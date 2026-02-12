Βενιζέλος: «Ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά όχι με λευκή επιταγή 

Σε εκτενή ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τη συζήτηση γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση, απαντώντας ταυτόχρονα στις πολιτικές επικρίσεις που –όπως ανέφερε– δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην κριτική που του ασκείται, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η προάσπιση του Συντάγματος συνιστά υποχρέωση κάθε πολίτη, και ακόμη περισσότερο ενός πανεπιστημιακού δασκάλου του Συνταγματικού Δικαίου που συμμετείχε ενεργά στην αναθεώρηση του 2001. Υπογράμμισε ότι το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο δοκιμάστηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές περιόδους —όπως η οικονομική κρίση, η πανδημία και η ενεργειακή αναταραχή— και απέδειξε την ανθεκτικότητά του.

Κατά τον ίδιο, οι επιθέσεις που δέχεται εντάσσονται σε μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η δημόσια ατζέντα από ζητήματα που απασχολούν άμεσα την κοινωνία —όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες και το αίσθημα ανασφάλειας— προς θεσμικές συζητήσεις. Έκανε ειδική μνεία στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που δεν πρέπει να υποβαθμίζονται.

Η συνάντηση στην Άγκυρα και ο «έλεγχος του ρυθμού»

Αναφερόμενος στη συνάντηση Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε, έστω και χωρίς θεαματικά αποτελέσματα. Τόνισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών δεν πρέπει να διακόπτονται και ότι οι επαφές χρειάζεται να αποκτήσουν σταθερό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις διαδικαστικού τύπου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία να διατηρούν Αθήνα και Άγκυρα την πρωτοβουλία των κινήσεων, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή τρίτων παραγόντων ενδέχεται να δημιουργήσει σύνθετα στρατηγικά διλήμματα. Σύνδεσε, επίσης, τη συνάντηση με τη διεθνή συγκυρία, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των εξελίξεων και για μια περισσότερο συναλλακτική προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα οφείλει να επικαιροποιεί τη στρατηγική της, διατηρώντας τον βασικό άξονα της εθνικής γραμμής αλλά προσαρμόζοντας την εκτίμηση του χρόνου και των συσχετισμών ισχύος.

Αναθεώρηση Συντάγματος: «Ναι, αλλά χωρίς λευκή επιταγή»

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, διευκρίνισε ότι δεν απορρίπτει την εκκίνηση της διαδικασίας, ωστόσο προειδοποίησε πως η παρούσα Βουλή δεν θα πρέπει να παραχωρήσει ευρεία εξουσιοδότηση στην επόμενη με πλειοψηφία 180 ψήφων. Υπενθύμισε ότι, εφόσον η πρώτη Βουλή αποφασίσει με 180 ψήφους, η επόμενη μπορεί να ολοκληρώσει την αναθεώρηση με 151.

Εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, επισημαίνοντας ότι μια Βουλή που ενδέχεται να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση δεν θα ήταν θεσμικά ορθό να προχωρήσει σε μεταβολές του Συντάγματος. Κατά την άποψή του, η παρούσα σύνθεση θα μπορούσε να περιοριστεί στον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων με 151 ψήφους, χωρίς να δεσμεύσει την επόμενη.

Ευθύνη υπουργών και Δικαιοσύνη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, τασσόμενος υπέρ της τροποποίησής του. Επισήμανε ότι το ισχύον καθεστώς προκαλεί έντονη κοινωνική δυσφορία και ότι ενδεχόμενες νέες, καθαρά δικονομικές ρυθμίσεις θα μπορούσαν, όπου είναι εφικτό, να έχουν και αναδρομική εφαρμογή ώστε να καλύψουν εκκρεμείς υποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, σημείωσε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο θεσμικό αλλά και πρακτικό, επικρίνοντας την κυβέρνηση για μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαβούλευσης, όπως η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και των ολομελειών των ανώτατων δικαστηρίων.

Απαντώντας, τέλος, στις αναφορές ότι ο ίδιος φέρει ευθύνη για τη διαμόρφωση του άρθρου 86 το 2001, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση προέκυψε μέσα από ευρεία διακομματική συναίνεση και με καθοριστική συμβολή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν επιστρέφω στην πολιτική»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διέψευσε τα σενάρια περί επιστροφής του στην ενεργό πολιτική δράση ή συνεργασίας με πρώην πρωθυπουργούς με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης. Υπογράμμισε ότι η σημερινή του θέση, εκτός κομματικών δεσμεύσεων, του επιτρέπει —όπως είπε— να εκφράζεται με πλήρη ελευθερία, τοποθετούμενος υπέρ ή κατά κυβερνητικών πρωτοβουλιών με γνώμονα αποκλειστικά τη θεσμική και εθνική του κρίση.