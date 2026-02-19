SKAG: Ενισχύει οργανισμούς με σημαντική κοινωνική αξία

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η SKAG υλοποίησε δύο στοχευμένες χορηγικές δράσεις προς το Make-A-Wish Ελλάδας και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στηρίζοντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιήθηκε η παροχή 600 τεμαχίων ντοσιέ με λάστιχο, τα οποία θα διανεμηθούν σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στο πλαίσιο δράσεων που προάγουν την αξία του εθελοντισμού. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Τμήμα Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υλοποιεί εκπαιδεύσεις σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε θέματα κοινωνικής προσφοράς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.

Παράλληλα, η SKAG στήριξε το πολυσήμαντο έργο του Συλλόγου Make-A-Wish Ελλάδας με τη διάθεση 40 τεμαχίων κλασέρ γραφείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του οργανισμού. Η χορηγία ενισχύει την αποτελεσματικότερη οργάνωση των καθημερινών διαδικασιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων, ώστε να κατευθύνονται εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία: στην εκπλήρωση των ευχών των παιδιών.

Η SKAG επιβεβαιώνει έμπρακτα τον κοινωνικό της ρόλο και συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος, στηρίζοντας οργανισμούς με σημαντικό ανθρωπιστικό έργο.