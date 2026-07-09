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SKAG &amp; Henkel: Δύο κορυφαίοι του κλάδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελληνική αγορά χαρτοσχολικών
Επιχειρήσεις
08:50 - 09 Ιουλ 2026

SKAG & Henkel: Δύο κορυφαίοι του κλάδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελληνική αγορά χαρτοσχολικών

Reporter.gr Newsroom
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Η SKAG, ηγετική εταιρεία στον κλάδο των χαρτοσχολικών στην Ελλάδα, συνεχίζει με βάση ανακοίνωση, δυναμικά τη στρατηγική συνεργασία της με τη Henkel — μια σχέση που ξεκίνησε το 2012 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο σταθερούς και παραγωγικούς άξονες συνεργασίας στον ελληνικό κλάδο χαρτοσχολικών. Μέσω αυτής της αποκλειστικής συνεργασίας άνω της δεκαετίας, η SKAG εκπροσωπεί και διανέμει στην ελληνική αγορά τις εμβληματικές σειρές Loctite® και Pritt® της Henkel — δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα ονόματα στα συγκολλητικά προϊόντα παγκοσμίως, με το ισχυρό πλεονέκτημα ότι δεν περιέχουν διαλύτες — καθιστώντας τα την πρώτη επιλογή γονέων παγκοσμίως.

Η Henkel, που φέτος συμπληρώνει 150 χρόνια ιστορίας, αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στις συγκολλητικές τεχνολογίες, με εφαρμογές που εκτείνονται από τη βιομηχανία, την αεροναυπηγική και τις κατασκευές έως τα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η τεχνογνωσία της αποτυπώνεται σε έργα διεθνούς εμβέλειας, όπως η ολοκλήρωση των έξι κεντρικών πύργων της Basílica de la Sagrada Família στη Βαρκελώνη, όπου η συγκολλητική λύση Loctite® EA 9497 χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση περισσότερων από 2.100 δομικών στοιχείων, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία της ακόμη και στις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.

Η ίδια τεχνογνωσία βρίσκεται πίσω και από τις σειρές Loctite® και Pritt®, δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα brands συγκολλητικών προϊόντων παγκοσμίως. Η σειρά Loctite® προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συγκόλλησης υψηλής απόδοσης για επαγγελματική και οικιακή χρήση, ενώ η Pritt®, η εμβληματική κόλλα στικ για το σχολείο και τη δημιουργική απασχόληση, ξεχωρίζει για τη σύνθεσή της χωρίς διαλύτες, αποτελώντας μια ασφαλή επιλογή για παιδιά και οικογένειες.

Από το 2012, η SKAG αποτελεί τον αποκλειστικό συνεργάτη της Henkel στον κλάδο των χαρτοσχολικών στην Ελλάδα, διαθέτοντας τις σειρές Loctite® και Pritt® μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της. Η πολυετής αυτή συνεργασία βασίζεται στην κοινή δέσμευση των δύο εταιρειών για ποιότητα, καινοτομία και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ολοκληρωμένη υποστήριξη των συνεργατών της SKAG σε όλη τη χώρα.

Με αφορμή τη μακρόχρονη αυτή συνεργασία, ο Θοδωρής Σκαγιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SKAG δήλωσε:

"Από το 2012 έως σήμερα, η συνεργασία μας με τη Henkel έχει αποδείξει στην πράξη ότι οι σωστές επιλογές αντέχουν στον χρόνο. Φέρνουμε στον Έλληνα καταναλωτή και τον επαγγελματία του κλάδου τα ασφαλέστερα συγκολλητικά προϊόντα — χωρίς διαλύτες, με αποδεδειγμένη απόδοση από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα του κόσμου έως το σχολικό θρανίο.Αυτός ο συνδυασμός ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας είναι που κάνει τα Loctite® και Pritt® την πρώτη επιλογή γονέων παγκοσμίως και μας δίνει τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία για την ελληνική αγορά."

Η συνεργασία της SKAG και της Henkel συνεχίζει να ενισχύει την ελληνική αγορά χαρτοσχολικών, προσφέροντας στους επαγγελματίες του κλάδου και στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας που συνδυάζουν διεθνή τεχνογνωσία, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 08:51
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