Θετικό κλείσιμο για τις Ευρωαγορές - Σε υψηλό πενταετίας η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο
19:19 - 17 Φεβ 2026

Θετικό κλείσιμο για τις Ευρωαγορές - Σε υψηλό πενταετίας η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx έκλεισε ενισχυμένος σήμερα (17/2) με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κλείνουν επίσης σε θετικό έδαφος. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Stoxx Europe 600 έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,47% στις 621.43, ενώ γενικευμένη άνοδος επικράτησε και στα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,80% στις 25,010.94 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC έκλεισε με άνοδο 0,54% στις 8,361.46 μονάδες. Την ίδια στιγμή, κέρδη σημείωσε και ο βρετανικός FTSE, αφού ενισχύθηκε κατά 0,78% στις 10,555.67.

Όσον αφορά τα περιφερειακά χρηματιστήρια, ο ισπανικός IBEX κέρδισε 0,60% στις 17,954.31 μονάδες, ενώ θετικά έκλεισε και ο ιταλικός MIB κατά 0,76% στις 45,764.07 μονάδες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, η στερλίνα υποχώρησε έναντι του δολαρίου, κλείνοντας χαμηλότερα κατά 0,5% περίπου στα 1,356 δολάρια, μετά την ανακοίνωση της έκθεσης για τους μισθούς και την απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έδειξε ότι ο αριθμός των εργαζομένων με μισθοδοσία μειώθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 30,3 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2026.

Αυτό αντιστοιχεί σε 134.000 λιγότερους εργαζομένους σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 και σε μείωση 11.000 από τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 5,2% τον Δεκέμβριο, από 5,1% τον προηγούμενο μήνα. Η στερλίνα ήταν τελευταίως χαμηλότερα κατά 0,2% έναντι του ευρώ.

«Η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται πλέον στο “υψηλότερο επίπεδο” από τον Ιανουάριο του 2021, φτάνοντας σε πενταετές υψηλό», δήλωσε ο Samuel Fuller, διευθυντής του Financial Markets Online.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, υποχώρησαν σε όλη την καμπύλη μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση. Η απόδοση του 10ετούς gilt μειώθηκε κατά σχεδόν 4 μονάδες βάσης στο 4,367%, ενώ η απόδοση του 30ετούς μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,168%.

Επισημαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο κόστος μακροπρόθεσμου κρατικού δανεισμού μεταξύ των χωρών της G7, με τις αποδόσεις των 20- και 30ετών gilts να διαπραγματεύονται καλά πάνω από το κρίσιμο όριο του 5%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Τράπεζας της Αγγλίας πλέον αποτιμούν πλήρως δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος, με πιθανότητα 75% για μείωση τον επόμενο μήνα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων ανεργίας.

«Με την οικονομία της Βρετανίας σχεδόν σταθερή και την αγορά εργασίας να αδυνατεί, η πτώση του πληθωρισμού θα είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ που χρειάζεται η επιτροπή ρυθμιστικών επιτοκίων της Τράπεζας για να ενεργοποιήσει τη νομισματική τόνωση», πρόσθεσε ο Fuller.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα. Οι εταιρείες εξόρυξης Antofagasta και BHP Group ανακοίνωσαν αποτελέσματα την Τρίτη, όπως και η InterContinental Hotels Group.

Οι μετοχές της BHP ήταν σχεδόν 0,8% υψηλότερα μετά την ανακοίνωση μιας ιστορικής συμφωνίας για ασήμι με την Wheaton Precious Metals την Τρίτη. Η εξορυκτική εταιρεία ανέφερε ότι η μακροπρόθεσμη συμφωνία ασήμι streaming θα της αποφέρει προκαταβολική πληρωμή 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την ολοκλήρωση.

Η BHP ανακοίνωσε επίσης ισχυρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης της, κυρίως λόγω της δυνατής απόδοσης στις δραστηριότητες χαλκού.

Τέλος, ο γερμανικός πληθωρισμός ανήλθε στο 2,1% τον Ιανουάριο, από 1,8% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας την Τρίτη. «Η άνοδος των συνολικών καταναλωτικών τιμών εντάθηκε στην αρχή του έτους», δήλωσε η πρόεδρος της Υπηρεσίας, Ruth Brand.

