ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Hellenic Cables: Θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για υπεράκτιο αιολικό έργο στην Πολωνία
Επιχειρήσεις
19:28 - 17 Φεβ 2026

Hellenic Cables: Θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για υπεράκτιο αιολικό έργο στην Πολωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση από τη DEME για την προμήθεια inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία.

Το έργο BC-Wind, που κατασκευάζεται από την Ocean Winds, μια κοινοπραξία 50/50 μεταξύ της EDP Renewables και της ENGIE, η οποία αναπτύσσει υπεράκτια αιολικά πάρκα διεθνώς, βρίσκεται περίπου 23 χλμ. ανοιχτά των ακτών της Πολωνίας στη Βαλτική Θάλασσα. Το αιολικό πάρκο έχει προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ έως 390 MW, 26 συνολικά ανεμογεννήτριες και μόλις τεθεί σε λειτουργία θα παρέχει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά ετησίως.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Hellenic Cables θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την παραγωγή, τις δοκιμές και την προμήθεια περίπου 70 χλμ. inter-array υποβρυχίων καλωδίων 66kV, συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών, καθώς και την προμήθεια των σχετικών εξαρτημάτων τους.
Τα καλώδια θα παραχθούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο με την ολοκλήρωση να προβλέπεται έως το τέλος του 2027. Η νέα αυτή σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ανάθεσης σύμβασης EPCI export καλωδίων για το έργο BC-Wind, την οποία η Hellenic Cables είχε υπογράψει με την Ocean Winds σε κοινοπραξία με τη DEME.
Ο Philip Scheers, Γενικός Διευθυντής Καλωδίων στη DEME, δήλωσε: «Η DEME και η Hellenic Cables έχουν αποδείξει επανειλημμένα την αποτελεσματική συνεργασία τους σε πολλαπλά
υπεράκτια αιολικά έργα. Αναμένουμε ότι η κοινή τεχνογνωσία και η δέσμευσή μας στην ποιότητα θα οδηγήσουν σε μια ασφαλή και επιτυχημένη υλοποίηση του έργου BC-Wind».
Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, ανέφερε: «Το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο μας ως αξιόπιστου συνεργάτη σε υπεράκτια αιολικά έργα σε όλη την Ευρώπη. Η συνεργασία μας με τη DEME και την Ocean Winds στο έργο BC-Wind αντικατοπτρίζει την αποδεδειγμένη ικανότητά μας να παρέχουμε καλωδιακές λύσεις υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια στην περιοχή της Βαλτικής».
Ο Pete Geddes, Project Director του BC-Wind στην Ocean Winds, δήλωσε: «Η επιλογή της Hellenic Cables για το σύνολο των inter-array καλωδίων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για το έργο BC-Wind καθώς προχωρά στη φάση κατασκευής. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στην παροχή αξιόπιστων υποβρυχίων συστημάτων καλωδίων, σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία μας με τη DEME, θα είναι καθοριστική για την αξιόπιστη και έγκαιρη υλοποίηση αυτού του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Βαλτική Θάλασσα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θετικό κλείσιμο για τις Ευρωαγορές - Σε υψηλό πενταετίας η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο
Χρηματιστήρια

Θετικό κλείσιμο για τις Ευρωαγορές - Σε υψηλό πενταετίας η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Bayer: Σχεδιάζει διακανονισμό $10,5 δισ. για τις αγωγές κατά του Roundup για πρόκληση καρκίνου
Επιχειρήσεις

Bayer: Σχεδιάζει διακανονισμό $10,5 δισ. για τις αγωγές κατά του Roundup για πρόκληση καρκίνου

Βίντεο Μητσοτάκη για την ανεργία των νέων: Από το 39, 5 στο 13%, κάτι αλλάζει
Πολιτική

Βίντεο Μητσοτάκη για την ανεργία των νέων: Από το 39, 5 στο 13%, κάτι αλλάζει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

ΝΑΤΟ: «Καταιγίδα» εξοπλισμών – Εκατοντάδες δισ. στην άμυνα και 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: «Καταιγίδα» εξοπλισμών – Εκατοντάδες δισ. στην άμυνα και 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία

Αιφνιδιασμός σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη: Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία
Ειδήσεις

Αιφνιδιασμός σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη: Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ