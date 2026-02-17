ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bayer: Σχεδιάζει διακανονισμό $10,5 δισ. για τις αγωγές κατά του Roundup για πρόκληση καρκίνου
Επιχειρήσεις
19:04 - 17 Φεβ 2026

Bayer: Σχεδιάζει διακανονισμό $10,5 δισ. για τις αγωγές κατά του Roundup για πρόκληση καρκίνου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η γερμανική Bayer προχωρά σε έναν νέο, μαζικό διακανονισμό ύψους 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την επίλυση τρεχουσών και μελλοντικών αγωγών που αφορούν το ζιζανιοκτόνο Roundup, το οποίο παράγεται από την αμερικανική Monsanto, την οποία αγόρασε η Bayer.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο όμιλος προτείνει ομαδικό συμβιβασμό 7,5 δισ. δολαρίων για αγωγές που εκκρεμούν σε πολιτειακό δικαστήριο του Μιζούρι, καλύπτοντας τόσο ήδη κατατεθείσες υποθέσεις όσο και πιθανές μελλοντικές αξιώσεις για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Παράλληλα, η Bayer προγραμματίζει διακανονισμούς ύψους 3 δισ. δολαρίων για υπάρχουσες περιπτώσεις στις ΗΠΑ, όπου πρώην χρήστες συνδέουν τη χρήση του Roundup με την εμφάνιση λεμφώματος non-Hodgkin.

Οι δικαστικές διαμάχες γύρω από το Roundup επιβαρύνουν τη Bayer από την εξαγορά της Monsanto το 2018 έναντι 66 δισ. δολαρίων, καθώς κληρονόμησε χιλιάδες αγωγές που είχαν ήδη επηρεάσει τη φήμη και τις μετοχές της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει καταβάλει πάνω από 10 δισ. δολάρια σε δικαστικές αποφάσεις και διακανονισμούς, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περίπου 67.000 εκκρεμείς αγωγές στις ΗΠΑ, με τους ενάγοντες να ισχυρίζονται ότι η μακροχρόνια έκθεση στη γλυφοσάτη προκάλεσε καρκίνο.

Η Bayer συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το ζιζανιοκτόνο είναι ασφαλές, επικαλούμενη και την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος. Παρά ταύτα, η δικαστική πίεση είναι μεγάλη, με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να συμφωνεί πρόσφατα να εκδικάσει την έφεση της εταιρείας κατά απόφασης ενόρκων ύψους 1,25 εκατ. δολαρίων εις βάρος της Monsanto.

Ο CEO της Bayer, Μπιλ Άντερσον, φέρεται να εξετάζει ακόμα και την πλήρη διακοπή παραγωγής γλυφοσάτης, καθώς η σειρά δικαστικών υποθέσεων έχει επιφέρει σημαντική οικονομική και επιχειρησιακή πίεση στον όμιλο.

Η κίνηση αυτή θεωρείται προσπάθεια της Bayer να κλείσει μια πολυετή νομική διαμάχη και να μειώσει την αβεβαιότητα για το μέλλον του Roundup, ενώ ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα στους επενδυτές για τη διαχείριση των νομικών κινδύνων που έχουν επιβαρύνει σημαντικά την εταιρεία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα
Ειδήσεις

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας
Υγεία

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Ανοσοθεραπεία: «Κλειδί» για σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων στην Ελλάδα
Υγεία

Ανοσοθεραπεία: «Κλειδί» για σημαντική μείωση των θανάτων και μεταστάσεων στην Ελλάδα

Αγαπηδάκη: Νέα προγράμματα πρόληψης για υπέρταση και καρκίνο
Υγεία

Αγαπηδάκη: Νέα προγράμματα πρόληψης για υπέρταση και καρκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ