xuew P;empth 2/7, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της DIMAND, Δημήτρη Ανδριόπουλο, να υπογραμμίζει ότι η επένδυση μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, της οικονομίας και των επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη.

«Η Θεσσαλονίκη αποκτά μια ξενοδοχειακή μονάδα στρατηγικού χαρακτήρα», σημείωσε ο κ. Ανδριόπουλος, τονίζοντας ότι η αξία της επένδυσης ξεπερνά τα όρια του ίδιου του ξενοδοχείου. Όπως είπε, σήμερα μόλις το 5% των περίπου 150 ξενοδοχείων της πόλης λειτουργούν υπό διεθνή brands, γεγονός που περιορίζει τη διεθνή προβολή της. Η παρουσία της Hilton, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ενισχύσει συνολικά τον προορισμό, καθώς ένα ισχυρό διεθνές brand δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση και αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της πόλης.

Η συνεργασία της DIMAND με τη Hilton θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας διαχείρισης (management agreement), ενώ οι εργασίες στο εργοτάξιο έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν μήνα, με ανάδοχο τη ΜΕΤΚΑ. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της ανάπτυξης υπολογίζεται σε τρία έως τέσσερα χρόνια, χωρίς αλλαγές στον προϋπολογισμό του έργου. Όπως εξήγησε ο κ. Ανδριόπουλος, οι εκσκαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και, καθώς το έργο περιλαμβάνει δύο υπόγεια επίπεδα, τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα θα αξιολογηθούν όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο στάδιο.

Στόχος η διεθνής αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Ο επικεφαλής των ξενοδοχειακών αναπτύξεων της DIMAND, Νίκος Τρικουράκης, χαρακτήρισε το έργο «ξενοδοχειακή μονάδα στρατηγικής βαρύτητας», επισημαίνοντας ότι το ΦΙΞ υπήρξε διαχρονικά σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη και πως η νέα ανάπτυξη φιλοδοξεί να αποκτήσει αντίστοιχη θέση στη σύγχρονη εποχή, ενισχύοντας την προσπάθεια της πόλης να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στη διεθνή τουριστική αγορά.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αναπτυχθεί τόσο στο διατηρητέο όσο και στο νέο κτίριο. Στο ιστορικό κτίσμα θα δημιουργηθούν 31 δωμάτια, συνεδριακοί χώροι και κέντρο ευεξίας σε επιφάνεια περίπου 7.000 τ.μ., ενώ στο νέο κτίριο θα αναπτυχθούν 153 δωμάτια συνολικής επιφάνειας περίπου 11.250 τ.μ. Σύμφωνα με τη DIMAND, το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει την καθολική στήριξη της δημοτικής αρχής.

Η Hilton βλέπει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές

Ο αντιπρόεδρος Ανάπτυξης της Hilton, Alan Mantin, χαρακτήρισε την Ελλάδα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του ομίλου. Όπως ανέφερε, η Hilton διαθέτει σήμερα παρουσία με εννέα brands στην Ελλάδα, ενώ συνολικά ο όμιλος αριθμεί 27 διαφορετικά brands διεθνώς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προοπτικές της Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο αύξησης του μέσου ημερήσιου εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (ADR), όπως ακριβώς συνέβη στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόγραμμα πιστότητας της Hilton αριθμεί περίπου 250 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως και ότι περίπου τα δύο τρίτα των δωματίων των ξενοδοχείων του ομίλου καλύπτονται από αυτά τα μέλη.

Όπως εξήγησε, η ισχυρή βάση πιστών πελατών μειώνει την εξάρτηση των ξενοδοχείων από τους tour operators, αυξάνει τις απευθείας κρατήσεις και ενισχύει την κερδοφορία τους. «Η Θεσσαλονίκη θα γίνει σταδιακά ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προοπτικές για νέες αγορές και υψηλότερες αποδόσεις

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Κουκάς σημείωσε ότι η συμφωνία με τη Hilton έχει διάρκεια 25 ετών και βασίζεται στις θετικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την αγορά της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, η εξέλιξη του ADR τα επόμενα χρόνια αναμένεται να στηρίξει την επένδυση, ενώ η παρουσία της Hilton θα προσελκύσει επισκέπτες τόσο από το πρόγραμμα πιστότητας της αλυσίδας όσο και από νέες διεθνείς αγορές.

Αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκονται ήδη σε ενεργές συζητήσεις μεταξύ DIMAND και Hilton για δύο ακόμη ξενοδοχειακές αναπτύξεις στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία των δύο πλευρών αποκτά μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Κατοικίες, γαστρονομία και ένα νέο αστικό τοπόσημο

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης προβλέπεται και η δημιουργία κατοικιών. Σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προπωλήσεις για 96 διαμερίσματα, κυρίως σε αγοραστές από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η εταιρεία θέλησε αρχικά να μετρήσει τη ζήτηση για branded residences πριν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο διάθεσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για ένα συγκρότημα πολυτελών κατοικιών αλλά για σύγχρονες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, ενταγμένες σε μια μικτή ανάπτυξη που θα ενισχύσει τη ζωντάνια της περιοχής. Αντίστοιχα, οι χώροι εστίασης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς την αγορά της πόλης, ενώ εξετάζεται και συνεργασία με ελληνική μικροζυθοποιία, ώστε να συνδεθεί η νέα ανάπτυξη με τη μακρά ιστορία του ΦΙΞ.

«Οι δυνατότητες της Θεσσαλονίκης είναι απεριόριστες»

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος υποστήριξε ότι οι προοπτικές της Θεσσαλονίκης δεν έχουν όρια, φέρνοντας ως παράδειγμα τη μεταμόρφωση του Μπιλμπάο μέσα από εμβληματικές επενδύσεις. Όπως ανέφερε, η πόλη θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά όταν προσελκύσει περισσότερους ξένους επισκέπτες, φοιτητές, επιχειρήσεις και κατοίκους, ενώ καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η ενίσχυση των διεθνών αεροπορικών συνδέσεων, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και η περαιτέρω διεθνοποίηση της οικονομίας της.

«Δεν δημιουργούμε ακόμη ένα boutique hotel», ήταν το μήνυμα της διοίκησης της DIMAND. «Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια ανάπτυξη που θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη και θα συμβάλει στην αλλαγή του επιπέδου της πόλης ως διεθνούς προορισμού».