Bayer: Σχεδιάζει διακανονισμό $10,5 δισ. για τις αγωγές κατά του Roundup για πρόκληση καρκίνου

Η γερμανική Bayer προχωρά σε έναν νέο, μαζικό διακανονισμό ύψους 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την επίλυση τρεχουσών και μελλοντικών αγωγών που αφορούν το ζιζανιοκτόνο Roundup, το οποίο παράγεται από την αμερικανική Monsanto, την οποία αγόρασε η Bayer.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο όμιλος προτείνει ομαδικό συμβιβασμό 7,5 δισ. δολαρίων για αγωγές που εκκρεμούν σε πολιτειακό δικαστήριο του Μιζούρι, καλύπτοντας τόσο ήδη κατατεθείσες υποθέσεις όσο και πιθανές μελλοντικές αξιώσεις για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Παράλληλα, η Bayer προγραμματίζει διακανονισμούς ύψους 3 δισ. δολαρίων για υπάρχουσες περιπτώσεις στις ΗΠΑ, όπου πρώην χρήστες συνδέουν τη χρήση του Roundup με την εμφάνιση λεμφώματος non-Hodgkin.

Οι δικαστικές διαμάχες γύρω από το Roundup επιβαρύνουν τη Bayer από την εξαγορά της Monsanto το 2018 έναντι 66 δισ. δολαρίων, καθώς κληρονόμησε χιλιάδες αγωγές που είχαν ήδη επηρεάσει τη φήμη και τις μετοχές της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει καταβάλει πάνω από 10 δισ. δολάρια σε δικαστικές αποφάσεις και διακανονισμούς, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περίπου 67.000 εκκρεμείς αγωγές στις ΗΠΑ, με τους ενάγοντες να ισχυρίζονται ότι η μακροχρόνια έκθεση στη γλυφοσάτη προκάλεσε καρκίνο.

Η Bayer συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το ζιζανιοκτόνο είναι ασφαλές, επικαλούμενη και την αξιολόγηση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος. Παρά ταύτα, η δικαστική πίεση είναι μεγάλη, με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να συμφωνεί πρόσφατα να εκδικάσει την έφεση της εταιρείας κατά απόφασης ενόρκων ύψους 1,25 εκατ. δολαρίων εις βάρος της Monsanto.

Ο CEO της Bayer, Μπιλ Άντερσον, φέρεται να εξετάζει ακόμα και την πλήρη διακοπή παραγωγής γλυφοσάτης, καθώς η σειρά δικαστικών υποθέσεων έχει επιφέρει σημαντική οικονομική και επιχειρησιακή πίεση στον όμιλο.

Η κίνηση αυτή θεωρείται προσπάθεια της Bayer να κλείσει μια πολυετή νομική διαμάχη και να μειώσει την αβεβαιότητα για το μέλλον του Roundup, ενώ ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα στους επενδυτές για τη διαχείριση των νομικών κινδύνων που έχουν επιβαρύνει σημαντικά την εταιρεία.