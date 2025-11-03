Θοδωρής Σκαγιάς: Ο CEO της SKAG στη λίστα «40 Under 40» του Fortune Greece 2025
Επιχειρήσεις
12:56 - 03 Νοε 2025

Θοδωρής Σκαγιάς: Ο CEO της SKAG στη λίστα «40 Under 40» του Fortune Greece 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Θοδωρής Σκαγιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SKAG, συμπεριλήφθηκε στη φετινή λίστα “Fortune Greece 40 Under 40”, η οποία αναδεικνύει τις πιο δυναμικές και επιδραστικές προσωπικότητες της νέας γενιάς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της ηγετικής πορείας του κ. Σκαγιά, της συμβολής του στη στρατηγική ανάπτυξη και εξωστρέφεια της SKAG, αλλά και της δέσμευσής του για έναν σύγχρονο, βιώσιμο και καινοτόμο τρόπο επιχειρείν.

Η λίστα “Fortune Greece 40 Under 40” περιλαμβάνει επιχειρηματίες και στελέχη που ξεχωρίζουν για το όραμα, τη δημιουργικότητα και τον θετικό αντίκτυπο του έργου τους. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται με αυστηρά κριτήρια, καθώς το Fortune Greece αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει πρωτοτυπίας και καινοτομίας, προοπτικών του επιχειρηματικού μοντέλου, δυνατότητας κλιμάκωσης, βιωσιμότητας και επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και του αντίκτυπου και της ηγεσίας του επικεφαλής και της ομάδας.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που επιλέχθηκα στη λίστα Fortune Greece 40 Under 40 (2025). Είναι τιμή και ευθύνη να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία, με όραμα και συνέπεια. Να εμπνέουμε τον κάθε άνθρωπο στο ταξίδι της δημιουργικής επιτυχίας και ευημερίας του», σχολιάζει ο Θοδωρής Σκαγιάς.

Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική παρουσία της SKAG ως μιας ελληνικής εταιρείας που εξελίσσεται συνεχώς επενδύοντας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και στο ανθρώπινο δυναμικό.

