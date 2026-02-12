ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βενιζέλος: «Ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά όχι με λευκή επιταγή
Πολιτική
15:14 - 12 Φεβ 2026

Βενιζέλος: «Ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά όχι με λευκή επιταγή 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εκτενή ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τη συζήτηση γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση, απαντώντας ταυτόχρονα στις πολιτικές επικρίσεις που –όπως ανέφερε– δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στην κριτική που του ασκείται, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι η προάσπιση του Συντάγματος συνιστά υποχρέωση κάθε πολίτη, και ακόμη περισσότερο ενός πανεπιστημιακού δασκάλου του Συνταγματικού Δικαίου που συμμετείχε ενεργά στην αναθεώρηση του 2001. Υπογράμμισε ότι το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο δοκιμάστηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές περιόδους —όπως η οικονομική κρίση, η πανδημία και η ενεργειακή αναταραχή— και απέδειξε την ανθεκτικότητά του.

Κατά τον ίδιο, οι επιθέσεις που δέχεται εντάσσονται σε μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η δημόσια ατζέντα από ζητήματα που απασχολούν άμεσα την κοινωνία —όπως η ακρίβεια, οι ανισότητες και το αίσθημα ανασφάλειας— προς θεσμικές συζητήσεις. Έκανε ειδική μνεία στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που δεν πρέπει να υποβαθμίζονται.

Η συνάντηση στην Άγκυρα και ο «έλεγχος του ρυθμού»

Αναφερόμενος στη συνάντηση Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε, έστω και χωρίς θεαματικά αποτελέσματα. Τόνισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών δεν πρέπει να διακόπτονται και ότι οι επαφές χρειάζεται να αποκτήσουν σταθερό και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις διαδικαστικού τύπου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία να διατηρούν Αθήνα και Άγκυρα την πρωτοβουλία των κινήσεων, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή τρίτων παραγόντων ενδέχεται να δημιουργήσει σύνθετα στρατηγικά διλήμματα. Σύνδεσε, επίσης, τη συνάντηση με τη διεθνή συγκυρία, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των εξελίξεων και για μια περισσότερο συναλλακτική προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα οφείλει να επικαιροποιεί τη στρατηγική της, διατηρώντας τον βασικό άξονα της εθνικής γραμμής αλλά προσαρμόζοντας την εκτίμηση του χρόνου και των συσχετισμών ισχύος.

Αναθεώρηση Συντάγματος: «Ναι, αλλά χωρίς λευκή επιταγή»

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, διευκρίνισε ότι δεν απορρίπτει την εκκίνηση της διαδικασίας, ωστόσο προειδοποίησε πως η παρούσα Βουλή δεν θα πρέπει να παραχωρήσει ευρεία εξουσιοδότηση στην επόμενη με πλειοψηφία 180 ψήφων. Υπενθύμισε ότι, εφόσον η πρώτη Βουλή αποφασίσει με 180 ψήφους, η επόμενη μπορεί να ολοκληρώσει την αναθεώρηση με 151.

Εξέφρασε προβληματισμό για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, επισημαίνοντας ότι μια Βουλή που ενδέχεται να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση δεν θα ήταν θεσμικά ορθό να προχωρήσει σε μεταβολές του Συντάγματος. Κατά την άποψή του, η παρούσα σύνθεση θα μπορούσε να περιοριστεί στον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων με 151 ψήφους, χωρίς να δεσμεύσει την επόμενη.

Ευθύνη υπουργών και Δικαιοσύνη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, τασσόμενος υπέρ της τροποποίησής του. Επισήμανε ότι το ισχύον καθεστώς προκαλεί έντονη κοινωνική δυσφορία και ότι ενδεχόμενες νέες, καθαρά δικονομικές ρυθμίσεις θα μπορούσαν, όπου είναι εφικτό, να έχουν και αναδρομική εφαρμογή ώστε να καλύψουν εκκρεμείς υποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, σημείωσε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο θεσμικό αλλά και πρακτικό, επικρίνοντας την κυβέρνηση για μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαβούλευσης, όπως η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και των ολομελειών των ανώτατων δικαστηρίων.

Απαντώντας, τέλος, στις αναφορές ότι ο ίδιος φέρει ευθύνη για τη διαμόρφωση του άρθρου 86 το 2001, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση προέκυψε μέσα από ευρεία διακομματική συναίνεση και με καθοριστική συμβολή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν επιστρέφω στην πολιτική»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διέψευσε τα σενάρια περί επιστροφής του στην ενεργό πολιτική δράση ή συνεργασίας με πρώην πρωθυπουργούς με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης. Υπογράμμισε ότι η σημερινή του θέση, εκτός κομματικών δεσμεύσεων, του επιτρέπει —όπως είπε— να εκφράζεται με πλήρη ελευθερία, τοποθετούμενος υπέρ ή κατά κυβερνητικών πρωτοβουλιών με γνώμονα αποκλειστικά τη θεσμική και εθνική του κρίση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα

Φαραντούρης στο «R»: Χρειαζόμαστε στρατηγική στα εθνικά θέματα – Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» κατέρρευσε
Πολιτική

Φαραντούρης στο «R»: Χρειαζόμαστε στρατηγική στα εθνικά θέματα – Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» κατέρρευσε

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Εμφανίζονται ως «θεσμικοί» και «ευαίσθητοι» ενώ δεν τους νοιάζει να μάθουν αν διέρρευσαν κρατικά μυστικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 09:03

Tetra Pak: Επενδύει σε βιώσιμες λύσεις και αυτοματοποίηση - Οι προκλήσεις στην αγορά τροφίμων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/05/2026 - 08:31

Η ελληνική κόκκινη γραμμή στο Αιγαίο περνά μέσα από την ακτοπλοΐα

Οικονομία
22/05/2026 - 08:13

Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 08:04

Ευ. Μυτιληναίος: Τα μηνύματα για την επόμενη μέρα - Οι τομείς αιχμής

Πολιτική
22/05/2026 - 08:00

Φαραντούρης στο «R»: Χρειαζόμαστε στρατηγική στα εθνικά θέματα – Το αφήγημα των «ήρεμων νερών» κατέρρευσε

Περιβάλλον
22/05/2026 - 07:58

Περσικός Κόλπος: Ο πόλεμος απειλεί να αφήσει πίσω του μια οικολογική καταστροφή

Ανεμοδείκτης
22/05/2026 - 04:20

Πρόταση: η «Πτολεμαΐδα 5» πρέπει να λειτουργήσει τώρα

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ